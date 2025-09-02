Тайный инвестор и угроза застройки: в Киеве вспыхнул скандал вокруг старинной усадьбы на Андреевском спуске

Самый старый одноэтажный дом спуска оказался в центре скандала

В Киеве разгорелся скандал вокруг старейшей одноэтажной усадьбы на Андреевском спуске, 13-Б, являющейся памятником архитектуры. Информация о ее передаче таинственному инвестору вызвала широкий резонанс, ведь активисты опасаются, что «инвестор» окажется обычным застройщиком, который вскоре начнет строительство на месте исторического здания.

О такой угрозе заявил защитник киевский старины Дмитрий Перов. Он отмечает, что усадьба 1870-х годов, где еще год назад работал ресторан «Світлиця», передается в аренду, что вызывает беспокойство.

Угроза застройки: что говорят активисты?

По словам Дмитрия Перова, о передаче здания в аренду частному инвестору стало известно во время заседания профильной комиссии КГГА. Дом находится в коммунальной собственности и находится на балансе Киевского научно-методического центра по охране и реставрации памятников.

Руководитель Департамента охраны культурного наследия Марина Соловьева сообщила, что усадьба нуждается в полной реставрации. Из-за «невозможности ее дальнейшей эксплуатации» городские власти были вынуждены передать ее инвестору.

Именно этот момент возмутил активистов, считающих, что такие действия могут привести к захвату участка на спуске с последующей застройкой. Перов напоминает, что Киевсовет утвердил программу «Охрана и сохранение культурного наследия» с бюджетом в 1,1 млрд. гривен. Он удивляется, почему Департамент, имея средства, ищет инвесторов для исторических зданий.

«На какой черт при таких условиях привлекать „инвесторов“ для ремонта коммунальных помещений — я не знаю. К слову, дом на Андреевском спуске, 13-Б уже реставрировали в 2018 году, а еще год назад в усадьбе работал ресторан „Світлиця“. По словам сотрудниц заведения, в один день сюда пришла комиссия из КГГА и сказала, что дом аварийный и им нужно выселяться», — написал активист в социальной сети.

Позиция властей: новый арендатор и условия договора

Чтобы получить разъяснение, ТСН.ua обратился в Департамент охраны культурного наследия Киева. В Департаменте подтвердили, что здание находится в коммунальной собственности, а Киевский научно-методический центр по охране и реставрации памятников — его балансодержатель. Дом также имеет статус памятника архитектуры местного значения.

Марина Соловьева рассказала, что в 2021 году здание уже сдавали в аренду ООО «ЭРТА» для размещения кафе. Однако договор был расторгнут из-за задолженности и ненадлежащего выполнения обязательств.

В августе этого года здание общей площадью 156,9 кв. м. передали в аренду физлицу-предпринимателю Коляндре Елене Викторовне по результатам электронного аукциона. Целевое назначение помещения — размещение заведений питания, кафе, баров, ресторанов, осуществляющих продажу товаров подакцизной группы.

В Департаменте добавляют, что согласно дополнительным условиям договора, на арендатора возложены следующие обязательства:

каждые пять лет возобновлять независимую оценку объекта;

выполнить реставрационные работы согласно научно-проектной документации, согласованной Департаментом ;

ориентировочная стоимость реставрационных работ составляет 10 млн грн ;

Работы должны быть осуществлены в течение 1 года с момента заключения договора.

«Арендатор обязан соблюдать требования и ограничения охранного договора, изменения к нему. Должен беспрепятственно допускать представителей органа охраны культурного наследия КГГА для осуществления контроля за соблюдением правил содержания помещений и проверки выполнения условий охранного договора», — отмечает в ответ на запрос ТСН.ua Марина Соловьева, директор Департамента охраны культурного наследия.

Почему имя арендатора не разглашается?

Активистов интересует, почему личность арендатора держат в тайне. По словам Марины Соловьевой, это объясняется Постановлением Кабмина №634, которое действует на период военного положения. Согласно документу, информация об участниках и победителях аукционов анонимна и становится публичной только после прекращения военного положения.

Земля и состояние усадьбы

По запросу о земельном участке Департамент сообщил, что он имеет площадь 0,1081 га и с 2004 года закреплен за Киевским научно-методическим центром по охране и реставрации памятников. Целевое назначение — «эксплуатация и обслуживание домов-памятников истории и архитектуры».

Директор Департамента опровергла утверждение активистов, что дом был реставрирован в 2018 году или признан аварийным.

«Киевским научно-методическим центром по охране и реставрации памятников в 2018 году не проводились реставрационные работы. А решения о признании здания аварийным не принимались», — заверила Соловьева.

Она подчеркнула, что арендатор обязан обеспечить сохранность объекта памятника, использовать его по целевому назначению согласно договору аренды и охранному договору.

«Департаментом охраны культурного наследия КГГА будет осуществляться мониторинг за использованием объекта и обеспечена защита от угрозы уничтожения, разрушения или повреждения», — заключает Марина Соловьева.