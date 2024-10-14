ТЦК не остановить: в Харькове сразу три музыкальных группы забрали прямо во время концерта (видео)

Очевидцы говорят, что одного из задержанных уже отправили на учебу, все подробности – в эксклюзиве TSN.UA.

Очередной рейд ТЦК ! В Харькове сразу три музыкальных группы забрали прямо во время концерта! Артистам были вручены повестки и отменены ближайшие концерты. Очевидцы говорят, что одного из задержанных уже отправили на учебу. Все подробности – в эксклюзиве TSN.UA.

Массовая облава в Харькове

По всей Украине сотрудники ТЦК продолжают устраивать массовые облавы. На этот раз в Харькове ТЦК в сопровождении полиции провели рейд в клубе, где было запланировано выступление трех музыкальных групп. Речь идет о True Tough, Грунт пылает и Mordox. По словам очевидцев, на место прибыло более 20 сотрудников, осматривавших документы не только у артистов, но и у посетителей события. В результате некоторым задержанным мужчинам были вручены повестки, а один из членов команды уже отправлен на обучение.

В Харькове накрыли концерт, забрали True Tough. Забрали телефоны, менеджера не пускали. Забрали также участников других групп, которые должны были играть. Всех, кроме Романа. Покрутили посетителей тоже. По словам очевидцев, рейд был из 20+ представителей ТЦК и полиции. Задержанным издали повестки, звукорежиссера концерта отправили на обучение.

К слову, на следующий день музыкальные коллективы должны были присоединиться к благотворительному концерту в Киеве. Однако, как сообщил организатор происшествия, "из-за форс-мажорных обстоятельств" три группы пришлось убрать из запланированной программы концерта в столице.

"Друзья, к сожалению, из-за форс-мажорных обстоятельств, которые не зависят от нас и на которые мы не можем повлиять как организаторы, три группы (Грунт Палает, Mordox, True Tough) не смогут выступить сегодня, но концерт все равно состоится при участии других трех анонсированных команд", – написал организатор.

Другие рейды ТЦК

Напомним, что 11-13 октября ТЦК активизировались и устроили массовые рейды во многих городах Украины. Самым громким стал визит военнослужащих на концерт Океана Эльзы в Киеве. После завершения выступления возле Дворца спорта посетителей ждали несколько десятков сотрудников ТЦК и СП вместе с полицией. Они проверяли военно-учетные документы у военнообязанных. Некоторых посетителей концерта задерживали и сажали в полицейские авто. Во время общения со стражами порядка не обошлось без инцидентов. Один из посетителей не мог понять, за что его задержали. Очевидцы этого инцидента начали выкрикивать "Ганьба" в адрес сотрудников полиции.

Чем дальше – тем интереснее. После этого инцидента "добровольная мобилизация" возле Дворца спорта продолжилась. Соответствующие видео были опубликованы в соцсетях.

После такого рейда люди начали продавать свои билеты на следующие мероприятия. Об этом свидетельствуют объявления в Интернете. В частности билеты продавали на 12-13 октября. Цена стартовала от 600 гривен.

Реакция Сети

Облава ТЦК после концерта Океана Эльзы вызвала шквал эмоций в социальных сетях. В частности, на сообщения о рейдах ТЦК отреагировал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев. Он заявил, что проверка документов после концерта "Океана Эльзы" не представляет угрозы для украинской культуры.

"Нет, я не считаю проверку документов после концерта "Океана Эльзы" угрозой для украинской культуры. Так же, как и после любого публичного или массового мероприятия. Так же, как не считаю угрозой для украинской экономики проверки документов в барах или клубах", – подчеркнул он.

Реакция Вакарчука

На события, произошедшие после концерта Океана Эльзы, отреагировал и лидер группы Святослав Вакарчук.

"У нас сегодня день рождения, я надеюсь, что вы нас тоже поздравляете. Мы очень счастливы, что столько людей пришли и приходят нас поддержать, слушают нашу музыку. Вообще для нас это большой праздник. Эти 30 лет для нас были очень важны. Мы очень благодарны людям за эти 30 лет. В том числе за то, что они сейчас продолжают поддерживать нас. Для нас это просто радость и праздник. Это все, что я хочу сказать, единственный мой комментарий. Точка", – отметил Вакарчук.

Реакция правоохранителей

Как известно, это был первый большой концерт в последние годы. Этот концерт "Океана Эльзы" посвящен 30-летию группы. Он первый из серии из пяти шоу, все билеты на которые были проданы. Источники ТСН.ua среди руководства правоохранительных органов отметили, что указание по охране общественного порядка возле Дворца спорта в тот день поступило "сверху".

"Указание о проведении этого рейда пришло сверху". В пятницу вечером полиция обеспечивала охрану общественного порядка. Во время действия военного положения полиция имеет полномочия не только проверять в том числе наличие военных билетов у мужчин призывного возраста, но и принимать участие в рейдах. , которые проводят ТЦК. То есть сопровождать их. Так было и на этот раз. Между нами, силовиками, этот рейд назывался "рейдом на мажоров", подпевавших "Я не здамся без бою" в то время, когда другие мужчины находятся в окопах. Документы были проверены около 50 человек. 12 были задержаны и доставлены для выяснения обстоятельств. Есть и такой нюанс, когда во время подобных проверок полицейские выявляют разыскиваемых из-за совершения уголовных правонарушений. Насколько знаю, среди этих задержанных не было таких", – говорит наш источник.

К этому правоохранители добавили, что инициатива проведения рейда с высокой вероятностью шла не от руководства полиции, а, скорее всего, именно от военных, на которых возложены функции мобилизации.

"Есть очень простой нюанс. Задержание военнообязанных, не совершивших каких-либо уголовных преступлений и не состоящих в розыске МВД, по большому счету не засчитывается как результат работы полиции. Поэтому полиция просто выполняет те функции, которые на нее возложены во время действия военного положения", – говорят в полиции.

Реакция Киевского ТЦК

Тем временем в Киевском городском ТЦК и СП также прокомментировали резонансный рейд у Дворца спорта 11 октября на концерте группы "Океан Эльзы". Говорят, конфликтных ситуаций с участием их военных зафиксировано не было. Об этом сообщили в Киевском городском ТЦК в ответ на запрос "Укринформа".

"Задержание граждан, нарушивших нормы закона, происходило сотрудниками Национальной полиции. Конфликтных ситуаций с участием военнослужащих ТЦК зафиксировано не было", – говорится в сообщении.

Рейды ТЦК продолжаются

Переполох с ТЦК только начался с концерта "Океана Эльзы". Дальше рейды были по всей стране. В частности, 12 октября во Львове работники ТЦК, большинство из которых были с балаклавами на лицах, в течение дня устроили масштабные облавы в разных общественных заведениях.

Более того, на днях представители ТЦК во Львове посетили свадьбу. Соответствующие кадры были опубликованы в соцсетях.

В Хмельницком тоже не обошлось без скандалов. Местное издание Хмельницкий Live сообщало, что ТЦК начали рейды по заведениям и ночным клубам. Кроме того, представителей ТЦК заметили также в спортивных залах города, а затем в заведениях питания и ТРЦ.

Еще один инцидент произошел с блогером Юрием Скайфом, которого мужчины в балаклавах вытащили из машины на одной из парковок, положили на землю и в то же время потребовали показать все документы. По словам блоггера, большинство из них общались грубо, на русском языке. Позже, когда подошли сотрудники полиции, его документы проверили и не выявили никаких нарушений правил военного учета. Блогер пожаловался на действия людей в военной форме полицейским, но не смог указать, кто именно возложил его на асфальт, поскольку все они были в балаклавах.

Тем временем в Киеве ТЦК добрались и до автозаправок.

А 12 октября ТЦК посетили еще один концерт! Речь идет о мероприятии, которое состоялось в городе Черкассы. Сотрудники местного ТЦК пришли на концерт стендап-комика Антона Тимошенко в областной филармонии.

Отметим, что 13 октября рейды ТЦК по стране продолжались. Они добрались до Буковеля и Яремче. Как видно на опубликованных кадрах, небольшие группы военнослужащих в сопровождении полицейского проверяли документы у постояльцев "Буковеля". Как пишут в Сети, сотрудники ТЦК также посетили ресторан в туристическом поселке Яремче и побывали на автобазаре под Ивано-Франковском.

В Одессе ТЦК также времени не теряли. Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук опубликовал видео, как мобилизационные мероприятия 13 октября проводились в публичных местах и заведениях сферы услуг в Одессе.

Тем временем в Житомире мужчина станцевал перед работниками ТЦК, которые проверяли документы. Видео, снятое в ТРЦ "Глобал", обнародовали местные паблики. Во время танца мужчина получил какой-то документ. Вероятно, справку об отсрочке от призыва.

В Харькове ТЦК задержали 16-летнего парня, однако вмешались прохожие и отбили его. Об этом сообщают местные паблики. В том же видео видно, как четыре человека в военной форме несут мужчину в машину.

В Закарпатье женщины решили не пускать мужчин в военной форме, вероятно, работников ТЦК, в свою деревню. Наконец, военные решили газировать на бусе, несмотря на то, что впереди стояли женщины, некоторые из них – с детьми на руках.

К вечеру 13 октября рейды ТЦК в очередной раз заметили в Киевской области. В частности, в Броварах после концерта группы "100лица" работники ТЦК и полиции устроили массовую проверку документов у военнообязанных мужчин. Об этом передают местные паблики.

Чем объясняют рейды

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Слуги народа" Александр Федиенко заявил, что рейды работников ТЦК связаны с тем, что командиры обращаются за пополнением личного состава.

"И Министерство обороны, и Генеральный штаб, и вообще военные должны больше гражданским военнообязанным гражданам Украины рассказывать и говорить, информировать, что происходит на войне, какое там состояние и так далее. Кто решил напомнить? У нас есть проблема в том, что у нас нет, возможно, кем пополнять военные формирования. Ребята там третий год на войне, они хотят сходить на концерт "Океана Эльзы", сходить в рестораны. Я так понимаю, таким образом, в рамках действующего законодательства напомнили о том, что в обязательном порядке каждый военнообязанный гражданин Украины должен стать на военный учет, потому что это уже не право, а обязанность... Мобилизация не останавливалась, она продолжается дальше. Провалена или не провалена – это информация с ограниченным доступом, а каждый имеет право говорить так, как ему угодно. Я могу лишь констатировать, что наши боевые подразделения, которые сейчас выполняют свой долг по защите Родины, нуждаются в доукомплектовании", – объяснил нардеп.

В то же время, как отметил парламентарий, не все мобилизованные попадают на линию фронта, таких около 10%. У ВСУ есть дефицит в тыловых кадрах на должности, например, электриков или водителей.

"Если человек по возрасту подпадает под мобилизацию, военно-врачебная комиссия определяет его пригодность, и он может быть ограничен пригодным для выполнения каких-то боевых задач. Но при этом у нас не хватает водителей, электриков, у нас не хватает финансистов – тех людей, которые работают с деньгами в бригадах. Мы не можем сказать, что все, кого мобилизуют, они отправляются на линию фронта, в окопы. На мой взгляд, до 10-15% военнослужащих, которые с оружием в руках выполняют свой боевой долг", – подытожил Федиенко.

Напомним, 11 октября сотрудники ТЦК и полиции провели массовые рейды в разных городах Украины, в частности, под Дворцом спорта в Киеве после концерта группы "Океан Эльзы".

Источники ТСН.ua среди руководства правоохранительных органов отметили, что указание по охране общественного порядка у Дворца спорта поступило "сверху".

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ОБЛАВА ПРОДОЛЖАЕТСЯ: в Харькове сразу три музыкальных группы забрали в ТЦК прямо во время концерта!

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