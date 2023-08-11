Тайна "Родины-Матери": внук женщины, являющейся вероятным прототипом монумента, указал на ошибку

После волны предположений о том, кто являлся прототипом известного монумента, выяснились новые подробности.

На фоне новостей о замене советского герба на трезубец на монументе "Родина-Мать" в Киеве, началось оживленное обсуждение того, кто же был прототипом этой скульптуры.

Некоторые чиновники безоговорочно утверждали, что прообразом стала Нина Данилейко – художница с Васильковщины Киевской области, еще часть украинцев утверждала, что это – ошибка, мол, на самом деле прообразом была другая женщина – скульптор Галина Кальченко.

ТСН.ua разыскал сыновей этих женщин и расспросил о том, кто из них был прототипом монумента, на котором сменили герб на трезубец.

Ни первая, ни вторая

Ответы этих семей способны удивить сторонников обеих версий.

"Буду говорить так, как есть, — ответил в комментарии для ТСН.ua Северин Данилейко, сын Нины Данилейко. – Это совсем в малой степени касается моей мамы. Тот монумент был сделан с другого человека. Моя мама позировала для одного из проектов на этот монумент, который не прошел. Прошу отталкиваться от этого. Нина Николаевна воздерживается от комментариев".

Сын скульптора Галины Кальченко, художник Никита Кальченко, также говорит, что прообразом была не его мать.

"Прообразом была не Галина Кальченко. Информация о том, что прототипом была она – это не соответствует действительности", – однозначно говорит Никита Кальченко.

Вероятно, прототипом стала жена автора

В то же время в Национальном союзе художников Украины не исключают, что прообразом монумента "Родина-Мать" могла быть родственница скульптора Василия Бородая, который является автором монумента.

Внук создателя монумента, Василий Бородай, так ответил на наши вопросы, когда мы его спросили о прототипе скульптуры:

"Ни Нина Данилейко, ни Галина Кальченко не являются прообразами монумента. Единственной, кто мог быть прообразом – это жена Василия Бородая. Лидия Павловна. Портретного сходства нет, потому что в таком размере достичь его очень трудно. Я знаю точно, что Василий Захарович не ставил своей целью создать сходство".

То есть резюмируя, Василий Бородай предполагает, что прототипом монумента могла быть его бабушка. К этому Василий Бородай добавляет, что над монументом работали многие люди, но его дед разрабатывал сам эскиз.

" Я не уверен, что было желанием деда разместить там герб. То есть это была более приказная вещь сверху ", — говорит Василий Бородай.

На вопрос о том, как он, как внук автора эскиза монумента и внук женщины, вероятно, являвшейся прототипом "Родины-Матери", отреагировал на замену советского герба, Василий Бородай ответил, что раньше, до российской агрессии, он, возможно, был бы против замены.

"Я был за сохранение истории, какой она есть. Это не в наше время создавалось и не нам решать, как оно должно выглядеть. Но сейчас такая ситуация, что пришло время. Скажу фразой моего деда: история все расставит на свои места. Сейчас это и происходит”.

К этому с долей юмора в голосе добавляет, что россияне даже в вопросе сохранения советских символов в Украине достигли кардинально противоположных целей.

Ранее сообщалось о реакции России на замену советского герба.

Читайте также: