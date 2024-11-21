Тайная дочь Путина: ТСН нашла байстрючку диктатора в Париже (фото)

Девушка, внешность которой выдает, кто ее отец. Которая как минимум трижды за свою жизнь сменила фамилию и дважды отчество. Публичная жизнь, развлечения золотой молодежи, внебрачный статус и исчезновение дочери диктатора.

ТСН нашла место, где в последние годы находилась третья дочь Путина, пообщалась с ее преподавателями и одногруппниками. А еще – узнала новую фамилию-прикрытие дочери врага Украины!

Луиза Розова — эти имя и фамилия вам, скорее всего, ничего не скажут.

Девушка, ничем не отличающаяся от своих сверстников, которых обычно называют мажорами, из-за их склонности к роскошной жизни. Так могло казаться на страницах Луизы в соцсети. Это если не сравнивать ее со фотографиями вот этого изверга.

Внебрачная дочь Путина Луиза/Скриншот с видео ТСН

Луиза Розова: роскошная жизнь и сходство с президентом России

Первое упоминание о взрослой внебрачной дочери Путине в российских СМИ появилось четыре года назад. Журналисты-расследователи издания "Проект" заинтересовались акционером банка "Россия" Светланой Кривоногих. Одна из богатейших женщин России. В расследовании ее называли "знакомая Путина". Когда же нашли в соцсети страницу дочери Кривоногих, поняли, что она была не просто знакомая.

В тот момент девушке было 17 лет. Понятно, что после выхода этого расследования, им заинтересовались и другие журналисты. И она почти не пряталась. Но после начала полномасштабного вторжения России в Украину случайно исчезла и закрыла страницы в соцсетях. В СМИ пишут, что ее скрывает ФСБ. Но действительно ли скрывалась? ТСН нашла заведение, где она училась. И об этом впоследствии.

Официальные дочери Путина: Екатерина Тихонова и Мария Воронцова

Официально у диктатора Путина две дочери – Екатерина и Мария. С их мамой, после 30 лет совместной жизни, Путин расстался в 2013 году. Это было за полгода до того, как он вторгся в Крым. Так из заботливого семьянина он превратился в разведенного мужчину, который всего себя посвящает стране. Таким российским вождем пытались подать его народу.

Путин и его бывшая жена/Скриншот по видео ТСН

“Вся моя деятельность, вся работа связана с публичностью, абсолютной публичностью. Кому это нравится, кому нет, но есть люди, которые совсем с этим не совместимы. Вот Людмила Сановна отстояла вахту. В общем, это общее решение", – говорил Путин.

Владимир Путин с семьей/Скриншот по видео ТСН

Только детские общие фото, в старшем возрасте со спины. Это все, что в публичном пространстве можно найти об официальных дочерях Путина. И хотя все знают, что одна из них Екатерина Тихонова – гендиректор компании "Инопрактика". Вторая, Мария Воронцова – врач-эндокринолог, заместитель декана по науке Факультета фундаментальной медицины МГУ. На вопрос журналистов о них их отец использует словосочетание эти женщины.

Слухи об отношениях Путина с Алиной Кабаевой и их детьми

Слухи о том, что у Путина есть любовница, настойчиво появлялись, когда он был в официальном браке. Потом начали подогреваться новостями, что в этих отношениях рождаются дети. Один, потом другой. Мальчики – Иван и Владимир-младший. И их мама – олимпийская чемпионка и известная гимнастка Алина Кабаева.

«Недавно в газетах писали, что Людмила Александровна вышла замуж. А когда вы представите нам первую леди нашей страны?» — спрашивали Путина.

“Что там в газетах пишут – это отдельная тема, но она своей жизнью довольна, все хорошо. Я тоже доволен. У меня тоже все хорошо”, — отвечал диктатор.

Владимир Путин и Алина Кабаева/Скриншот по видео ТСН

Богатство и роскошь жизни мамы девочки Светланы Кривоногих после знакомства с Путиным

Девочка, которую российские журналисты-расследователи назвали еще одной внебрачной дочерью Путина, появилась на свет 3 марта 2003-го года. Так указано в ее свидетельстве о рождении. Ее мама Светлана Кривоногих. У девочки была мамина фамилия, отчество — Владимировна. А в графе отец – прочерк.

Сама Светлана Кривоногих была обычной жительницей Санкт-Петербурга. По утверждению журналистов-расследователей, выросла и жила в коммунальной квартире. Пока где-то в 90-е не познакомилась с местным чиновником Путиным.

Сейчас она одна из самых богатых женщин в России. Мультимиллионерша. Владелец яхты и ресторана, роскошных домов и квартир. И ее благосостояние начало расти с тех пор, как Путин поселился в Кремле. Через три года его президентства у Светланы появилась квартира в Монако. Вот в этом комплексе Monte Carlo Star рядом со всемирно известным казино. Сейчас там продается несколько квартир. Стоимость – от 4 миллионов семисот тысяч до шестнадцати миллионов девятисот тысяч евро.

Внебрачная дочь Путина Луиза/Скриншот с видео ТСН

Светлана — акционер и член правления банка "Россия", "Национальной медиа группы" и горнолыжного курорта "Игора", где свадьбу сыграла вторая дочь Путина Екатерина. Состояние матери внебрачной дочери диктатора оценивается примерно в 100 миллионов евро.

В прошлом году Великобритания внесла Светлану Кривоногих в санкционный список. В правительственном сообщении указано: "последовательно пропагандирующее российское нападение на Украину". Жизнь под прикрытием и после разоблачения. О внебрачной дочери Путина — эксклюзивных кадрах ТСН — дальше.

Детские видео байстрючки диктатора

Видео, которые вы сейчас видите, из давно удалённых аккаунтов Лизы в соцсетях – они впервые появляются на телевидении.

Внебрачная дочь Путина Луиза/Скриншот с видео ТСН

Внебрачная дочь Путина Луиза/Скриншот с видео ТСН

Внебрачная дочь Путина Луиза/Скриншот с видео ТСН

Комментарий Луизы о ее жизни и обучении

А это фотографии — со старой страницы девочки запрещенной в Украине соцсети. После выхода журналистского расследования Лиза, а себя она просит называть Луизой, несколько раз появлялась в публичном пространстве. Вот запись, которая была сделана в феврале 2021-го в одной из комнат "Клабхауса" — это соцсеть, где общаются в аудиоформате. К разговору приобщается журналист-автор первого расследования о Луизе и ее маме. Он уверен, что говорит именно с ней.

"Можете рассказать, сильно ли я вас травмировал своим расследованием?" — спрашивает Андрей Захаров.

Внебрачная дочь Путина Луиза/Скриншот с видео ТСН

“Нет, ну что вы... У меня была такая пробка в жизни, такая стагнация и я очень благодарна, что у меня появилась такая возможность, что меня осветили, увидели мою учетную запись. Моя жизнь продолжается и все хорошо”, – отвечает дочь Путина.

“Но вы знали, что в этот “Клабхаус” придут люди, потому что есть флер о вас как о дочери Путина. Я знаю, что вы дочь Путина”, — спрашивает журналист.

“Я совершенно никак не отношусь к политике. Я делаю то, что мне нравится. Вы думали, что я удалю аккаунт? Черта с два вам просто! Я живу своей жизнью. Я занимаюсь модой", – говорит дочь Путина.

Именно в этом разговоре, девушка рассказала, где учится:

"Я учусь на факультете менеджмента в сфере арт и культуры".

Запомните название этого факультета. Мы к нему еще вернемся. В эксклюзиве ТСН.

Отношение Луизы к России, которую создает ее отец и жизнь "в своем пузыре"

В конце беседы журналист спрашивает Луизу об ее отношении к России, которую создает ее отец — президент Владимир Путин.

“Нравится ли вам куда движется Россия? Или нет?" – спрашивает Андрей Захаров.

"Вы знаете, это уже похоже на то, что вы работаете по ночам, что вы интервью уже берете ночью", — отвечает дочь Путина.

"Нет, мне действительно интересно", — говорит журналист.

"Вам нужен отдых", — говорит Луиза.

“Вам нравится или нет? Да или нет? Это короткий вопрос”, – спрашивает Андрей Захаров.

“Ни на один вопрос нельзя ответить однозначно. Вы сказали комментарий, что я живу в своем арт-мире, это действительно так. Я живу в своем пузыре и я совсем не смотрю телевизор. Иногда слежу за новостями в Телеграм-каналах, но тоже не особо. Я смотрю, понимаете, модные показы, я покупаю журнал Vogue. Я люблю пойти в соседний ресторан и съесть вкусную пасту, обсудить с друзьями последние сплетни-расследования”, – говорит дочь Путина.

Внебрачная дочь Путина Луиза/Скриншот с видео ТСН

Луиза дала еще несколько интервью. Журналисты с ней общались, как с дочерью Путина, но ни разу прямо не спросили — действительно ли Путин ее отец.

“Слушайте, судя по его молодым фотографиям, наверное, да, похожа. Но, как оказалось, очень много людей, похожих на Владимира Владимировича”, — говорится в одном из интервью.

А на вопрос льстит ли ей такая популярность три года назад говорила — дальше цитата:

“Первое, что я чувствую, когда меня узнают, — беспокойство и тревогу. В России мне вообще страшно с таким отпечатком”.

Публичность Луизы, ее модная деятельность и dj-вечеринка в Москве

С тех пор как в печати ее начали представлять как внебрачную дочь президента, на ее странице в Инстаграме количество подписчиков существенно возросло.

А это видео из одного из ночных клубов Москвы. Этот диджей-сет анонсировался как от загадочной девушки из северной столицы. очередь в клуб контролировали сотрудники центра "Э" — это Главное управление по противодействию экстремизму МВД России.

Внебрачная дочь Путина Луиза/Скриншот с видео ТСН

А это уже дебютный показ молодой российской дизайнерки Луизы Розовой.

Почему россиянка Лиза стала Луизой? Зачем менять не только имя, но и фамилию и даже отчество?

Приглашение Луизы в Киев во время полномасштабной войны и просьба остановить отца

Весна 2022-го. Под сообщениями Луизы на странице в Инстаграме люди начинают оставлять комментарии, в которых желают смерти ее отца — президента России, который дал приказ захватить Украину и приглашают девушку приехать в Киев посмотреть, что ее отец натворил.

Внебрачная дочь Путина Луиза/Скриншот с видео ТСН

В то же время британский Daily Mail со ссылкой на российскую службу BBC пишет, что мать внебрачной дочери пытается сдать в аренду элитную квартиру площадью 447 кв. Обратите внимание – на старых видео девочки из соцсетей видно кресло в таком же стиле, как и на фото из объявления о сдаче квартиры.

Луиза исчезает: "внебрачную дочь Путина отменили"

Сама Луиза закрывает свой аккаунт и словно исчезает.

"Российский исследователь, который наблюдал за президентской семьей, сказал: "Путин как будто ее отменил”, — пишет издание.

Куда она исчезла? Чтобы ее найти, нужно было знать под какой фамилией она сейчас живет. А потом, как утверждают источники ТСН, стала Елизаветой Олеговной Рудновой.

Откуда новая фамилия-прикрытие

Откуда это фамилия? Олег Руднов когда-то так звали близкого друга Путина, что на него покупали квартиры для Кабаевой. имеет Луиза. И именно это изменение объясняет чрезвычайную близость девушки к диктатору.

Подтверждение тому, что у Луизы новую фамилию и отчество мы нашли в сломанной хакерами российской сети "Сирена Тревел". Она уже содержит информацию об авиаперелетах. Руднова и отчество Олеговна.

И ТСН нашла подтверждение, куда она могла летать.

Учеба Луизы в Париже, факультет менеджмента в сфере арт и культуры

Для обучения девушка выбрала частное образовательное заведение недалеко от Триумфальной арки в центре Парижа.

Помните название факультета по ее разговору в соцсети?

"Я учусь на факультете менеджмента в сфере арт и культуры", — говорила Луиза.

Это ICART — школа менеджмента в культуре и искусстве. Частное высшее учебное заведение, основанное в 1963 году. Здесь можно получить степень и бакалавра, и магистра. Кривоногих. И он содержит информацию о годах и полученных часах обучения.

Письмо за подписью директора по исследованиям заведения — Валери Гибер, посланное маме девочки — Светлане Кривоногих / Фото: ТСН.ua

"Елизавета Руднова, родилась 3 марта 2003 года, в Санкт-Петербурге, Россия. На сегодняшний день Елизавета получила 180 кредитов ECTS, которые соответствуют проведенным годам в ICART".

Далее в письме расписаны годы учебы, начиная с 2020-го года.

"Третий год обучения в 2022-2023 учебных годах Елизавета не получила необходимых 60 кредитов", — говорится в документе.

Так что в 2022-м году с учебой в Елизавете не складывалось.

"Третий год обучения — 2023-2024 годы — подтверждено 60 кредитов ECTS", — говорится в документе.

Что означает слово кредиты в этом письме? Это единица измерения часов обучения по болонской системе образования, которая действует в 48 странах мира. Один кредит – это 30 прослушанных академических часов. Возможно, в 2022 году, когда началось вторжение России в Украину, девушка возвращалась на Родину. Впереди, по состоянию на лето этого года, у нее оставалось еще два курса обучения, чтобы стать магистром.

Расследование ТСН в учебном заведении Луизы

В учебном заведении я с переводчицей. Чтобы пообщаться с преподавателями курса, где учится Луиза, именно на французском.

“Меня зовут Элизабет Гравиль. Я поддерживаю музеи в их цифровой трансформации".

В программе обучения также современное искусство, художественная фотография и ведение переговоров. Спрашиваю у преподавательницы, училась ли у нее Луиза? Но она ее не помнит.

Комментарии преподавателей и студентов о Луизе

А это студенты 4-го курса, где должна учиться Луиза. Потенциальные ее одногруппники.

"Я журналист из Украины. Знаете ли вы эту девушку?", — спрашиваем у студентов.

"Нет", — говорит девушка.

"У меня ощущение будто я ее уже видела", — отвечает студентка.

Спрашиваем еще у одной преподавательницы Катрин Отье знает ли она такую студентку.

"Вы видели эту девушку?" — спрашиваем у нее.

"Да", — отвечает преподавательница.

"Вы ее знаете? Она ваша ученица?"

"Почему вы спрашиваете меня об этом?" — спрашивает преподавательница.

Объясняем.

Преподаватель заведения, где учится внебрачная дочь Путина Луиза/Скриншот по видео ТСН

"Я не могу об этом говорить, я ничего не знаю..." — говорит Катрин Отье.

"Есть ли она здесь в этом году?".

"Я ее не видела", — утверждает преподавательница.

Девушку узнает француженка Маргарет, которая училась с Луизой здесь в прошлом году.

"Да, я ее видела, она была в моем классе. Она была милой", — говорит студентка.

"Как она училась?".

"Я не знаю, мы не были подругами, поэтому не мыслю о ее успехах", — отвечает девушка.

Спрашиваю, знали ли ее одногруппники о том, что Луиза — дочь президента.

"Знаете ли вы, откуда эта девушка?"

"Да", — отвечает студентка.

"А знаете ли вы кто ее отец?"

"Да, мы узнали в конце года", — утверждает девушка.

Студенты заведения, где учится внебрачная дочь Путина Луиза/Скриншот по видео ТСН

"Можете ли вы сказать, кто ее отец?".

"Это не мое право это рассказывать. Это она может сказать, я не имею права", — говорит студентка.

Уточняю о том, сколько времени они вместе учились и охраняли ли ее.

"Я думаю, что только в прошлом году".

"Имела ли она охрану?".

"Нет, я не знаю", — говорит девушка.

Комментарий директора учебного заведения о Луизе

В частной беседе директор учебного заведения рассказал мне, что информация о студентах — конфиденциальная. Но добавил, что девушка, которую я разыскиваю, здесь больше не учится. Которые и сам услышал только через полгода ее обучения.

Никаких звонков о том, что у него будет vip-студентка, заведение не получало, а с ним на эту тему они никогда не говорили. А еще добавил — он, как и его страна — Франция — в этой войне поддерживает украинцев.

Внебрачная дочь Путина Луиза/Скриншот с видео ТСН

Является ли Луиза внебрачной дочерью Путина

Кривоногих-Розова-Руднова — действительно ли она внебрачная дочь Путина, или просто проект Кремля по созданию имиджа героя-любовника — для того чтобы не говорили о проблемах, а искали многочисленных детей Путина? А может, просто игра блогерши, которая создавала себе загадочный образ и заигралась – вариантов в этой запутанной истории может быть множество.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТАЙНАЯ ДОЧЬ ПУТИНА | ТСН НАШЛА БАЙСТРЮЧКУ ДИКТАТОРА В ПАРИЖЕ | ЭКСКЛЮЗИВ

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