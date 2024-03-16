Taurus для Украины и влияние шпионского скандала: Чернев заинтриговал заявлением

По его мнению, что-то уже приближалось к решению по Taurus и это стало настолько чувствительным для россиян, что они даже решили слить свои каналы, через которые получали информацию.

Известная российская пропагандистка Маргарита Симоньян слила в Сеть разговор офицеров Бундесвера, общавшихся по незащищенной линии. Берлин официально подтвердил, что этот разговор был. Как влияет шпионский скандал на получение Украиной дальнобойных ракет Taurus, объяснил заместитель председателя комитета Совета по вопросам нацбезопасности Егор Чернев.

Свои мнения он высказал в эксклюзивном интервью для ТСН.ua.

“На первый взгляд, влияние есть. Но на самом деле я думаю, что здесь есть две стороны. Во-первых, мы видим интересную историю. Если россияне сливают свои источники, значит больше они эти источники не смогут использовать. То есть что-то уже приближалось к решению по Taurus и это стало настолько чувствительным для россиян, что они даже решили слить свои каналы, через которые получали информацию”, — отметил Чернев.

Во-вторых, отметил он, такая реакция Шольца на то, что Кремль до сих пор может влиять на внутренние решения по этому вопросу, повышает вероятность того, что это не нравится очень многим в эстеблишменте Германии.

"Я думаю, что это также постепенно подталкивает нас к принятию решения по Taurus", — резюмировал нардеп.

Напомним, российские пропагандисты заявили, что представители немецкого бундесвера обсуждали удары по Крымскому мосту с помощью дальнобойных ракет Taurus. О "перехваченном" разговоре высокопоставленных офицеров немецкой армии заявила пропагандистка Маргарита Симоньян.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не будет увольнять "своих лучших офицеров" на фоне скандала с перехваченным россиянами разговором о возможном развертывании в Украине ракет Taurus.

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