ТЦК отказывает в гарантированной отсрочке от мобилизации: адвокат рассказала об алгоритме действий

Какие документы нужны для получения отсрочки и почему могут возникнуть проблемы с копиями

В социальных сетях активно обсуждают новость о том, что комиссия ТЦК и СП может отказать в отсрочке военнообязанном без какой-либо причины. Якобы из-за того, что Кабмин не определил в своем постановлении конкретные для этого основания.

ТСН.ua выяснял, действительно ли это так и что в таких случаях делать людям, которые полностью претендуют на отсрочку.

Сейчас очень многие мужчины приходят в ТЦК и СП, чтобы на законных основаниях отсрочить свою мобилизацию. Это касается людей с инвалидностью, многодетных родителей, преподавателей вузов, школ или профессионально-технических училищ.

Как можно трактовать постановление Кабмина

Правоведы говорят, что действительно постановлением Кабмина не определены конкретные основания для отказа в предоставлении отсрочки, но этот момент можно трактовать по-разному.

"Если оснований для отказа нет, то любые основания, которые придумала комиссия ТЦК и СП также могут считаться не соответствующими требованиям действующего законодательства. Каждый случай следует разбирать подробно и учитывать общие положения действующего законодательства. А также в соответствии с основаниями, которые дают право на отсрочку согласно ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и общих положений действующего законодательства", — объясняет адвокат Тамила Алексик.

Когда есть реальные основания для отказа

Специалист приводит пример, когда комиссия ТЦК и СП может отказать в отсрочке.

"Например, если заявитель представляет копии документов на отсрочку, а у сотрудников ТЦК возникает сомнение относительно их соответствия. Поэтому я бы советовала людям приносить с собой оригиналы документов и уже на месте предоставлять все необходимые копии. Или же приносить копии, но уже должным образом заверенные. .Если копия, например, не заверена, то конечно, что в ТЦК могут отказать, поскольку есть общие положения, которыми предусмотрено, какой должна быть форма документа для получения отсрочки", — объясняет Тамила Алексик.

Какие документы следует брать с собой в ТЦК/коллаж ТСН.ua

Что делать, если отказ безоснователен

Адвокат рассказывает, как нужно действовать, если в ТЦК вам безосновательно отказали в отсрочке от мобилизации.

"Если человеку отказали в отсрочке, и этот отказ был безосновательным, то такие действия работников районного ТЦК можно обжаловать. Жалобу можно подать в областной или городской ТЦК и СП, а само решение обжаловать в судебном порядке. В жалобе следует отметить, что такого основания для отказы не предусмотрены в общих положениях действующего законодательства", — объясняет Тамила Алексик.

Почему лучше брать с собой оригиналы документов

Адвокат добавляет, что нужно понимать, почему именно вам отказали. Это может случиться даже из-за того, что вы предоставили ксерокопии документов на отсрочку, которые заверены неправильно или им нет подтверждения.

"Например, когда речь идет о решении суда, которое человек предоставил в виде копии. Сотрудники ТЦК заходят в электронный реестр, но там такого решения по каким-то причинам не находят. Соответственно, у них возникают сомнения, что такое решение действительно существует. Вот вам одна из причин для отказа. Поэтому в ТЦК нужно приходить, имея при себе оригиналы документов, а к заявлению добавить заверенные в установленном порядке копии, чтобы у работников военкомата не возникало оснований для отказа", — объясняет адвокат.

Что делать, если основания в отказе надуманы

Она добавляет, если же основания для отказа в отсрочке откровенно надуманы и не предусмотрены общими положениями законодательства – просто отказали, потому что так захотели, тогда следует обжаловать такой отказ.

"Скажем, к вам прицепились, что вы явились в ТЦК несвоевременно или не явились лично и вам по этой причине отказывают в отсрочке, то в таких случаях такое решение следует обжаловать. Обратиться с жалобой в высшую по рангу инстанцию – городской или областной ТЦК и указать факт надуманности такого отказа", — заключает Тамила Алексик.

Комиссии в ТЦК еще не сформированы

Кстати, другие правоведы говорят, что во многих ТЦК еще не успели сформировать комиссии, которые должны рассматривать заявления по получению военнообязанных отсрочки от мобилизации. Соответственно, документы, поданные мужчинами от 18 мая, остаются без рассмотрения.

В целом специалисты говорят, что на рассмотрение такого заявления в комиссии ТЦК и СП есть 7 дней. О своем решении представители комиссии должны сообщить военнообязанному по телефону или отправить информацию на электронную почту.

Эксперты советуют перед тем, как отправляться в ТЦК с заявлением об отсрочке, проконсультироваться с адвокатом во избежание возможных неприятностей.

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