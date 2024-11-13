ТЦК предлагают расформировать и отправить на войну: что говорят политики и простые украинцы

В Украине ходят разговоры, что следует расформировать ТЦК и отправить их на фронт. Более того, Минобороны уже работает над созданием рекрутинговых центров. Однако, среди политиков, военных и простых украинцев идут дискуссии по этой инициативе. Обо всех деталях говорится в эксклюзиве Виктории Панченко TSN.UA.

ТЦК – на фронт?

В Верховной Раде Украины обсуждается возможность роспуска территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Это связано с многочисленными скандалами вокруг ТЦК, в частности, превышение работниками своих полномочий и так называемая "бусификация" на улицах украинских городов. Такие случаи мешают рекрутингу и адекватной мобилизации.

О том, что в Украине хотят расформировать ТЦК и создать из их работников более 10 бригад для ВСУ, рассказала народная избранница Юлия Яцик. Более того, в Минобороны уже работают над созданием рекрутинговых центров. Это позволит перенаправить действующих военнослужащих ТЦК в зону боевых действий для выполнения задач.

Как отметила заместитель председателя ВСК, количество военных, которые служат в ТЦК меньше, 100 тысяч, как ранее сообщали украинские СМИ.

Соглашается с таким мнением нардеп Алексей Гончаренко. Об этом он написал на своей странице в Telegram. Цитата: "Вижу, начинаются дискуссии о том, следует ли распустить ТЦК. Я поддержал и поставил свою подпись под решением распустить ТЦК во время заседания Временной следственной комиссии ВР".

Он считает, что ТЦК должны заменить рекрутинговыми центрами с гражданскими работниками, а люди с боевым опытом должны выполнять другие задачи.

О неэффективности ТЦК говорил и другой народный избранник. Юрий Камельчук в эфире НОВОСТИ.LIVE заявил, что действия представителей ТЦК и СП неправомерны, поэтому терцентры нужно расформировать. По его словам, ТЦК не справились с задачей мобилизации. Он отметил, что в Интернете распространялось немало видео, где были видны некомпетентные действия работников ТЦК. Камельчук отметил, что на территории ТЦК, несмотря на просьбы юристов, адвокатов или родственников, даже не пускают правоохранителей. Нардеп считает, что ТЦК и СП следует расформировать. Мол, такими действиями они только срывают мобилизацию.

"Там работает слишком много людей и слишком неэффективно — 99% их работы могут быть автоматизированы", — подчеркнул нардеп.

По его словам, они не справились с мобилизацией и теперь в Украине появилась более целесообразная альтернатива: самостоятельный профессиональный рекрутинг военными частями. Он отметил, что это изменение позволит повысить эффективность набора.

Депутат также поднял вопрос о проблеме военнослужащих, мобилизованных через ТЦК "лишь для статистики". По его словам, многие из них оказываются неэффективными и быстро увольняются из-за хронических заболеваний, а затем получают пенсию, фактически не выполнив службу. Это, по мнению Камельчука, еще один довод в пользу расформирования ТЦК и СП.

А вот по мнению заместителя командира 3-й штурмовой Максима Жорина, проблема не в самой структуре ТЦК, а в ее коррумпированности. Поэтому Жорин призвал власть имущих бороться с коррупцией, а не придумывать новые учреждения, которые, по его мнению, будут "столь же коррумпированы, еще и абсолютно неэффективны".

В свою очередь, одиозная нардепка Марьяна Безугла также прокомментировала тему расформирования ТЦК и СП и отметила, что численность структуры ТЦК и СП превышает сто тысяч человек, однако финансовой аналитики по работе этого органа ни в Минобороны, ни в Генштабе ВСУ нет.

По ее мнению, не менее 50 тысяч военнослужащих ТЦК смогли бы пополнить ряды боевых подразделений.

ТСН.ua поинтересовался у своих подписчиков, поддерживают ли они инициативу властей – расформировать ТЦК и создать бригады для ВСУ. 85% проголосовали за расформирование.

Темпы мобилизации снизились

Напомним, о том, что в Украине снизились темпы мобилизации, в последнее время заявили сразу несколько народных депутатов, в том числе и представитель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская.

Нужно мобилизовать 500 тысяч человек

Однако в ряды ВСУ нужно мобилизовать 500 тысяч человек. Такое громкое заявление сделал народный депутат и секретарь Комитета Верховной Рады по национальной безопасности Роман Костенко. Он отметил, что запланированных двухсот тысяч призывников не хватит для нужд армии в условиях нынешней ситуации на фронте.

По его словам, после принятия закона об ужесточении мобилизации в мае ее темпы были нормальными, но в сентябре они снизились. Костенко отметил, что планировали призвать 200 тысяч человек, но, по его мнению, этого недостаточно. Он также напомнил, что в декабре 2023 бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечал, что в армию нужно призвать 500 тысяч человек. Депутат считает, что это будет верным решением.

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Нардеп выступает за сохранение этого органа, ведь, по его мнению, никто кроме ТЦК не сможет выполнять полноценно выполнять функцию рекрутинга.

"Принудительная мобилизация является основой для дополнения нашей армии. Без ТЦК этого никто не сделает. Должны быть такие органы, которые должны это делать", – считает нардеп Костенко.

В частности, он отметил, что пока нет четкого выработанного механизма, который могли бы представить для замены ТЦК. Да и, наконец, именно благодаря ТЦК армия сегодня пополняется новыми людьми.

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ТЦК хотят расформировать и отправить на войну! Украинцы разрывают Сеть

Ранее капитан Вооруженных Сил Украины, историк Мирослав Борисенко рассказал в интервью Наталье Нагорной, что в основном на фронт мобилизуют жителей сел и маленьких городков, в то время как жители больших городов могут уклоняться от призыва.

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