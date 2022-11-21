Тайные договоренности США и Китая: Бессмертный объяснил, чего бояться Путину

Президент США Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпин знакомы уже очень давно, более 40 лет, и они понимают друг друга с полуслова. И о чем они договорились, знают только они двое.

Об этом заявил дипломат и бывший вице-премьер, экспосол Украины в Беларуси Роман Бессмертный в интервью ТСН.ua, отвечая на вопрос, заключили ли США и Китай какой-либо ситуативный союз.

Бессмертный подчеркнул, что эти два лидера находятся на огромной дистанции.

"О чем договорились Джо Байден и Си Цзиньпин, которые знакомы более 40 лет, знают только они двое. Потому что видно, что эти два человека больше молчат, чем говорят, и я знаю почему. Потому что знают настолько много, что они только рот откроют, и уже полетит информация, о которой нежелательно, чтобы знали не только те, кто с ними работает, но и те, кто далеко – и в Европе, и в Москве, Потому что знакомы они очень давно и понимают друг друга с полуслова… Это первое. Второе. Понятно, что они друг другу сказали: "Давайте будем конкурировать, но не конфликтовать". Третье. Сделаем все, чтобы избежать столкновения в вопросах Тайваня. Но это самое слабое место обоих, поскольку что ни один, ни другой не понимает, что четыре поколения, выросшие в Тайване, и в проекции не видят общее государство. Хотя в обеих конституциях написано, что это одно государство. Только там содержание разное в этих словах. Четвертое. Очевидно, что и у одного, и у другого есть проблема, которая называется "кремлевский фюрер", но и один, и другой вкладывает совершенно разное содержание в эту проблему. Поэтому говорить о том, что президент Соединенных Штатов Америки и глава КНР отработали план, как действовать по России, по Путину, по кремлю, - это переоценивать близость их позиции… Они находятся на огромной дистанции", – отметил он.

Дипломат подчеркнул, что Джо Байден и Си Цзиньпин – люди совершенно разных формаций. Это как Рейган и Горбачев, они несоединимы и несовместимы. И речи быть не может о заключении какого-либо ситуативного союза или совместного плана.

"Другое дело, это какие-то консультирования, какие-то разговоры. Зная американскую политику, я могу предположить, что президент Соединенных Штатов уделил в этом разговоре внимание американской баскетболистке, предложению содействовать ее освобождению. Американская внешняя политика – она конкретная. Что касается Украины. Там было четко отмечено (и все для этого постарались, чтобы это не прозвучало из уст Си Цзиньпина), что нельзя допустить участия в этой войне великих государств. Как на это смотрел Байден? Это раскрывается так: вы туда не встревайте. А как на это смотрел Си Цзиньпин? Вы туда не встревайте. Вроде как содержание одно, а результаты разные. Один подразумевает Америку, а второй Китай. Поэтому первое – эта фраза означает, что Россия уже не великая. Только они оба ошибаются, потому что может так случиться, что Украина станет великой. И тогда выходит, что тот, кто с ней воюет, тоже великий. Это как военная дискуссия – первая и вторая армия, все очень быстро меняется", — отметил он.

Поэтому эти развивающиеся процессы, с точки зрения Романа Бессмертного, это текущая этой войне информация, к которой стоит относился очень спокойно и не переслащивать эту ситуацию.

"Я не вижу принципиальной возможности достижения договоренности между Вашингтоном и Пекином по этому вопросу", – резюмировал он.

Напомним, президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин встретились на саммите G20 14 ноября 2022 года в Индонезии на Бали. Оба политика обсудили ряд важных тем и призвали уменьшить напряжение между экономиками мира. Встреча лидеров США и КНР продолжалась около трех часов. Политики обсудили темы конкуренции между США и Китаем, кризис вокруг Тайваня, соблюдение прав человека правительством Китая, а также войну в Украине.

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