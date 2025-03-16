Тайные болезни Путина: сенсационное расследование о состоянии здоровья диктатора

Кровные секреты Путина, тщательно охраняемые в таинственных чемоданах с природными отходами, которые из-за границы диктатор везет их обратно, в Россию, стали известны. Журналистка ТСН.Недели Ира Прокофьева добралась до ДНК клана Путиных! И то, что узнала – может принести главе государства-террориста еще больше проблем.

Сенсационное расследование, куда были вовлечены хакеры, генетики, историки, психиатры и инсайдеры из Москвы – в сюжете ТСН.Недели.

Помните таинственный чемоданчик и кучу охранников, сопровождающих кремлевского деда даже в туалет? Все это – для того, чтобы никто не получил доступа к генетическому материалу российского диктатора, способного рассказать о нем больше, чем все аналитики вместе.

Непубличный, незаметный и всегда держится в тени. У него идеальная репутация, образцовая семья и хорошая должность в "Газпроме". Именно он – наш ключ к нескольким особым тайнам российского диктатора, которые тот тщательно бережет.

С помощью киберспециалистов мы получили доступ к очень личным данным Путина. Вот этого Путина. Это кровный родственник российского диктатора. Его двоюродный племянник – Михаил Евгеньевич Путин.

Российская клиника Генотек проводит анализ ДНК, проверяет чем потенциально может болеть человек, ищет родственников и рассказывает о происхождении рода. И вот сюда однажды пришел Михаил Евгеньевич Путин. А теперь его генетический паспорт доступен нам. А значит, и некоторые личные тайны российского президента.

Нам удалось раздобыть генную карту Путиных. Да-да – Путиных. Ибо генная карта одного Путина – это ключ к святая-святых целой группы людей связанных самой крепкой связью только существующей в мире – кровью. Но в начале мы даже не подозревали к каким выводам это нас приведет.

Таинственный чемоданчик, без которого не обходится ни одна поездка Владимира Путина. Но один и тот же охранник, который всюду ее носит за хозяином Кремля. Даже в туалет. Особенно в уборную.

Французский журналист Режис Жанте раскопал, грязный секрет диктатора. Оказывается задачей этого суперагента, есть охрана мочи и фекалий Путина. Их скурпулезно собирают в специальные пакеты. Затем кладут в тот самый таинственный чемоданчик и везут утилизировать в Россию. Все ради того, чтобы ценный генетический материал никому не попал в руки. Следовательно, не смог оценить слабые места в здоровье Путина. Врожденные или приобретенные болезни: физические или психические. Химические препараты можно обнаружить в материале. И, наконец, понять – кто на самом деле перед вами – оригинал или двойник.

Это расследование начиналось со сломанной почты одного из родственников Владимира Путина. Но часы изучения доступной нам информации вдруг вывели на еще одну деталь – генетическая карта кровных родственников диктатора – это тайный механизм реальной власти современной России. Неважно какое образование вы имеете: если вы в одной генетической карте с Путиным – ваше место на вершине власти, в новой правящей династии.

Через четверть века на престоле официальная биография российского президента менялась несколько раз. Вот это генеологическое дерево семьи составил троюродный брат Путина и с помпой представил его на экономическом форуме. Это событие широко освещали пропагандистские СМИ. Что свидетельствует о внимании Кремлевского хозяина к своей родословной. Но в открытом доступе у семейного дерева не хватает важных веток.

Ни детей, ни важных племянников здесь не найдете – ничто не должно натолкнуть вас на мысль, что кроме официальных властей России есть еще невидимый уровень – власть по праву крови. Кто такие кровники Путина? Неопубликованные фото и видео любимых родственников диктатора, которые до сих пор держались в тени – дальше.

А теперь посмотрите на любимца судьбы, а точнее баловника стареющего диктатора. Этот дородный мужчина родился в городе Иваново в обычной семье врачей Путиных. Сам тоже учился на врача-психиатра и даже защитил кандидатскую. После распределения в медицинском вузе попал в Суздаль вместе с женой Еленой. Впрочем, дела Михаила Путина резко пошли вверх после того, как его двоюродный дядя захватил руль российского государства. Михаилу поручают руководить клиникой Газпрома. А потом и в самом "Газпроме". Рот путина Песков тогда публично заявил: "Совершенно далекая родня. Они фактически не общаются".

"Песков тогда соврал. Как мы видим, восхождение семьи началось именно с 2018-го года, когда началась 4-я каденция путина. Именно тогда он сделал ставку на этих людей. Поверьте, зампредседателя правления "Газпрома" – это очень весомая позиция", – говорит Алексей Левченко, редактор издания "Инсайдер", после полномасштабного вторжения перебравшийся из Москвы в Прагу и оттуда разоблачающий преступления Кремля.

Психиатр Михаил Путин в газе явно разбирается мало, а вот следить за интересами своего дяди в "Газпроме" может вполне. Михаил Путин ни разу не попал в объектив на публичных мерах "Газпрома". Роль "смотрящего от семьи" – непублична и этому есть объяснение. И благодаря полученному доступу к архивам с перепиской, бизнес-контактам и личным фото имеем и подтверждение своих теорий.

Как живет и чем дышит двоюродный племянник диктатора смотрите дальше.

Нам попал в руки этот документ – это резюме сына Михаила Путина – Дениса. И именно из него мы извлекли много интересной информации. В свои 29 Путин-младший успел поработать в "Газпроме", как и его сестра Анастасия. Вероятно работающая врачом-венерологом в поликлинике компании. Здесь указан и адрес прописки – Измайловский бульвар в Москве.

Михаил Путин мало ходит пешком и не пользуется общественным транспортом. Статус обязывает? Он в большинстве своем передвигается на авто. И об этом говорит сам в анкете.

У него премиальный кроссовер корейского производства. В полной комплектации стоит около 70 тысяч долларов. Двухлетний племянник Путина любит скорость – имеет два штрафа за превышение скорости. Впрочем, все это довольно скромно как для топового газовика.

"Нет такого демонстративного потребления. Вся эта семья не выставляет напоказ свое богатство. Возможно, их просят этого не делать", — говорит Алексей Левченко.

Однако эта невзрачная роскошь – чистое прикрытие. За спиной своего двоюродного дяди, а возможно и по его благословению, Михаил Путин купил апартаменты в так называемом золотом треугольнике Санкт-Петербурга. Реконструированный царский дом. Напротив Исаакиевский собор, недалеко от набережной и медный всадник. Квартиры в таком доме стоят около 700 тысяч долларов. Мы очевидно имеем дело с новой аристократией империи Путина. Которая по-прежнему считает, что право на власть и престол идет прямо от Бога

Михаил Путин – человек набожный. Он ищет и скупает редкие иконы. И заказывает именные. В 2019-м он обратился к мастеру из Мурома.

Что вообще такое мирная икона или княжеская икона. Или родовидная икона. Ее заказывают на крещение. По высоте она соответствовала росту новорожденного и имела изображение святого в честь которого названа. На протяжении веков эта традиция принадлежала только царской семье.

У нас нет подтверждения, что святой Владимир теперь висит где-то в спальне Владимира грешного.

Но в этой переписке есть еще одна – очень интересная деталь. Михаил просит написать мастера еще несколько именных икон. Среди них – святые Анна и Сергий. Запомните эти имена. Кто такие Анна и Сергей, что Михаил Путин заказывает им именные иконы? Как они близки? И что означают эти имена в иерархии кровной власти российского диктатора?

2018 год. В Кемеровской области РФ в торговом центре "Зимняя вишня" заживо сгорели 37 детей. Но из этого пожара, как из пепла, возникает фигура нового губернатора – Сергея Цивилева. Он родился в Мариуполе, в Севастополе окончил военно-морское училище Нахимова, проживал в Чугуеве. Однако впоследствии переехал в Россию. Удача к нему пришла, когда он женился на лечебнице-психиатре Анне из города Иваново.

На свадьбу пара получила немного немало, а одну из крупнейших угольных компаний в России — "Колмар". А потом и всю Кемеровскую область. А все потому, что девичья фамилия врача Анны – Путина. Она – родная сестра Михаила Путина. И двоюродная племянница российского диктатора.

В 2002 году вышла первая биография Путина, написанная Олегом Блоцким. В ней он описывает отношения Путина с семьей своего двоюродного брата Евгения. И сам Путин говорит, как важен для него этот брат. Мол, Евгений – это летописец семьи. В этой книге также есть фотографии Владимира Путина в окружении семьи своего брата. И там есть маленькая Анна. Правда, мы не видим там Михаила. Но, возможно, именно он фотографирует?

На свадьбу пара получила поистине царский подарок. А дальше – больше. С началом дяди войны против Украины первая леди Кузбасса Анна Цивилева занимается "защитниками отечества".

Она возглавила его по личному поручению своего дяди. В настоящее время психиатр Цивилева – заместитель министра обороны России. Не первый, но и не второй человек в самом важном для Путина сейчас министерстве войны. Минобороны, очевидно психиатра не хватало.

"Она пришла туда "смотрящей", ведь Путин военным не доверяет вообще. Сам он на прямой линиях пошутил, что мол, это Белоусов попросил его назначить Цивильову, а сам Путин здесь вроде бы ни при чем. Но ведь очевидно, что все было ровно наоборот", — говорит Алексей Левченко.

Муж Анны – Сергей Цивилев тоже получил повышение. В мае 2024 года он стал министром энергетики в новом правительстве. Его зятя Михаила Путина в том же мае 2024-го переизбрали на пост заместителя главы "Газпрома", где он продолжает исполнять роль незаметного завхоза. Но кто сказал, что не серый кардинал?

"Для Путина "Газпром" – это компания номер один, которую он использовал в качестве энергетического оружия. Путин доверяет Миллеру, но все равно не до конца. И хочет знать, что происходит внутри структуры. И здесь Михаил Путин играет очень важную роль", – рассказывает Левченко.

Но что может быть важнее в Кремле и чем здравоохранение самого Путина.

Третья сестра Анны и Михаила – Татьяна Пташук совершенно непубилическая. Но именно ее Аутин устроил в кремлевскую поликлинику. Там она заместитель главного врача. Фонд борьбы с коррупцией нашел у нее 7 квартир в Москве, Сочи и Владимире, 4 дома и земельные участки почти на 2 миллиарда рублей. Но подозреваю, что мы просто еще не накопали ее роль в системе кровников Кремля.

Путин раздает должности, регионы, деньги, власть и влияние только своим. Превращая Россию в страну династического права. Известный психиатр и учёный Олег Чабан видит в этом психологический дефект личности.

Но зачем племянникам Путина понадобилась генетическая экспертиза? Клиника "Генотек", куда Михаил Путин сдал свой анализ ДНК, обнаружила более 1700 родственников по всей России. Троюродные дяди, пятиродные братья и племянники диктатора, которым не так удалось приблизиться к престолу. Подавляющее большинство из них проживает в Москве. И нам хочется понять, станут ли эти 1700 Путиных по крови тайной властью Кремля?

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ТАЙНЫЕ БОЛЕЗНИ ПУТИНА! СЕНСАЦИОННОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ | ТСН.НЕДЕЛЯ С АЛЛОЙ МАЗУР