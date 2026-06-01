Тайны "красного блокнота": Буданов заинтриговал заявлением о списке врагов и Зеленском
Кирилл Буданов заинтриговал украинцев заявлением о своем тайном черном списке. Он рассказал, фигурирует ли там президент Владимир Зеленский и когда именно эту записную книжку покажут общественности.
Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов рассказал о своем красном блокноте с «особым» списком и планирует ли создать отдельный список для тех, кто делает добрые дела.
Об этом он рассказал во время выступления на форуме «Архитектура безопасности» в Киеве, передает корреспондент ТСН.ua Елена Чернякова.
Отвечая на вопрос журналистов о том, ведет ли он «учет людей», которые сделали что-то полезное для государства, Буданов с улыбкой вспомнил одного мультипликационного персонажа.
«Помните, как говорил старый мультипликационный персонаж: „Хорошими делами прославиться нельзя“. К сожалению, это так. Для хороших людей блокнот не завел, но это, собственно говоря, хорошая мысль. Пожалуй, поработаю над этим», — отметил он.
В то же время руководитель ОП отказался раскрывать детали относительно своего знаменитого «списка врагов».
«Относительно тех, кто там есть (в красном блокноте — Ред.), пусть это останется тайной. Со временем я его покажу, но люди там есть», — заинтриговал он.
Журналисты также поинтересовались, найдется ли место в будущем списке «хороших людей» для руководителя государства Владимира Зеленского.
«Ну а как же иначе», — коротко ответил Буданов.
Однако вопрос о том, живы ли до сих пор все фигуранты, которые есть в «красном блокноте», он оставил без прямого ответа.
Ранее руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Украина сможет самостоятельно остановить любые провокации со стороны Беларуси только благодаря сильной армии и обороне, поскольку помощь иностранных сил или белорусской оппозиции не является решающей из-за их незначительного влияния на ситуацию.
