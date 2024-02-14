ТЦК может посетить и ночью: адвокат рассказал, при каких условиях мужчины обязаны открыть дверь

В военкоматах признаются, что ждут более детального разъяснения того, что они должны делать ночью.

После того, как Кабмин разрешил ТЦК во время военного положения работать круглосуточно, источники ТСН.ua в военкоматах рассказали, что на самом деле они еще не получили дополнительных разъяснений относительно того, что именно они должны делать, например, в комендантский час и ночью. Между тем, некоторые из украинцев расценили такое разрешение как то, что, якобы, работники ТЦК могут ходить ночью по домам или задерживать нарушителей комендантского времени.

"Например, если говорить о ВЛК, то она не проходит на базе ТЦК. Что касается нашей работы, то еще с 2014 года все военнослужащие Украины переведены на особый режим службы. То есть 24\7. А во время действия военного положения тем более", – сообщили ТСН.ua в одном из областных ТЦК.

По словам представителя военкомата, они откровенно не понимают, что именно подразумевает правительство, разрешив ТЦК работать круглосуточно. К этому в ТЦК добавили, что не преследуют цель заниматься теми, кто, например, нарушает комендантский час.

"Этот вопрос полиции", — уточнил работник военкомата.

По мнению адвоката Ростислава Кравца, пока принципиальных изменений из-за разрешения для ТЦК работать круглосуточно не произойдет.

"Я считаю, что это сделано для того, чтобы была возможность привлекать гражданских лиц к круглосуточной работе в военкоматах", – говорит адвокат Ростислав Кравец.

К этому он добавляет: " Если так случится, что представители ТЦК пришли к человеку домой, то есть право не открывать дверь. Без решения следственного судьи о допуске этих лиц в это жилое помещение или домовладение, лицо вправе никого не пускать. Если же речь идет о дворе частного дома, то без согласия владельца тоже не имеют права зайти на него. Попадание без согласия является незаконным проникновением".

Не обошел тему мобилизации и бывший советник Офиса президента Алексей Арестович. В одном из своих недавних интервью он рассказал о следующем случае: "Боец один рассказал мне историю. Он воюет, а к его брату пришел военкомат. Брат на один глаз видит плохо, на другой вообще не видит. Сказали, что придут монтеры ремонтировать Интернет, открывает двери, а там ТЦК стоит".

Ранее сообщалось о том, что в Кривом Роге мужчина получил повестку и на месяц скрылся из дома.

Читайте также: