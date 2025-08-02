Тайны "Битвы экстрасенсов": экс-продюсер раскрыла правду о шоу и мошенничестве провидцев

Экстрасенсы, медиумы и гадалки – действительно ли могут помочь или это аферисты?

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В Украине стремительно растет популярность экстрасенсов, медиумов и гадалок, которые обещают решить любые проблемы — от личных проблем до исцеления от неизлечимых болезней

А действительно ли они могут чем-то помочь или это обычные аферисты — расследование проекта «Хапуга.ua».

Сколько стоят услуги экстрасенсов

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Существует ли магия, или развод на… деньги?! Сколько зарабатывают Гордеев, Пасынкова, Янковская?

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Пока одни теряют, «маги» покупают премиальные авто, квартиры в элитных районах. Например, черкасская гадалка Елена Силенко — владелица не только столичной недвижимости, но и одной из самых дорогих машин в мире Rolls-Royce Spectre за $610 тыс. Вот только предсказать в начале лета ДТП с «Ланосом» гадалка не смогла, так и засветила свою машину.

Как им это удается? И действительно ли экстрасенсы имеют отдельный КВЭД и регистрируются как ФЛП? Журналисты связались с несколькими «звездными» экстрасенсами, притворившись клиентами.

Победитель известного украинского шоу мольфар Макс Гордеев за один вопрос в чате Telegram берет 3000 гривен. Полноценная консультация продолжительностью 30 минут стоит 9000 гривен. Оплату он просит перечислять на личную карточку.

Еще одна победительница всем известного шоу Ольга Янковская за 40-минутную консультацию просит 12 000 гривен, но график расписан на месяц вперед, поэтому если вопрос к тарологу насущный, может бросить карты в срочном порядке в течение недели всего лишь за 20 000 гривен. Деньги просит заранее и опять же на личную карточку.

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Ее коллега Яна Пасынкова за 30-минутную консультацию берет 300 долларов или 12 600 гривен. Оплату она принимает на счет ФЛП.

На ФЛП принимает оплату еще одна экстрасенс Анна Ефремова.

Что говорит нардеп об уплате налогов экстрасенсами

Расспрашивали о ценах и оплате мастеров рук и слова мы не просто так. Ведь оказывается все они не волшебники, как можно представить, а бизнесмены — имеют собственный КВЭД и должны платить налоги.

«На самом деле они облагаются налогом согласно Ницкого соглашения 2000 года, которое было тогда подписано в рамках международных договоров, есть в классификаторе профессии, соответственно, астрологическая деятельность», — говорит нардеп Сергей Гривко.

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Кстати, в лице нардепа Сергея Гривко экстрасенсы имеют собственного представителя в Верховной Раде. Именно он предлагал в 2023 году фактически вывести на другой уровень законности их деятельность. Уверяет все ради бюджета Украины. Ведь сейчас нардеп насчитал около 5 тысяч различных эзотерических деятелей, и только 250 из них работают как ФЛП.

«Она бы могла принести до 1 миллиарда гривен прямых поступлений и до 10 миллиардов косвенных. Потому что, если бы у нас начали создавать школы, там, эзотерические университеты, эзотерические этого направления, то, соответственно, это была интересная тема и для европейцев», — говорит он.

Вред от деятельности экстрасенсов

Эксперты говорят — эта сфера полностью в тени. Поэтому экономисты о поступлениях в бюджет от магических бизнесменов говорят скептически. А вот вреда украинцам особенно сейчас те, кто паразитируют на магическом мышлении, наносят немало.

«На самом деле мошенники пользуются такой расшатанностью эмоциональной или сложными какими-то моментами, и жертвами становятся люди, которые в действительности, в нормальном состоянии никогда бы не отдали свои деньги», — говорит правозащитник Дмитрий Круговой.

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Оксане встреча с известным экстрасенсом чуть не стоила жизни. 10 лет назад у нее обнаружили доброкачественную опухоль мозга, но вместо идти на операцию женщина начала искать немедицинское решение проблемы и очень обрадовалась, когда знакомая договорилась о бесплатной консультации у звездного экстрасенса Хаяла Алекперова.

«Он меня принял действительно бесплатно, я не платила ничего не за консультацию. Он сказал что мне было пороблено на смерть я действительно я еле выжила», — говорит женщина.

Вот только оказалась в критическом состоянии женщина именно из-за рекомендации мага: «Он же мне еще в офисе продал картину, она стоила там не очень дорого 50 евро мне кажется, но на то время это были большие деньги. И сказал что это надо эту картину там повесить в большой комнате».

Уже через полтора года, за которые Оксана успела, так сказать, полечиться еще и у священника-самозванца, женщину без сознания срочно забрала скорая.

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В свою защиту по телефону Хаял уверяет, что Оксана — подруга его бывшей и оговаривает его, мол он на самом деле никогда не давал медицинских советов.

Однако на практике медики постоянно сталкиваются с последствиями «работы» экстрасенсов и знахарей. Оценивают ее не подбирая слов.

«Хуже всего — тянут время. Вот затягивание времени для людей, например, с онкологией, время это самое главное. Раньше начнешь, раньше химия, раньше удалишь опухоль, будешь дольше жить», — говорит президент Всеукраинского союза парамедиков Ярослав Вус.

Врачу Ярославу Вусу приходится вытаскивать людей буквально с того света после подобных «лечений».

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Однако экстрасенсам все ни по чем. Хаял Алекперов и сейчас остается одним из популярных ясновидящих — 30 тысяч подписчиков в «инстаграме», собственный сайт, где кроме всего приторговывает амулетами. Но вот беда не везет экстрасенсу не только с лечением, но и с прогнозами — не сбываются. В 2022 он обещал окончание войны в следующем году. Прогнозы неудачные, а вот заработки — довольно приличные.

Кстати, Хаял едва ли не единственный экстрасенс, который принимает вживую, все остальные так называемые звезды — готовы гадать только онлайн. Алекперов за шесть тысяч гривен устраивает шоу у себя в офисе. Правда исключительно за наличные.

Мошенничество

Украинцы все больше погружаются в мир так называемой магии, а в реальности — мошенничества. И это не только наблюдения психологов, но и статистика Нацпола. В ответе на наш запрос полицейские отмечают, что количество обращений о мошенничестве со стороны эзотериков растет: «В течение текущего года подразделениями Национальной полиции Украины зарегистрировано 81 обращение и сообщение граждан о мошеннических действиях лиц, выдающих себя за экстрасенсов, гадалок, магов, гадалок или целителей. По результатам их рассмотрения открыто 51 уголовное производство».

Однако правоохранители разводят руками — случаев относительно немного, потому что люди не идут к ним из-за того, что добровольно отнесли деньги мошенникам. Последние только наглеют больше и даже пишут семьям военных, предлагая свои услуги по поиску.

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В Одессе гадалки вообще торгуют заклинаниями от ТЦК.

Признание бывшего продюсера «Битвы экстрасенсов»

Именно циничный магический бум в разгар полномасштабного вторжения подтолкнул к признанию бывшего продюсера телешоу, которое породило почти всех упомянутых персонажей и еще десятки других.

Наталья Яковлева откровенно рассказала: проект, который смотрели миллионы украинцев, был абсолютно постановочным и развлекательным, экстрасенсы на нем шли по сценарию и ни о каких сверхъестественных способностях и речи не было. Наталья долгое время была связана контрактом и обязанностью не разглашать детали производства. И, наконец, вышла с правдой к людям.

«У меня было все по-простому. Написала сценарий и от экстрасенсов никто не скрывал, что есть сценарий, что вы сейчас выйдете. Даже в ухо я говорила там, ну, корректировала их работу, и если кто-то забывался текст, я его подсказывала, я там направляла, куда сейчас стань, повернись, такой стороной, не такой стороной», — говорит автор ютуб-проекта «Бритва экстрасенсов» Наталья Яковлева.

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После долгого разговора Наталья констатирует, долгое время сама верила, что в своих кабинетах вне шоу экстрасенсы творят настоящие чудеса. Но, в конце концов, убедилась: никакой магии не существует.

Блогерша разочарованно вздыхает: украинские «маги» настолько ленивы, что даже не пытаются что-то просчитать, узнать о клиенте, а просто бросают несколько логических предположений — вот и весь их ведьминский секрет.

«Все экстрасенсы берут оплату наперед. Как все происходило? Приходит тайный агент на прием и видно, что человеку, который ведет этот прием экстрасенсу, ему лень слушать ту историю, что там она хочет. То есть, как-то так по выражению лица, по тону ответов, это все очень, знаете, как прийти в магазин, спросить, есть ли дрожжи», — говорит Наталья Яковлева.

Сегодня пытается объяснить это всем украинцам, потому что почему-то именно в Украине формат соревнований между магами прижился на десятилетия.

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Вместе с ней эксперименты в качестве тайного агента проводит ее подруга Наталья. Ей 49 лет, она не может иметь детей, однако все три известных экстрасенса обещали ей материнство.

Наталья после услышанных выдумок, настаивала, чтобы деньги за сеанс ей вернули. Из трех медиумов это сделали только две, Анна Ефремова средства Наталье не вернула, хотя ничего из озвученного ею не соответствовало действительности.

«Я наполовину обрывала, сказала извините серьезным тоном, вы не угадываете, я хочу вернуть свои деньги, я хочу завершить сеанс прямо сейчас и вернуть деньги. Анна Ефремова, я это сказала на 12-й минуте, она еще 8-10 минут меня уговаривала, ну давайте не спешить, вы только начали, я только с вами познакомилась», — говорит она.

Женщина призывает украинцев не идти в магию, а полагаться исключительно на медицину, науку и собственные силы и оставить свои деньги при себе.

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Что говорят юристы

Юристы считают, что экстрасенсорика и магия могут существовать исключительно как развлечение. В то же время игры так называемых эзотериков могут переходить из развлечения в преступление — когда у человека целенаправленно и навязчиво вытягивают деньги.

Ученый Александр Коляда значительно категоричен — экстросенсорика или сверхъестественные способности не подтверждены, они опровергнуты многими исследованиями. Поэтому спекуляции о том, что магов и гадалок привлекают к задачам разведчики выглядит как выдумка или информационная компания. Потому что на самом деле военные знают реальную цену экстрасенсов — и она равна нулю.

Эксперимент журналистов

Слушать политические или военные прогнозы экстрасенсов, то же, что вытащить счастливую лотерейку — дело случая.

Журналисты обратились к магу некроманту Виктору Литовскому. Этот медиум на собственном сайте предлагает буквально спасение от чего угодно. На его стороне якобы высшие силы. Живет «хладник» в Одессе, поэтому магические способности будет включать через интернет сеть — онлайн. За 1,5 тысячи гривен обещал рассказать все кроме поиска пропавших без вести или поиска вещей.

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«Однако вместо того, чтобы что-то рассказать по существу, маг только расспрашивал. Предполагаю, что что-то в моих словах могло намекнуть магу на мою неискренность — откровенно врать не очень умею. В конце концов несколько тасований карт подтвердили магу, что мне надо учиться и найду я себя на должности в статусе человека, который всех должен опекать. Все это некромант вложил в очень длинные пространные описания», — говорится в расследовании.

Журналистка 1+1 в конце концов рассказала ему правду.

«Мне хотелось услышать, как маги и экстрасенсы реагируют на аргументы, что их профессия очень близка к мошенничеству, если не сказать больше. В конце концов, мой диалог с Виктором Литовским стал еще одним подтверждением: эстрасенсорика и магия — не более чем удобное прикрытие для ловцов, которые жонглируют человеческим доверием. Они называют себя проводниками между мирами, целителями, ясновидящими. Но на самом деле — это проводники в безденежье, отчаяние и опасность. Большинство экстрасенсов, магов, гадалок — обычные мошенники. Они не только торгуют человеческой болью, но и часто уклоняются от уплаты налогов, работают в тени и живут за счет того, что ловят нас на страхе, потерях и вере в чудо», — говорится в расследовании.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Существует ли магия, или развод на… деньги?! Сколько зарабатывают Гордеев, Пасынкова, Янковская?

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