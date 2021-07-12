Тбилиси охватили протесты: журналисты добрались парламента и анонсируют массовую акция

Под парламентом сейчас остается несколько сотен журналистов и активистов, часть вошла внутрь

Грузинская оппозиция в парламенте пытается начать процедуру импичмента правительства. В Тбилиси — массовые протесты. Тысячи активистов и журналистов вышли под парламент страны после смерти оператора, которого избили гомофобы при освещении сорванного марша ЛГБТ-сообщества неделю назад. Протестующие называют нападение на СМИ во время марша "русской спецоперацией" и обвиняют премьера и силовиков, что медиа не получили надлежащей защиты от радикалов.

Об этом говорится в ТСН.14.00.

На плакате под грузинским парламентом вопрос: это и история, которую вы хотите показать своим детям? На лестнице — свечи в память о погибшем операторе Александре Лашкаравы. Его жестоко избили неделю назад, когда из-за объявленного «Марш Достоинства» в центре собрались несколько тысяч агрессивно настроенных гомофобов. Полиция не мешала им срывать европейской и радужные флаги, громить офис правозащитной организации «Тбилиси Прайд». После этого не встретив представителей ЛГБТ-сообщества, те кто собрались в центре Тбилиси, выместили ярость на журналистах и камерах.

Коллега Лексо рассказывала: он бросился ее защищать, его повалили на пол два десятка мужчин и долго били. Уже в больнице поставили диагноз — сломанная лицевая кость. Сделали операцию, потом выписали домой. В воскресенье утром мама нашла его в квартире мертвым.

Услышав об этом — в центре собираются уже не ЛГБТ-сообщество, а журналисты и другие, возмущенные тем, как правительство фактически позволило этот самосуд на улицах столицы Грузии. «Наше главное требование — отставка премьер-министра и министра внутренних дел, а как вам известно, этот беспорядок делали при прямом разрешения и участия, я бы даже сказала, правительства. И это привело к недопустимому насилию против журналистов, за смерти одного из них правительство несет ответственность, потому что не смогло его защитить», — говорит депутат Саломе Самадашвили.

Новости мира: протест в Грузии - журналисты и активисты требуют отставки правительства

Двери здания правительства заливают красной краской. В день, когда должен был пройти «Марш Достоинства», а вместо этого избили полсотни журналистов, премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что марша в центре Тбилиси не должно быть, потому что он несет раздор в обществе. Это заявление большинство в Тбилиси расценил как разрешение на безнаказанное насилие. И действительно — полиция не вмешивалась в действия подстрекаемых священниками и пророссийскими политиками толпы до последнего.

«Я пришел на протест с сыном, потому что это ради него, ради всех, ради убитого Лексо. Не только его семье и телеканалу его будет не хватать, его не хватает всем нам. Грузинские журналисты держаться вместе, чтобы все в этом здании поняли, что нас нельзя заставить молчать», — говорит коллега погибшего телеведущий Давид Какулия.

Ультиматум — уйти в отставку до полудня — премьер игнорирует. Под парламентом сейчас остается несколько сотен журналистов и активистов, часть вошла внутрь с помощью нескольких депутатов. На вечер они планируют новую массовую акцию.

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