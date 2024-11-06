Тайны Белого дома: что известно о скандалах и прихотях американских президентов

Белый дом – это место, где живут президенты США. Что известно об этом здании – в сюжете корреспондентки ТСН Екатерины Федорченко.

Как происходят изменения в Белом доме перед приездом нового лидера

После того, как бывший президент США уезжает из Белого дома, у работников есть 5 часов, чтобы все приготовить для нового лидера. Они окрашивают, проверяют электричество и коммуникации, вывозят и завозят вещи, расстилают ковры, развешивают картины. Первая семья уже скоро должна зайти в помещение и чувствовать себя как дома. Поэтому внимание уделяется каждому пустяку — температуре и влажности в комнатах, косметике в ванной, подборке фильмов в кинотеатре и запасу любимых продуктов в холодильниках.

На то, чтобы решить, что и как менять – у новоизбранного глава государства и первой леди есть почти два месяца.

С 19 века выборы президента проходят в первый вторник ноября, но после 1 числа. А инаугурация – 20 января.

Белый дом

Как Белый дом готовили к переезду Байденов

После выборов старый президент по традиции приглашает нового на чай. И позволяет рассмотреть детали. Также можно спланировать визит с декораторами. Дональд Трамп эту традицию нарушил – и Джо и Джилл Байденов на чай не пригласил. Впрочем, они в экскурсии и не нуждались, ведь Байден уже бывал в Белом доме как вице-президент. Так что проблем с декором у него не возникло.

Что стало для Байдена испытанием, это дезинфекция. Свое кресло он занял во времена пандемии, а в команде Трампа с полсотни человек переболели ководом. Поэтому перед тем, как Байден заехал, Белый дом тщательно вымыли. Антиковредная обработка стоила государственной казне с полмиллиона долларов.

Супруги Трампов

Овальный кабинет в Белом доме

Первые смены всегда декоративны, но именно их демонстрируют публике. Наибольшее внимание к главному кабинету страны, Овальному офису, где работает президент. Каждый глава страны меняет его после предшественника под себя.

Золотистые шторы за спиной президентов создали специально для Билла Клинтона. Декораторша, которая их сделала, вспоминает — понадобилось три визита в Овальный кабинет, чтобы все измерить и подобрать цвет. А потом, когда Клинтон был на инаугурации, шторы развесили. Работать приходилось в заполненной людьми комнате — три десятка мойщиков окон, грузчиков, работников секретной службы, декораторов — обновляли первый офис страны.

Овальный кабинет

Впрочем, есть и то, что не меняется почти век и является бесспорным символом Америки — это президентский стол. Его изготовили в 1880 году из древесины, из которой был построен спасенный американцами британский антарктический корабль "Резолют". На нем подписывают важные решения. И только четверо президентов – Джонсон, Никсон, Форд и Буш-старший – отказались им пользоваться.

Стол в Овальном кабинете

Билл Клинтон вернул стол с тех пор, как стоит в офисе. А вот что президенты точно меняют – это картины, ковры и фотографии. Барак Обама добавил в свой офис ковер с цитатами Мартина Лютера Кинга и бюст этого величайшего лидера движения за права темнокожих. Трамп бюст убрал, ковер сменил на более яркий и украсил кабинет дополнительными знаменами. А вот Байден вернул картину обамовских времен, ковер времен Клинтона и добавил в свой офис камень из Луны в стеклянном футляре, чтобы подчеркнуть интерес к науке.

Как украшают Белый дом к праздникам

А вот декораторские способности первых леди испытывают праздниками – весенней Пасхой, летним Днем Независимости, осенним Днем Благодарения – и, конечно же, Рождеством. Каждый год пресса рассматривает каждую деталь, рассуждает, что значит. И беспощадно критикует, например: красный декор Мелании Трамп, который окрестили "кровавым".

Декор Мелании Трамп

Как меняли Белый дом

Настоящий масштабный ремонт начинается, когда Первая семья живет в Белом доме. Что четыре года – Конгресс выделяет на реновацию средства. Неизменными остаются только три помещения – спальня Линкольна, главная столовая и Зеленая комната.

Вот, например, какие изменения претерпел президентский бассейн: возвел его в 1933 президент Рузвельт, чтобы поддерживать здоровье. За Кеннеди помещение украсили муралом с изображением Виргинских островов. При президенте Никсоне – сделали из бассейна пресс-комнату. Когда страну возглавлял Форд, бассейн переехал во двор. А за годы президентства Обамы добавилась белая садовая мебель.

Сад в Белом доме

Вместе с комнатами меняются и сады, которых в первой резиденции много. Мишель Обама, пропагандируя здоровый образ жизни, выращивала овощи.

Мелания Трамп попала в очередной скандал, проведя реставрацию исторического Розового сада. Первая леди обвинялась в том, что она исказила сформированный Жаклин Кеннеди дизайн. 50 тысяч американцев даже подписали петицию к Джилл Байден — чтобы та вернула саду прежний вид. Однако ни вмешиваться в дискуссию, ни менять сад по предшественнице Джилл Байден не стала.

Джил Байден создала уникальный музей

Для себя Джил Байден нашла более интересное занятие. Преподаватель по специальности, сосредоточилась на образовательном проекте. Она вместе с Исторической ассоциацией Белого Дома приобщилась к созданию уникального музея. Расположенный всего за квартал от главной резиденции страны, музей имеет копии комнат, в которые посетителей не пускают — например, Овального кабинета. Выставка интерактивна, и рассказывает не только о президентах, но и о работниках, годами занимавшихся Белым домом. Туры сделали бесплатными – чтобы история была доступна гражданам. Выставку обещают менять – в зависимости от того, какие изменения внесет следующий президент.

Скандалы с Белым домом! Трамп побеждает Харрис? Выборы в США! Новости ТСН на 8:00, 6 ноября

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ДОЛЕНОСНОЕ РЕШЕНИЕ ТРАМПА! Выборы в США – МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ! НОВОСТИ ТСН на 7:00, 6 ноября

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