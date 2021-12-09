Татуировка свинье: что сейчас с животным и чем руководствовались владельцы салона

Татуировка свинье: что сейчас с животным и чем руководствовались владельцы салона

В полиции владелец салона рассказал, что татуировку свинье не делали.

В столичный сетевой тату-салон притащили живую свинью и заявили, что сделают ей на спине большую татуировку в виде куполов. Фото и видео пребывания животного разместили на странице в соцсети – и сразу получили волну возмущения и заявление в полицию от зоозащитников.

О том, что сейчас с животным и чем руководствовались, прежде чем привезти в свой тату-салон свинью его владельцы – 9 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.

На обнародованных кадрах свинья лежит прямо на полу тату-салона, а рядом – трое молодых людей: один из них держит над животным эскиз церкви и предлагает подписчикам угадать, сколько часов может длиться такая процедура для животного. Кроме того, публикуют видео, где показывают на игрушке, как выглядят купола на живом животном.

Эти публикации сразу вызвали возмущение в соцсетях, а дальше – эмоции перекинулись на улицу. К салону этой сети в Одессе пришли зоозащитники.

А зоозащитники в Киеве написали на салон заявление в полицию. Несмотря на копов в помещении, они работают. Клиентов ситуация не смущает.

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Владелец сети случившееся называет пиар-стратегией и до завтрашнего дня объяснять произошедшее не хочет, но свои действия негуманными не считает.

Опытные же тату-мастера уверены – любая манипуляция с кожей животного для него очень болезненна.

Уже полиции владелец салона рассказал, что татуировку свинье не делали. Однако даже перевозка животного и использование его для фото, говорят зоозащитники, могло навредить его психике.

"Судя по фотографиям, животное было действительно в огромном стрессе, животное было привязано на полу, когда они делали эти ущербные селфи — и это есть нарушение закона о защите животных от жестокого обращения", — отмечает зоозащитник Александр Тодорчук.

В столичном салоне сделали татуировку свиньи

По этому факту уже открыто уголовное производство, опрашиваются свидетели происшествия, которые, возможно, были соучастниками жестокого обращения.

По данным источников ТСН, животное привезли с одного из столичных рынков и устроили ему фотосессию, прежде, чем оно должно было уйти на мясо. Где оно сейчас – неизвестно.

Напомним, в Украине вступил в силу закон № 2351 по имплементации некоторых положений европейского законодательства в сфере охраны животного и растительного мира.

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