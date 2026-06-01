Тайны "красного блокнота": Буданов заинтриговал заявлением о списке врагов и Зеленском

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов

Реклама

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов рассказал о своем красном блокноте с «особым» списком и планирует ли создать отдельный список для тех, кто делает добрые дела.

Об этом он рассказал во время выступления на форуме «Архитектура безопасности» в Киеве, передает корреспондент ТСН.ua Елена Чернякова.

Отвечая на вопрос журналистов о том, ведет ли он «учет людей», которые сделали что-то полезное для государства, Буданов с улыбкой вспомнил одного мультипликационного персонажа.

Реклама

«Помните, как говорил старый мультипликационный персонаж: „Хорошими делами прославиться нельзя“. К сожалению, это так. Для хороших людей блокнот не завел, но это, собственно говоря, хорошая мысль. Пожалуй, поработаю над этим», — отметил он.

В то же время руководитель ОП отказался раскрывать детали относительно своего знаменитого «списка врагов».

«Относительно тех, кто там есть (в красном блокноте — Ред.), пусть это останется тайной. Со временем я его покажу, но люди там есть», — заинтриговал он.

Журналисты также поинтересовались, найдется ли место в будущем списке «хороших людей» для руководителя государства Владимира Зеленского.

Реклама

«Ну а как же иначе», — коротко ответил Буданов.

Однако вопрос о том, живы ли до сих пор все фигуранты, которые есть в «красном блокноте», он оставил без прямого ответа.

Ранее руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Украина сможет самостоятельно остановить любые провокации со стороны Беларуси только благодаря сильной армии и обороне, поскольку помощь иностранных сил или белорусской оппозиции не является решающей из-за их незначительного влияния на ситуацию.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров