Тайна крови Путиных: что пытается скрыть хозяин Кремля

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

С помощью киберспециалистов удалось получить доступ к очень личным данным кровного родственника российского диктатора, его двоюродного племянника Михаила Евгеньевича Путина. Он был клиентом российской клиники «Генотек», которая проводит анализ ДНК, проверяет чем потенциально может болеть человек, ищет родственников и рассказывает о происхождении рода. Из данных его генетического паспорта стали известны некоторые личные тайны российского президента.

О том, какие болезни гуляют по династии Путиных и что обнаружил украинский генетик, исследовав ДНК племянника российского диктатора, говорится в специальном расследовании корреспондентки ТСН.Тижня Ирины Прокофьевой.

Секвенирование генома Путина

Центральный офис клиники «Генотек» расположен по улице Большая Полянка в Москве. Эту компанию основали три амбициозных выпускника МГУ, которые первыми в России стали предоставлять услуги по секвенированию генома — то есть его расшифровку.

Реклама

Эта клиника очень быстро понравилась российским толстосумам. Деньги в нее вкладывали бывший глава администрации Путина Александр Волошин, компания «Яндекс» и «Фармстандарт». А вот основателей «Генотека» оттуда просто выбросили.

В эту клинику Михаил Путин сдал образец своей ДНК. Для этого ему достаточно было оставить на палочке немного слюны, упаковать ее в конверт, отправить по адресу, заплатить деньги. В ответном письме генетики могли рассказать об этническом происхождении, откуда отвращение к молоку или почему выпадают волосы.

Но что именно о себе хотел узнать двоюродный племянник диктатора?

Судя по личному электронному кабинету Михаила Путина, он заполнил анкету, а клиника просчитала его родословную, риски для здоровья и этническое происхождение.

Кроме самого Михаила Путина, расшифровку своих генов затребовала и его сестра — Анна Цивилева — заместитель министра обороны России.

По мнению украинского генетика Дмитрия Микитенко, родственница Путина повелась на моду и банальное любопытство. Кроме того, в России существует государственная программа, утвержденная на уровне правительства по секвенированию, то есть сбору генетического кода жителей страны. Это очень мощный инструмент, его не нужно недооценивать.

Государственная программа для любимой игрушки

Генетика – любимая игрушка путина. Он лично сделал ее едва ли не главным государственным приоритетом еще в 2019 году. Представьте себе, президент страны собирает специальное совещание, где три часа распинается о новом курсе — генетических технологиях.

Интересно, что на этом собрании, кроме министров, присутствовала старая путинская гвардия: Михаил Ковальчук — президент Курчатовского института, который занимается энергетическими проектами, и Игорь Сечин — глава Роснефти. Эти люди очень близки к диктатору, и именно на них он сделал ставку. Ковальчук давно грезит генной инженерией, а у Сечина есть деньги на инфраструктуру и база испытуемых из собственных сотрудников.

Очевидно, настоящая цель путинской программы – собрать и выделить геномы россиян, то есть титульной нации. Никого не напоминает? Ибо где-то в истории уже был один диктатор, который очень заботился о преимуществе конкретной расы над другими. Не то ли самое сейчас пытается построить Путин?

Российский президент говорил о «создании человека с заданными характеристиками» и солдате, который «может воевать без страха, сострадания и боли». Спустя семь лет после этих слов Путин нападет на Украину.

В своей любимой игрушке – генетике – Путин заинтересован лично. Настолько, что привлек свою дочь Марию Воронцову заниматься генетическими вопросами нации. Потому что изменение ДНК – это не только путь к лечению заболеваний, но и к бессмертию.

Этническое происхождение Путина

Анализ «Генотека» показал, что родственники Михаила Путин на 100% россияне.

Украинский генетик Дмитрий Микитенко над этим только смеется.

«В понятиях медицинской генетики расы и этносы стерты, их нет. Быть на 100% евреем, россиянином или украинцем невозможно даже теоретически», — говорит он.

Однако происхождение Михаилу Путину расписали по всем канонам российской пропаганды.

«Если политика говорит о том, что нам нужно поднимать национальное самосознание внутри, то в таком случае, к сожалению, это будет влиять на результаты интерпретации лабораторий. Мы, россияне, мы отдельная группа, мы особенные — так же, как особенны были когда-то нацисты», — заметил Микитенко.

У Путиных нашли общего предка с Иосифом Сталиным и Львом Толстым. Правда жил этот общий предок 80 тысяч лет назад. Но российские генетики действительно постарались удружить Путину, как смогли. Так хочется хоть каплю княжеской крови.

Если мы говорим о ядре бывшей российской империи, то она начиналось с Владимиро-Суздальского княжества, которое потом называлось Московским княжеством. Хотите угадать кто присматривает сейчас за Суздалью? Верно! Туристическая столица лубочной России под пристальным наблюдением племянника Путина.

У Путиных там не только дача, но что-то похожее на удельное княжество. Здесь у них недвижимость и бизнес, уже перешедший в наследство. Основатель и генеральный директор нескольких предприятий — мебельной фабрики, рынка, строительного магазина и рекламного агентства — его сын, который очень любит кичиться своей звездной фамилией.

Какую болезнь скрывает Путин

Из личного кабинета Михаила Путина на сайте клиники удалось извлечь так называемые сырые данные. То есть закодированные в разные комбинации названия основных белков ДНК. Именно их анализируют генетики, когда определяют предрасположенность к заболеваниям. Эти данные изучил Дмитрий Никитенко.

По его словам, медицинские генетики обращают внимание на линию наследственности, поскольку есть заболевания, которые могут накапливаться в семье. Если говорить о родственниках первой линии, то это мама, папа, дети, сыновья, дочери и двоюродные, тоже принадлежащие к близким родственникам.

След такой наследственной болезни по мужской линии обнаружили у Путиных. Что это за недуг? И не его ли российский диктатор пытается скрыть, повсюду нося за собой черный чемоданчик?

Аналитики «Генотека» нарисовали Михаилу Путину кучу приятных черт, закодированных в его ДНК — склонностей к креативному мышлению и предпринимательству, открытости к опыту и риску. Но в расшифровке ДНК из личного кабинета содержится вкладка с угрожающими генными мутациями под названием паранойя.

Как объяснил Дмитрий Микитено, это свидетельствует, что этот человек менее устойчив к этому психическому недугу. «Если такой человек попадает в условия вседозволенности – у него реально больше шансов, как говорится, слететь с катушек», – заметил он.

Признаки паранойи у хозяина Кремля заметили еще при приеме иностранных лидеров во время пандемии коронавируса. Кроме того, Путин везде ищет врагов и не раз об этом говорил публично.

Одно из последних подтверждений — статья освобожденного из российского плена американского журналиста Эвана Гершковича, в которой он подробно рассказывает о секретном департаменте ФСБ и его руководителе Дмитрии Минаеве. В статье отмечается, что этот департамент получил задачу удовлетворить «аппетит президента к шпионам и предателям — реальным или мнимым».

Тайна крови Путиных

Расшифровка кода ДНК Михаила Путина свидетельствует, что среди сотни различных заболеваний племянник российского диктатора имеет генетический риск по отношению к семи. Среди них гипертония, склонность к излишнему весу. А еще облысение по мужскому типу.

Вероятно, эта проблема очень беспокоит племянника путина. Потому что в его почте, которую удалось сломать, часто встречаются рекламные предложения из разных клиник, предлагающих вернуть пышную шевелюру мужчинам.

Российский диктатор эту проблему решает иначе — на лысину причесывает несколько прядей.

Но, кроме облысения или гипертонии, внимание привлекает еще один риск. Сложное название Контрактура Дюпюитрена скрывает диагноз, на который неоднократно обращали внимание журналисты-расследователи.

На многих видео Путин держится за стол, словно пытаясь скрыть дрожь рук. Во время 8-минутного обращения, в котором российский диктатор рассказывал об «Орешнике», он не пошевелил руками ни разу.

Контрактура Дюпюитрена означает деформацию кисти руки. Болезнь эта начинается с узелков на руке, потом перестают слушаться пальцы. Причины возникновения неизвестны до сих пор. Но медицина доказала — эта болезнь может быть наследственной и в основном развивается у мужчин старше 45 лет.

Что обнаружил украинский генетик

Дмитрий Микитенко, украинский генетик, «прогнал» сырые данные ДНК племянника Путина через специальные программы, доступные только исследователям генов. И вытащил из них то, что раньше было самой тайной кремля.

«Из интересного удалось увидеть патогенную мутацию в гене BRCA2, отвечающем за высокий риск возникновения рака молочной железы, рака яичников у женщин и у мужчин, в первую очередь рака простаты. Не можем исключать, что Владимир Путин тоже может иметь мутацию гена BRCA2, которая потенциально могла бы привести к риску и провокации, например раку простаты», — сказал он.

Возможно, именно поэтому Путина сопровождает бригада врачей? Во главе с хирургом-онкологом?

Как бы там ни было, но получение доступа к генной карте одного из Путиных — это настоящая удача, которая может иметь практические последствия. Теперь никакие пластические операции и двойники не дадут спрятаться военному преступнику. Кровь не обманешь.

Напомним, в Москве взорвался лимузин, на котором обычно ездит Путин.