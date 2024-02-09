Тайны Киево-Печерской лавры: почему мощи святых остаются нетленными

О подлинности печерских мощей размышляли еще более 350 лет назад.

Тайна нетленности тел печерских святых заставляла давать объяснения еще задолго до "атеистического" 20 века. Развеивать сомнения в подлинности мощей приходилось еще автору Киево-Печерского патерика, изданного в 1661 году.

Об этом рассказал начальник научно-исследовательского отдела истории Киево-Печерской лавры и музейничества Роман Качан корреспондентке ТСН Нелли Ковальской.

"Там [в Киево-Печерском патерике] есть такое очень большое развернутое вступление, в котором автор размышляет о подлинности мощей. Он пишет, что многие неверующие говорят, что "ваши мощи – это как египетские мумии, это одно и тоже"... И этот автор на серьезном таком научном уровни размышляют, почему тела тлеют, почему не тлеют, почему сохраняются. А потом просто пишет, что "египетские мумии обработаны ливанской смолой и еврейским клеем и потому не рассыпаются". А преподобные печерские – сохранились от Божьей благодати", — рассказал он.

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Напомним, столичные депутаты поставили точку в земельном вопросе по пользованию землей Киево-Печерской лавры заповедником.

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