"Тайна следствия": Шахов прокомментировал скандал с незадекларированными доходами гражданской жены

Нардеп не упомянул в декларации об оформленных на гражданскую жену доходах, сумма которых достигает $1,8 млн.

Национальное агентство по предупреждению коррупции изучает декларацию народного депутата от группы "Доверие" Сергея Шахова 2020 года, в которой он не указал оформленные на гражданскую жену коттеджи, квартиры, землю и бизнес на 1,8 млн долларов.

Об этом политик рассказал в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть" на телеканале 1 + 1.

"Сегодня НАПК занимается этим вопросом — и не только мной", — заявил Шахов, вспомнив о разговоре с нардепом от "Батькивщины" Михаилом Волынцом, который не указал в декларации, откуда взял деньги на расширение жилья в столице.

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"У него уже решилось это через Высший антикоррупционный суд. У человека есть ответы на все вопросы. Есть Антикоррупционный суд, Антикоррупционное бюро, Антикоррупционная прокуратура", — продолжил депутат.

На вопрос о том, есть ли у самого Шахов "ответ на 1,8 млн долларов", тот ответил: "Безусловно. Я был крупным бизнесменом до 2016 года. (...) У меня пятеро детей. Первый брак в 18 лет, моему сыну 27 лет — все осталось у жены".

В то же время комментировать решение переписать все имущество на гражданскую жену политик отказался. "Есть сегодня тайна следствия. Пусть разбираются", — заявил он.

Как сообщалось, с 1 сентября в Украине стартовала добровольная (одноразовая) налоговая амнистия. Украинцы получили возможность легализовать свои наличные сбережения, полученные "в конверте", и имущество, приобретенное из таких средств. Продлится налоговая амнистия ровно год, до 1 сентября 2022-го. Как задекларировать квартиры, машины и наличные, и что будет, если это проигнорировать — читайте по ссылке.

Новости Украины: легализация доходов украинцев - стартует однократное добровольное декларирование

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