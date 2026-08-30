Тайные переговоры Ретклиффа в Кремле: Украина, Иран или новая война — что известно о визите

Визит Джона Ретклиффа в Москву / © ТСН

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Визит директора Центрального разведывательного управления США Джона Ретклиффа в Москву вызвал множество предположений среди экспертов и политиков. Американский высокопоставленный чиновник посетил Россию в тот момент, когда Вашингтон активизировал дипломатические контакты в связи с войной РФ против Украины, а сам факт поездки долгое время официально не подтверждался ни в Кремле, ни в американском посольстве.

О том, что на данный момент известно о переговорах Ретклиффа в Москве и какие сигналы он мог послать российской стороне, рассказывается в сюжете ТСН.Тиждень.

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Тайный визит

Американский военно-транспортный самолет Boeing приземлился в столице страны-агрессора во вторник утром. О высоком статусе гостя свидетельствовали перекрытые московские улицы и кортеж, однако пресс-секретарь Кремля и американское посольство опровергали информацию о визите американского высокопоставленного чиновника вплоть до момента его завершения.

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Впрочем, намеков на статус гостя было достаточно. Еще накануне визита заговорили об активизации американского дипломатического фронта. Сразу несколько СМИ сообщили, что Вашингтон попросил Киев с 24 по 26 августа не наносить удары по определенным регионам России. Прежде всего речь шла о Москве, Санкт-Петербурге и северных регионах страны-агрессора.

Тогда же стало известно, что с американской авиабазы Эндрюс вылетел военно-транспортный самолет Boeing. Такие самолеты обычно используются для перевозки американских высокопоставленных чиновников в потенциально опасные страны.

Сначала среди возможных пассажиров называли специальных представителей президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, которые так и не появились в Киеве. Однако уровень секретности вокруг этого самолета и масштаб мер безопасности указывали на то, что речь идет о гораздо более важном американском представителе.

Почётный гость

О том, что в Москву прибыл именно директор ЦРУ Джон Ретклифф, стало известно практически сразу после того, как его самолет покинул Россию. Визит американского чиновника такого уровня стал первым почти за пять лет.

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Последний раз глава американской внешней разведки посещал Россию ещё до полномасштабного вторжения РФ в Украину. Тогда директором ЦРУ был Уильям Бернс. Во время той поездки Вашингтон предупреждал Москву, что знает о её планах нападения на Украину, и предостерегал российское руководство от таких действий и возможных последствий.

По крайней мере, именно так эти контакты описывались публично. В то же время эксперты предполагают, что за закрытыми дверями американская сторона могла пытаться выяснить, как далеко Россия готова зайти в конфликте и где проходят её так называемые «красные линии».

На этом фоне нынешняя поездка Ретклиффа выглядит особенно интересной — прежде всего из-за того, с кем именно он встречался в Москве.

Участники переговоров

Джон Ретклифф считается человеком, пользующимся доверием Дональда Трампа. В то же время ещё в прошлом году глава ЦРУ пошёл вразрез с позицией президента США по вопросу Украины.

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Когда в 2025 году Трамп приостановил американскую помощь Украине, в Вашингтоне планировали также прекратить обмен разведывательными данными с Киевом. Однако Ретклифф выступил против такого решения. Как писала The New York Times, одним из его аргументов была опасность для американских агентов, работающих в Украине.

Впоследствии глава ЦРУ сделал для Украины ещё больше. По данным СМИ, его ведомство начало помогать Силам обороны планировать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. В частности, речь шла о выборе целей на предприятиях, восстановление которых после поражения потребовало бы значительного времени, вместо ударов непосредственно по резервуарам с топливом.

Позже ЦРУ также передало Киеву разведывательные данные для операций против российского «теневого флота».

Поэтому одним из главных вопросов после визита Ретклиффа в Москву стало то, какие именно сообщения он мог привезти российскому руководству и кому именно их передал.

Практически сразу стало известно, что глава ЦРУ не встречался с Владимиром Путиным. Первым его собеседником, публично прокомментировавшим эту встречу, стал руководитель российской внешней разведки Сергей Нарышкин. Лишь через сутки после визита он назвал переговоры обычной разведывательной работой и не стал раскрывать их подробностей.

В то же время газета The New York Times назвала ещё одного возможного собеседника Ретклиффа — директора ФСБ России Александра Бортникова.

Это может иметь особое значение, поскольку американская разведка уже давно ставит под сомнение то, насколько объективную информацию российские советники предоставляют Путину о ходе войны. Поэтому, по мнению журналистов, Ретклифф мог стремиться непосредственно оценить позиции тех людей, в чьих руках фактически находятся рычаги управления Россией.

Намеки главы ЦРУ

О содержании переговоров в Москве американские и западные СМИ рассуждали в течение нескольких дней. Однако не менее показательными могут оказаться детали маршрута самого Ретклиффа.

После вылета с американской авиабазы Эндрюс его самолёт сначала приземлился не в Москве, а в Риге — столице Латвии, союзника США по НАТО. Причём самолёт приземлился не на военной базе, а на гражданском аэродроме. Западная пресса обратила внимание на то, что технической необходимости в такой остановке, судя по всему, не было.

На следующий день самолет главы ЦРУ вылетел в Москву, где вновь приземлился в гражданском аэропорту. По завершении переговоров Ретклифф также не полетел сразу в США, а снова сделал остановку в Риге.

Именно эти детали некоторые обозреватели расценивают как возможный сигнал в отношении одной из тем переговоров — потенциальной российской агрессии против НАТО.

О риске гибридных операций России против Альянса страны Северо-Восточной Европы предупреждают уже давно. Об этом говорят балтийские и скандинавские государства, в частности в контексте необходимости продолжать поддерживать Украину и предоставлять ей все необходимые средства для борьбы с Россией.

Показательно, что о новых пакетах помощи Украине европейские союзники объявили именно в тот момент, когда глава ЦРУ находился в Москве.

Западная пресса предполагает, что Ретклифф мог передать российской стороне предупреждение о возможной атаке на страны НАТО. По возвращении в США он отправился в Белый дом вместе с руководством американского Министерства обороны.

Политолог Вадим Денисенко также предполагает, что в ходе переговоров могла затрагиваться тема восточного фланга НАТО, хотя и не считает, что Россия в ближайшее время решится на прямое нападение на страны Альянса.

«Трамп любит говорить, что при нём нападения на Украину не произошло бы. Но если при нём произойдёт нападение на Прибалтику, что он тогда скажет? У Трампа три месяца до выборов — считаю, что в это время Россия не нападет», — сказал Денисенко.

Украинский вопрос

Сам Дональд Трамп поначалу неохотно комментировал поездку главы американской разведки в Россию. Сначала президент США пытался приуменьшить значение визита, заявляя, что речь шла об обычном обмене разведывательной информацией. Впоследствии он все же признал, что возлагает на поездку определенные надежды.

Трамп заявил, что его администрация «очень упорно работает» над прекращением войны в Украине, а также отметил, что «возможно, что-то из этого выйдет» из визита директора ЦРУ в Москву.

Таким образом, американский президент фактически подтвердил, что Украина могла быть одной из тем московских переговоров. Впоследствии Вашингтон проинформировал об итогах визита и украинскую сторону.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил от американской стороны информацию о встречах, состоявшихся в Москве.

«Сегодня мы получили информацию от американской стороны о встречах в Москве, которые состоялись на днях. Там прошел ряд встреч. И мы общались накануне, общались и сейчас с американской стороной. Я благодарю за информацию и за необходимую тональность разговора с Россией. Мы ценим согласованность шагов и то, что Америка продвигает вполне реалистичное видение того, что нужно делать и что нужно сделать. Россия должна закончить свою войну, нужно создать все условия, чтобы это произошло», — заявил Зеленский.

Пока нельзя полностью исключать возможность того, что Ретклифф привез в Москву конкретные американские предложения по прекращению войны.

Американские СМИ также высказывали предположение, что одной из тем могла стать объявленная Россией мобилизация 300 тысяч военнослужащих. В таком случае Вашингтон мог бы выразить Кремлю предостережение не прибегать к такому шагу.

Миру грозит большая война?

Еще одной возможной темой переговоров могло стать прекращение войны в Иране. Москва уже давно поддерживает союзный ей иранский режим не только политически, но и оружием, а также разведывательной информацией.

О том, что иранский вопрос мог обсуждаться в ходе переговоров Ретклиффа в Москве, писал ряд западных СМИ.

После отъезда главы ЦРУ в Россию состоялся ещё один знаковый визит. В Москву прибыл самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко. Это также привлекло внимание на фоне предыдущих дискуссий о возможных провокациях или угрозе для стран НАТО.

В то же время страны восточного фланга Альянса не проявляют особого оптимизма в отношении возможных результатов переговоров в Москве. Причина — в частности, опыт предыдущих контактов с Кремлем. В своё время Владимир Путин уже уверял другого директора ЦРУ, что не будет нападать на Украину.

На фоне неопределённости в отношении результатов московских переговоров европейские страны продолжают укреплять свою оборону.

Глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что Варшаве необходимо и в дальнейшем работать над укреплением обороноспособности страны.

На этой неделе о расширении сотрудничества в области обороны договорились также Швеция и Финляндия. Шведские военные самолеты будут патрулировать финское воздушное пространство, а корветы — морское. Такие меры планируется осуществлять как минимум до конца года.

Еще менее оптимистичный прогноз сделал премьер-министр Польши Дональд Туск. Он заявил, что следующие семь-восемь месяцев могут стать критическими для безопасности Украины и всей Европы, поскольку, по его словам, Россия готовится к серьезной эскалации.

Напомним, недавно издание Axios сообщило, что директор ЦРУ Джон Ретклифф во время секретного визита в Москву в начале этой недели выступил с предложением провести встречу с участием президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, а также российского диктатора Владимира Путина.

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