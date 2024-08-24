"Тайные переговоры" между РФ и Украиной: министр энергетики Галущенко впервые ответил, правда ли это

Издание Washington Post ранее сообщило о тайных переговорах между Украиной и Россией о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Однако якобы операция ВСУ в Курской области все отменила. Министр энергетики Герман Галущенко опроверг эти утверждения.

Об этом он сказал в интервью ТСН.

"Мы с террористами переговоров не ведем. Тем более закулисных. Вопрос в чем - в четверг состоялся саммит по третьему пункту «формулы мира» президента Зеленского в вопросе энергетической безопасности. Он был в режиме онлайн, мы приняли совместное коммюнике. Участие в нем приняло большое количество стран из разных частей мира. И на самом деле ключевая позиция в этом документе, кроме восстановления энергетики, это - не атаки на энергосистемы", - пояснил Герман Галущенко.

Министр отметил, что участие в этом саммите приняли международные организации и около 40 стран мира. О результатах этого мероприятия же планировалось сообщить России через посредника.

"Вопрос, как эту формулу положить на Россию, чтобы они хоть что-то начали выполнять", - сказал он.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ГАЛУЩЕНКО СКАЗАЛ ПРАВДУ, ЧТО БУДЕТ ЗИМОЙ! Выдержит ли инфраструктура обстрелы?

Напомним, The Washington Post со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что в этом месяце Украина и Россия должны были отправить делегации в столицу Катара для косвенных переговоров по прекращению ударов по энергетической инфраструктуре с обеих сторон. Однако после начала Курской операции планы Кремля изменились.

Впоследствии в РФ на это истерически ответили.

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