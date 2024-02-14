Тайный участок фронта: что на самом деле происходит в Крынках, как ведутся бои и спасают жизнь воинам ВСУ

Крынки - название маленького дачного поселения на левом берегу Днепра, на Херсонщине. И одна из самых таинственных точек на карте Украины. Последние полгода наши Силы обороны удерживают здесь плацдарм. И от их присутствия вздрагивает российская пропаганда.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как происходит высадка в Крынки

Высадка в Крынки происходит утром в тумане. С собой ребята берут только самое необходимое: оружие и немного еды. Время высадки выбрано не случайно: ночные дроны оккупантов - уже не летают. Дневные - еще ничего не видят.

Перевозчик, а именно так называют лодочников, просит собратьев внимательно смотреть по сторонам. От россиян можно ждать любой неожиданности. Прежде всего это артиллерия и вражеские ДРГ.

Как воины ВСУ пробираются в Крынки

Несмотря на туман пехотинцы замечают в небе беспилотник. Это вражеский квадрокоптер, который сбрасывает боеприпасы. Проверять его намерения не в планах наших защитников, они мгновенно открывают огонь на поражение. В бой идет не только стрелковое оружие. С помощью антидронового ружья вражеская "птичка" падает в воду.

Группа успешно добирается до места назначения: некогда очень привлекательной рекреационной части левобережья Херсонщины. Раньше здесь были базы отдыха и дачи.

Как выглядят Крынки

До прихода оккупантов, состоятельные херсонцы строили здесь большие частные усадьбы. Сейчас местные пейзажи больше похожи на кадры из постапокалиптического кино.



Земля усеяна воронками от крупнокалиберных снарядов. Ямы от управляемых авиабомб везде и достигают полдесятка метров глубиной. Вражеская артиллерия не оставила здесь ни одного целого дома, ни одного дерева или даже куста. Вокруг - сплошные руины.

Крынки

Чтобы добраться до позиции — нужно бежать изо всех сил. Ведь в небе постоянно кружат русские беспилотники. Над Кринки сейчас — общее небо. Дроны летают и чужие, и наши. Но украинские – более эффективные.

В относительной безопасности можно находиться только между развалинами домов. Пока россияне не отправляют вперед штурмовиков.

Крынки

Кадры стрелкового боя

Это - кадры стрелкового боя на левом берегу Днепра. Российские оккупанты пробуют атаковать одну из украинских позиций. Как тараканы они выползают из груды мусора. Между шифером и полиэтиленовыми пакетами.

Наши отвечают короткими очередями. Вражеская атака - захлебнулась. Оккупанты - отползают. Таких атак бывает по несколько штук в день. С ними наши защитники справляются. Гораздо хуже, когда оккупанты применяют авиацию и химическое оружие. По нашим уже прилетали снаряды от которых трудно дышать и кружится голова.

Бои в Кринках

Как спасают жизнь раненым воинам в Кринках

На центральной улице Крынок во время непродолжительного затишья, передвигаясь между руин, наши воины находят раненого собрата. Он не успел спрятаться от вражеского беспилотника. Ранение в ногу. Боец собственноручно смог наложить себе турникет.

Для таких пациентов глубоко под землей, боевые медики обустроили, что-то вроде передового стабилизационного пункта. Здесь медики спасают жизни раненым.

Эвакуация раненого в Крынках

Прилагая безумные усилия, украинским воинам теперь удается держать оборону.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Враг лезет из мусора! Морские пехотинцы показали уникальные кадры боев за левый берег Херсонщины

Напомним, в Авдеевке уже несколько дней продолжаются уличные бои, в которых оккупанты применяют малые штурмовые группы. Ситуация динамична и может меняться буквально каждый час.

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