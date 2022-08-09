Тайный отдых Орбана: "друг Путина" едва не утонул в Хорватии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попал в неприятную ситуацию во время своего отпуска в Хорватии. Во время тайного отдыха политик чуть не утонул.

Об этом говорится в эфире ТСН.19:30 за 9 августа.

Секрет раскрыл бывший хорватский журналист Борис Вркич, случайно оказывавшийся на одном отдыхе с чиновником.

"Ее надувная лодка сломалась, поэтому я переправил ее, его жену и охранника на берег. Они были в хорошем настроении", — сказал Вркич.

Кроме того, фото с венгерским премьером опубликовал еще владелец одного из хорватских ресторанов. Не помешало Орбану посетить Хорватию даже недавние обвинения этой страны в том, что именно из-за нее у Венгрии нет портов, намекая на то, что та забрала территории Венгрии.

Орбан периодически отдыхает на хорватском побережье, хотя раньше призвал соотечественников вместо Хорватии отдыхать на местном озере Балатон.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал скандальное заявление, выступив против "смешения рас".

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