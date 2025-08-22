Тайны провозглашения Независимости Украины: почему это произошло в августе и как все происходило

Украина 24 августа стала независимой / © Associated Press

Провозглашение Независимости Украины 24 августа 1991 состоялось благодаря стечению драматических событий и буквально висело на волоске из-за коммунистов, которые тогда все еще имели большую силу. Почему в августе 1991 на Киев по приказу из Москвы двинулись войска? Как инициаторам провозглашения Независимости удалось усыпить внимание коммунистов? И какие еще интригующие тайны не такой уж и давней украинской истории хранят государственные архивы в материале корреспондента ТСН Марии Васильевой.

В специальном сейфе архивисты хранят невзрачную папку, в которой лежит несколько пожелтевших листов. Среди них — документ без печати и герба, напечатанный на обычной печатной машинке. Но в нем воплотились стремление многих поколений украинцев иметь собственное государство. Это — Акт провозглашения Независимости Украины.

«Он застрахован, хранится в специальном огнеупорном шкафу. Это подарок наших немецких партнеров от начала полномасштабного вторжения. Этот шкаф гарантирует, что если даже, не дай Бог, это будет эпицентром пожара, то документ минимум два часа в эпицентре пожара в таком огнеупорном шкафу хранится», — говорится в сюжете ТСН.

Акт провозглашения Независимости Украины — это очень лаконичный документ, который уместился на одной странице. И начинается он словами, которые для многих нас современных могут показаться довольно неожиданными: «Исходя из смертельной опасности, которая нависла была над Украиной в связи с государственным переворотом в СССР 19 августа 1991 года. То есть после так называемого путча ГКЧП в Москве, в Киеве поняли, что пора уже прекратить дискуссии и наконец сделать этот шаг — провозгласить независимость Украины.

19 августа 1991 года по всем каналам телевидения транслировали балет Чайковского. Коммунисты в Москве предприняли последнюю попытку вернуть себе власть. Президента СССР Горбачева объявили недееспособным из-за болезни, изолировав его на государственной даче в Крыму. В центре Москвы появилась бронетехника.

Противостояли этому мятежу, который вошел в историю под названием «путч», безоружные люди, которые не хотели возвращения тоталитарного режима.

У украинцев не было ни собственной армии, чтобы защищаться, ни даже самого права на оборону. Ведь формально здесь все еще была советская республика. Пытались переговорами остановить войска. К счастью, московские мятежники не получили широкой поддержки. За три дня путч провалился. Но в Украине урок усвоили. Поняли: это — исторический шанс, и упускать его нельзя. Надо было воспользоваться тем, что в Верховном Совете УССР после провала путчистов от испуга притихли коммунисты, которые в других обстоятельствах гарантированно заблокировали бы провозглашение Независимости, вспоминал автор исторического текста — ныне покойный Левко Лукьяненко.

«Я говорю: какой документ мы с вами будем писать? Я предлагаю написать кратчайший документ. В этом документе должно быть провозглашение Украины независимым государством и больше ничего! Вообще ничего! Потому что если мы начнем что-то обосновывать, тогда Верховная Рада может начать обсуждать. А обсуждение может затянуться на завтра, на послезавтра. У коммунистов страх пройдет и они нам завалят. Завалят!», — говорил он.

Документ скрепили лишь подписью председателя — Леонида Кравчука. Ведь ни печати, ни герба у новорожденного государства в тот день еще не было. Советский флаг над куполом Верховной Рады спустили, а вместо него подняли украинский — желто-голубой.

Сейчас оригинал Акта провозглашения Независимости Украины иногда выставляют в Верховной Раде во время некоторых торжественных заседаний парламента.

«Отныне сами будем творить нашу жизнь». Эта, пожалуй, самая известная и цитируемая фраза из 1-го Универсала, вот она написана большими буквами, согласитесь, очень перекликается с событиями 1991 года, когда была провозглашена Независимость Украины. Но есть еще одно: слова из Универсала, только послушайте: «А тем временем Петроградское правительство народных комиссаров, чтобы привлечь под свою власть свободную Украинскую республику, объявило войну Украине и посылает на наши земли свои войска красногвардейцев-большевиков, которые грабят хлеб у наших крестьян и без всякой платы вывозят его в Россию, не жалея даже зерна, заготовленного на посев, убивают невиновных людей и сеют повсюду беспорядок, воровство и бесчинство». На самом деле звучит невероятно современно, как будто о сегодняшнем дне писалось.

Мы снова в центральном государственном архиве, где нам показывают доказательства того, как украинцы пытались получить свободу и защититься от россиян столетие назад. Это — четыре Универсала Украинской Центральной Рады. В этих текстах хорошо видно, как сногсшибательно менялись события в те тревожные времена. Если в первом Универсале речь идет об автономии Украины в составе демократической Российской республики, то четвертый — это уже провозглашение независимого государства, которое должно сопротивляться захватчикам — большевикам.

Историки сейчас считают: учитывая это, было бы правильно назвать Акт 1991 года Актом восстановления Независимости Украины. И именно так его сначала и назвал в своих черновиках автор текста — Левко Лукьяненко. Однако сам же и исправил на более нейтральное — провозглашение Независимости. Говорил, что опасался, чтобы коммунисты не заблокировали принятие из-за «петлюровщины». А еще во всех этих документах — и столетних и относительно недавних — хорошо видно один и тот же сценарий: сначала — это всегда попытки украинцев договориться с россиянами о мирном сосуществовании, а потом — война.

