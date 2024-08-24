"Тайная договоренность между Путиным и Байденом": эксперт удивила, знал ли Кремль о вторжении Украины

Российский диктатор Владимир Путин, скорее всего, не ожидал вторжения украинских войск в Курскую область.

Об этом в эксклюзивном интервью TSN.ua рассказала российский политический аналитик Ольга Курносова.

Впрочем, по ее словам, есть гипотезы о том, что существовала тайная договоренность между Путиным и администрацией Джозефа Байдена о том, где боевые действия могут идти, а где не могут.

"Возможно, так оно и есть, а может быть, это не так — я не знаю, когда мы это узнаем. Но в любом случае Владимир Зеленский гениально определился с временем, когда это можно сделать. В тот момент, когда президент Байден уже фактически хромая утка, и возражать против этого по политическим соображениям он не может. Просто потому, что таким образом он бы зарезал избирательную кампанию Камалы Гаррис, которая только что началась. Поэтому ему пришлось согласиться. Что касается Германии, там тоже сложная ситуация…. Путин совсем не ожидал, что такое может произойти”, — считает Ольга Курносова.

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