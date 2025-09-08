Тайна, скрытая в лесу: на Тернопольщине перезахоронили 42 жертвы, чьи имена до сих пор неизвестны

Перезахоронение в Пужниках / © ТСН

Останки 42 человек, которые нашли во время эксгумации на месте бывшего села Пужники, перезахоронили на Тернопольщине. Археологи и антропологи проводили раскопки на украинской территории, где в 1945 году погибло много поляков. Из Польши приехали потомки людей, живших когда-то в Пужниках. А также маршалок Сената, министр культуры и генеральный консул.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Светланы Паук.

Прощание с погибшими поляками

За почти восемьдесят лет на месте пропавшего села Пужники вырос густой лес. Сейчас шелест крон разрывает польский трубач. 42 гроба опустили в землю на старом кладбище, где собственно и были найдены останки людей. Они лежали в погребальной яме еще с 1945 года. В этом году весной украинско-польские ученые их откопали и переправили для анализа ДНК. Впрочем пока кресты на захоронениях безымянные.

«Мы эксгумировали из раскопок 42 тела, сейчас у нас там 44 гроба, потому что в два отдельных гроба сложили те останки, которые добыты из-под корня, поэтому, чтобы сказать точную цифру людей нужно закончить анализ ДНК», — говорит заместитель директора «Специализированного учреждения Волынские древности» Алина Харламова.

Официально имена 42 погибших еще не установлены. Однако польская делегация зачитывает фамилии тех, кого считают убитыми в Пужниках со слов очевидцев и потомков.

Что на самом деле произошло в Пужниках зимой 1945 года

Что же произошло тогда, зимней ночью 1945 года? Исторические факты украинской и польской сторон- отличаются.

«В ночь с 12 на 13 февраля 1945 года были жестоко замучены Украинской повстанческой армией, только потому, что были поляками», — заявляет министр культуры и национального наследия Марта Ценковская.

«Здесь абсолютно не место для политической риторики и лозунгов. Мы, украинцы, не поддерживаем односторонней трактовки сложных страниц нашего общего прошлого, но нас объединяют общие христианские ценности», — отмечает заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

Речь идет о ночи нападения воинов УПА на польские подразделения НКВД, которые базировались в Пужниках. В годы Второй мировой здесь было противостояние между УПА и Армией Крайовой. Из архивов известно: здешние поляки с 1944 года сотрудничали с советской властью. В карательных отрядах НКВД также были и жители Пужников. После ряда поджогов украинских сел, бойцы Украинской повстанческой армии им отомстили.

«Сама атака не носила характера геноцида или какого-то замучивания гражданских людей. Что собственно подтверждают и остатки эксгумированных, среди которых 15 мужских скелетов возраста мобилизационного. Село Пужники было одним из центров, где сотрудничали НКВДисты с польскими прыжками против украинского населения», — говорит глава Института национальной памяти Александр Алферов.

По данным польской стороны, в ту ночь в Пужниках было убито сотню поляков. Украинские историки называли количество, вдвое меньшее и это подтвердили результаты раскопок, где нашли 42 тела. В то же время Пужники насчитывали тысячу жителей. После Второй мировой жителей села переселили в Польшу, а дальше — советская власть ликвидировала село. Массовое захоронение поляков в Пужниках обнаружили лишь два года назад. С тех пор велись переговоры об эксгумации и надлежащем захоронении погибших. Уже в конце этого года польские специалисты обещают озвучить имена похороненных здесь.

Более часа в этом лесу звучала праздничная месса римско-католического обряда. Из Польши приехали четыре десятка людей, чьи родственники жили в Пужниках.

Почти два километра они шли пешком по лесу к старому кладбищу — единственному, что осталось от Пужников.

«Ждали, чтобы достойно похоронить. Они там остались, но не имели достойного захоронения. Кроме того, мы всегда хотели быть в том месте, откуда происходят мои дед и прадед», — говорит женщина.



И уже на 30 сентября запланирован следующий этап совместных украинско-польских поисковых работ — на этот раз в селе Юречкова вблизи Перемышля. Там похоронены почти два десятка замученных коммунистическим режимом украинцев. Это будут первые раскопки, которые Польша позволила Украине провести на своей территории.

