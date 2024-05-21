Тайные планы РФ по Харькову и Сумам: что задумал диктатор и как будут отвечать ВСУ

В Харьковской области продолжаются жесткие бои с захватчиками. Российское наступление продолжается уже более 10 дней, но пока Путин не достиг своих целей. Журналисты Financial Times получили военные расчеты россиян и узнали тайный план. Откуда Путин готовил свое наступление, почему российские войска пошли в бой раньше, чем планировали, кто не дал россиянам оцепить Харьков и правда ли, что следующий удар будет по Сумщине – говорится в эксклюзиве Артема Зябкина TSN.ua.

Одного из россиян украинские бойцы захватили в плен во время боев под Волчанском Харьковской области. Окликав от боя, он решил поделиться всем, что накипело, и рассказал интересные детали о российском наступлении. По словам боевика, Минобороны РФ его бросило и держит на окладе в 40 тысяч рублей – это около 17 тысяч гривен. А обещали платить более 200 тысяч. Российское командование снова и снова бросает своих на пушечное мясо. Кстати, это сражение не было для оккупанта первым и он сразу попал в плен. Его же собратьям обычно так не везет.

Битва за Волчанск

Бои за Волчанск до сих пор продолжаются. В Генштабе вечером 20 мая заявили, что враг значительно снизил темпы наступления, но все еще пытается прорвать украинскую оборону в нескольких местах, но контратакуют и ВСУ.

Волчанск все еще украинский

По данным аналитиков из DeepState, враг удерживает часть Волчанска. Ранее в Харьковской областной военной администрации заявляли, что, по крайней мере, 60% города контролирует Украина. Россияне же публикуют фото из Волчанского районного суда вблизи Центрального парка. В ОСУВ "Хортица" говорят, что врага удалось остановить.

"В настоящее время на Харьковщине ситуация и оперативная обстановка остается сложной, она динамично меняется. Однако нашим силам обороны и всем задействованным подразделениям удалось стабилизировать ситуацию, в частности в городе Волчанск", — говорит Назар Волошин, представитель ОСУВ "Хортица".

Враг уже не наступает так бойко, ведь все его предварительные планы разрушили бойцы одной из бригад ВСУ. Журналисты Financial Times заявляют, что получили секретные планы россиян по захвату Харьковщины и были ошеломлены: Путину вообще не удалось достичь намеченных целей. Согласно плану, оккупанты должны были начать наступление позже и как минимум окружить Харьков с двух сторон.

По данным издания, операция якобы была запланирована захватчиками на 15-16 мая, но ее перенесли почти на неделю по неизвестным причинам.

Россияне вроде бы "определили два направления" атаки с обеих сторон Печенежского водохранилища. В частности, наступление на западном направлении должно было быть направлено на то, чтобы вывести российские войска в радиус артиллерийской досягаемости в Харьков у села Борщева.

Впрочем, как указывает издание, их остановила 92-я бригада ВСУ, отбросившая оккупантов на 10 километров от начальной цели.

Путинские фантазии

Вы только представьте, что нафантазировали себе россияне. Оказывается, главной целью РФ был не пограничный Волчанск, а городок Печенеги, который в 45 километрах от Волчанска, если считать напрямик. По трассе же – более 60. Если посмотреть на карту, которую демонстрирует DeepState, можно предположить, что российские генералы не придумали ничего другого, как повторить свое наступление образца 2022 года. Но на этот раз ВСУ удержали их наступление.

Журналисты пишут, что остановила и отвергла россиян элитная 92-я бригада ВСУ. Речь идет о героях из 92-й Отдельной штурмовой бригады им Ивана Сирко. Именно к ним в начале российского наступления в Харьковскую область приезжал Зеленский, в частности наградил бойцов. Они одними из первых приняли сражение и показали россиянам настоящий класс, и тем разрушили их планы.

Но не все еще решено – уточняет The Economist. После неудачи россияне, скорее всего, изменили свои цели и теперь хотят лишь создать некую буферную зону между Харьковом и Белгородом. Об этом уже заявил и Путин, но опять же это все лишь пустые и лживые заявления. Удастся ли Путину достичь каких-либо целей, решит ситуация на фронте.

По данным Института изучения войны, россияне пытаются усилить себя в Волчанске и перебросили туда так называемую спецуру из подразделения "Ахмат-Запад". Украинский военный корреспондент Константин Машовец, которого также цитирует ISW, рассказал о ситуации на Харьковщине более подробно, в частности, пояснил, что могут планировать россияне и что им может сделаться.

Для расширения полосы активных наступательных действий в Харьковской области врагу нужны новые дополнительные боеспособные силы и средства. И это уже не говоря, о любых мнимых планах россиян попытаться обрезать тылы украинцам под Купянском, пишет Машовец. Так называемая буферная зона между Харьковом и Белгородом также у Путина не удалась, она имела по размеру и кривая. Буфер с нее никакой, считает военкор. По его мнению, враг может сосредоточиться на другом направлении и попытаться так же атаковать Сумщину, чтобы снова растянуть украинскую силу вдоль более длинной линии фронта.

"Активизация противника на Сумском операционном направлении, очевидно, возможна. Однако, из-за вышеуказанных факторов, вряд ли будет носить "широкомасштабный" характер... На самом деле, это лишь придаст противнику "геморрой" с необходимостью и там еще, что-то вводить", и что-то перегруппировать. Замысел противника — "вытащить" наши резервы на Харьковское и Сумское направления, очевидно, выходит у него также как-то "криво и косо". Потому что противник, чтобы поддерживать "темп наступления на Харьков", сам вынужден бросать сюда, образно говоря "батальон за батальоном", – пишет Машовец.

Прогноз от Жорина

Россияне вряд ли когда-нибудь возьмут Харьков, но вот пойти на Сумы могут попробовать. Ранее о таких планах рассказал глава ГУР Буданов. 20 мая свою оценку ситуации в Харьковской и Сумской областях издал и известный украинский воин, майор ВСУ, заместитель командира 3-й десантно-штурмовой бригады Максим Жорин.

"Не думаю, что россияне смогут взять Харьков. Но, скорее всего, взятие города и не стоит на сегодняшний день целью в РФ. Усиление давления будет – видим из данных разведки. Но это все равно больше похоже на задачу по растяжению наших ресурсов, ослаблению сил по другим направлениям и уменьшению наших резервов.

Что касается Сум, то здесь происходит накопление и перебрасывание сил врага. Пока количество говорит об аналогичной задаче – оттягивании сил украинской армии. Ну а когда говорят о кадыровцах, то это вообще на какой-то несерьезный лад настраивает.

Хотя в целом ситуация на фронте достаточно сложная, и легче в ближайшее время точно не будет – наоборот, впереди тяжелое лето с тяжелыми боями",– прогнозирует Жорин.

В интервью Reuters ситуацию в Харьковской области контролируемой назвал и Зеленский. Но, несмотря на свои неудачи на линии фронта, россияне продолжают уничтожать сам Харьков и его окрестности. Атаковали с неба Харьков и в ночь на 21 мая. На город летели десятки "Шахедов" и ракеты.

Ранее Зеленский заявил, что раз и навсегда снять все вопросы вокруг безопасности украинского Харькова могли бы 2 системы Patriot для защиты города и его окрестностей. Позже об этом президент в Киеве говорил с главой Госдепа США Энтони Блинкеном, а 21 мая обсудит с главой МИД Германии Бербок, посетившей Киев. Именно в ее стране ранее уже не раз сообщали о передаче Украине этого сверхважного и сверхмощного американского ЗРК.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

РАСКРЫТЫ ТАЙНЫЕ ПЛАНЫ РОССИИ ПО ХАРЬКОВУ И СУМ! Путин провалился