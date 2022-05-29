Тайна потайной комнаты: ученые открыли гробницу киевского святого, которого уничтожали в СССР, и были шокированы

Самое загадочное место в Софийском соборе, наглухо закрытое для посетителей и даже для сотрудников, было изучено учеными.

Белоснежная крипта, в которой пять гробов – это место захоронения киевских митрополитов. Сегодня покой митрополитов побеспокоят – древнейшая гробница крипты будет открыта, чтобы разгадать одну из самых больших загадок Софии, и утвердительно ответить на вопрос, мощи ли блаженнейшего митрополита Заборовского в соборе или нет, говорится в ТСН.

Митрополит Рафаил Заборовский действительно считался святым: его мощи были нетленны. Интеллектуал, полиглот, просветитель, но главное – создатель архитектурного лица Киева. Именно он заложил первый камень в фундамент и построил известную ныне на весь мир Андреевскую церковь.

Заборовский преобразовал Подол: из собственного кармана финансировал строительство староакадемического корпуса Могилянской академии, дал разрешение и частично оплатил строительство греческого монастыря Святой Екатерины – это была первая в истории города иностранная инвестиция. При его каденции была построена колокольня Киево-Печерской лавры. Колокольня Софии, основанная Мазепой, нынешний вид приобрела тоже при Заборовском, тогда же вокруг собора появились стены.

И наконец здание, носящее имя своего автора – Брама Заборовского. Столь совершенна архитектурно, что ее форма была использована при строительстве стелы на Майдане Незалежности. С фасада ворота украшает духовный герб Заборовского – пылающее сердце. И то ли по совпадению, то ли цинично – именно на этой лужайке были сожжены его остатки. По крайней мере, так числилось последние 47 лет. Но находки и открытия последних месяцев эти представления полностью опровергаются.

«Четко сказано, что сняли голову, потому что митру не могли с нее снять, кости тоже вынули. И в своей работе я писал именно это. И точка была поставлена: там ничего нет», – убеждает доктор исторических наук Василий Ульяновский.

Он рассказывает о событиях 1937 года. Тогда гробницы софийской крипты были открыты в первый раз. Документов, свидетельствующих о судьбе содержания захоронений мало. Часть вещей, в частности некоторые хорошо сохранившиеся элементы одежды реставрируют. «Дешевая митра, должен вам сказать. Когда мы понимаем, что она была на голове нашего Рафаила – цена этой митры становится бесценной», — говорю ученый.

Часть хранят в изоляторе – специальная комната в подвальном помещении фондов Cофии, где хранятся неотреставрированные предметы с не доказанным происхождением.

Не доказанным, пока – здешние ученые не сопоставляют записи в учетных книгах разных времен. "Главное, что последовательность записи они сохранили", — говорят историки.

Списки 37 года совпали со списками содержимого изолятора и безымянные пакеты, наконец, получили имена. «Мы видим это в первый раз. Божьей милостью Рафаил Заборовский – православный архиепископ митрополит Киевский», — читают исследователи.

Крышка от гроба Митрополита Рафаила чудом сохранена. Поэтому одежда и предметы из гробницы митрополита сохранены. А что же стало с его – мощами? Есть документ 75 года, в котором четко написано, что все кости, хранившиеся в фондах музея, уничтожить. 36 ящиков человеческих останков действительно сожгли прямо под воротами Заборовского. Но у ученых, которые сейчас работают в крипте, есть зацепка.

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Дело в том, что группу археологов, работавших здесь в 37 году, возглавлял Теодосий Молчановский. Ученый, окончивший семинарию и, по некоторым показаниям, планировал стать священником. «Он понимал, что он открывает человека, который находился в шаге от канонизации. Мог ли Молчановский уничтожить мощи святого?», — говорят историки.

Так что с помощью эндоскопа ученые заглядывают внутрь гробницы, а там не только кости, но и череп. В документах отдельно указан он изъят, так как не могли снять митру. Теперь очевидно: в 37 году Молчановский осторожно сложил мощи назад и замуровал гробницу. «Я считаю действительно, что это подвиг археологов. Археологи того периода, 20-30 годы, когда отнимают все церковные ценности, когда разрушают храмы, как Михайловский Златоверхий, они пытаются, даже своей жизнью, как Макаренко, стоял с раскрытыми руками возле Михайловского и говорил, что он не даст его взорвать. Это все люди, которые жертвовали собой, понимая, что завтра на них донесут - Соловки в лучшем случаи», — убеждает ученый Ульяновский.

Через год после этого поступка, в 38-м, археолог Мовчанивский был расстрелян. За «антисоветскую деятельность».

Первому об уникальной находке музейщики рассказывают главе церкви митрополиту Эпифанию и показывают чудом сохранившиеся мощи. «Повод для следующего святого! Его называли блаженный Рафаилушка», — прямо в крипте владыка Эпифаний дает распоряжение создать комиссию по канонизации, чтобы вернуть память о человеке, который, в частности, подарил нам Киев таким, каким мы его знаем.

«Он был и так прославлен киевлянами, так просто в русский синодальный период русская церковь прекратила его почитание», – объясняет митрополит.

Сенсация! Раскрыли древнейшую гробницу Софии Киевской и нашли там то, что должно было быть уничтожено!

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