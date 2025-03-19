ТЦК онлайн: в Украине мобилизация будет проходить по-новому

В Украине внедряются изменения в системе ВВК и ТЦК. Что об этом известно?

Военно-врачебные комиссии переходят в цифровой формат. Теперь военнообязанным не придется ходить между кабинетами, собирать справки и ждать в очередях. Выводы ВВК будут формировать в электронном виде, а все документы будут хранить в цифровых реестрах. Пилотный проект уже работает на Львовщине, а с 1 апреля такая система заработает по всей Украине.

Как это изменит процесс прохождения ВВК — корреспондент ТСН Маричка Кужик расскажет.

Очереди на несколько суток, кипы бумаг и — беготня по кругу между военкоматом и врачами. Так выглядит прохождение ВВК сейчас. Но вскоре обещают, что система изменится. Все выводы военно-врачебной комиссии будут цифровыми.

Чтобы пройти ВВК, военнообязанный Игорь потратил четыре дня жизни — отпрашивался с работы, часами сидел в больничных коридорах. Направление на ВВК уже сейчас можно сгенерировать в приложении "Резерв+", а вскоре и выводы врачей автоматически будут появляться в реестре "Оберіг". Цифровизация — не только удобство, но и меньше затрат на тонны бумаги и экономия времени врачей и военкоматов.

"Каждый документ, каждое дело, оно хранится 75 лет, можете представить — архивной документации достаточно. Нужен и штат, который бы обслуживал этот архив. Ожидаем, что это отойдет в прошлое и одним кликом, пусть двумя, мы будем выполнять те задачи. Ну, во-первых, время, во-вторых, эффективность, а, в-третьих, прозрачность этого процесса", — говорит начальник медицинской службы Львовского ТЦК и СП Владимир Орлик.

Начальник медицинской службы Львовского ТЦК и СП Владимир Орлык.

Пилотный проект тестируют на Львовщине с начала марта. Обещают, что с 1 апреля цифровая система заработает уже по всей стране. Разрабатывали ее львовские IT-специалисты вместе с Министерством обороны.

"Посвятили десятки, а то и сотни часов, чтобы написать систему, которая станет решением, а не дополнительной проблемой. Есть видео, есть учебные материалы электронные. Есть люди, которые запросто в любое время договорятся об отдельном звонке и в виде онлайн-встречи расскажут, что делать и как делать", — говорит заместитель исполнительного директора ИТ-кластера Юрий Огоновский.

Тем не менее, тестирование показало, что готовы к цифровой системе не все. Есть врачи, преимущественно пожилого возраста, которые не готовы отказаться от бумажной документации.

"Не все комиссии с 1 марта к этому приступили не потому, что не имеют технических возможностей, а, к сожалению, люди которые сидят и проводят, не готовы заполнять электронные документы. Это, прежде всего, обучение, изменение парадигмы и мышления людей", — говорит руководитель Львовской военной администрации Максим Козицкий.

В Минобороны уверяют, что, кроме удобства, система имеет еще один важный эффект — антикоррупционный. Потому что с прозрачным интерфейсом не будет возможности подделать заключение или потерять документы.

ВЛК

"После осмотра все задействованные работники ВВК — председатель комиссии, члены, участвовавшие в заседании, и секретарь — заверяют электронное постановление своими электронными подписями, и все решения хранятся в системе ВСУ. Если человек не согласен с выводами ВВК, он подает жалобу в штатную ВВК или региональную комиссию, оспаривает постановление в судебном порядке", — говорит заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

В дальнейшем Министерство обороны планирует еще больше усовершенствовать процесс и сделать из "Резерв+" полноценный онлайн-ТЦК.