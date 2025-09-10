Татьяна получила 90% ожогов тела и родила Назара: история семьи из Киева, которая пострадала во время удара РФ

Последствия атаки 7 сентября / © Associated Press

В Киеве спасают маленького Назара, который преждевременно родился после массированного обстрела столицы 7 сентября.

Он должен был появиться на свет в октябре, но врачи вынуждены были вызвать экстренные роды.

Мальчик родился с весом 2 килограмма 900 граммов и его жизнь вне угрозы. Папа и мама с ожогами в реанимации, и относительно их состояния — врачи прогнозов не дают.

Ната Островская встретилась с родной тетей Назара, сестрой его мамы — Алиной.

На момент взрыва женщина находилась в соседней комнате и чудом не получила ни одной царапины.

Роженицу отчиталась Татьяна Сакинян, ей 24 года. Она в критическом состоянии, с 90% ожогов тела. Ее муж — Вадим, у него 80% ожогов тела, его состояние удалось стабилизировать, однако мужчина не говорит. Жизнь ребенка вне угрозы.

Родная сестра роженицы рассказывает, что они родом из Кировоградской области, в Киев переехали полгода назад. Сестры всегда жили вместе, потому что сироты. Татьяна планировала родить сына и переехать в село на Кировоградщине, потому что боялась обстрелов. По словам девушки, сестра с мужем мечтали о младенце.

Квартира семьи Сакиян, которую они арендовали в Киеве, уничтожена.

«Они увидели, что он летит прямо на балкон. Они начали бежать. От этой волны, они получили ожоги. Я взяла телефон, начала светить. На Татьяну упала дверь, Вадим ее доставал. Одежда на них была обгоревшая», — говорит Алина.

Вадим и Татьяна / © ТСН

Девушка отмечает, что сейчас мужу ее сестры становится лучше: «Таня сейчас в тяжелом состоянии. Очень. С малышом все хорошо. А Вадиму уже понемногу становится лучше. Ему еще ничего не сообщали. Врачи говорят, что пока не надо, потому что это все стресс. Он еще пока не знает».

