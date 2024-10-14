ТЦК устроили рейды по всей Украине: как украинцы реагировали на такие методы мобилизации и к чему готовиться дальше

Мобилизация, которую в эти выходные было сложно не заметить.

В эти выходные ТЦК пришли с проверками не только в Днепр. Рейды были практически во всех крупных городах Украины. Едва ли не самый громкий из скандалов поднялся, когда представители территориальных центров вместе с полицией проверяли документы у посетителей концерта Океана Эльзы.

Какие мемы это породило в соцсетях и как прокомментировали массовые проверки их организаторы — в материале корреспондентки ТСН Елены Гущик.

Киев, Буковина, Харьков и еще десяток городов и мест Украины. Драки, толкотня и возмущение. Мобилизация, которую в эти выходные было сложно не заметить.

Облава, штурм, массовое задержание – как только в соцсетях не подписывали эти видео. Концерт "Океан Эльзы" в столице. Под Дворцом Спорта полсотни представителей ТЦК: проверяют документы у мужчин, некоторых силой задерживают и сажают в авто, вероятно для уточнения данных. Прохожие возмущений не сдерживают.

ТЦК устроили рейды по всей Украине/Скриншот из сюжета ТСН

Мемы появились едва ли не сразу — больше всего шутили над ассоциациями с песнями Вакарчука: "Все буде добре" и "Стріляй" или "Не моя війна", "Відпусти" и "Не питай".

А это уже Киевщина и концерт другой группы. Женщины пытаются вызволить мужчин. Кому удалось убежать. Кому-то нет — даже несмотря на уговоры.

В течение выходных соцсети пестрят сообщениями о визитах ТЦК в спортзалы, на празднование дней рождений и свадеб. В ночных клубах Киева и Львова, барах Хмельницкого, ресторанах Днепра и Харькова, торговых центрах Одессы и Кривого Рога, в развлекательных загородных комплексах, среди которых и Буковель. От больших городов до крошечных деревень

ТСН промониторила десятки публичных изречений на эту тему влиятельных деятелей, нардепов и военных. С одной стороны признание проблем с мобилизацией, с другой порицание — какими методами ее проводят. Вот к примеру, командир 3 штурмовой бригады действия осуждает не действия ТЦК, а цитирую "визг" тех, кого они задерживают:

“Не может быть так, что часть страны е**шит третий год, а другая часть живет свою жизнь и еще возмущается проверками. Станьте на учет и идите дальше, в чем проблема”.

ТЦК устроили рейды по всей Украине/Скриншот из сюжета ТСН

Адвокат и военнослужащий ВСУ Маси Найем осуждает нарушение прав людей и призывает власти найти решение, чтобы процесс проверки происходил менее болезненным путем для гражданского населения:

“Нам важно сейчас сплотиться вокруг поиска решения. И не полагаться исключительно на государство".

Нардеп от "Слуги народа" Александр Федиенко в эфире "Радио свободы" отметил необходимость таких рейдов:

“У нас проблема в том, что у нас нет, возможно, кем пополнять военные формирования. Ребята там третий год на войне, они тоже хотят сходить на концерт "Океана Эльзы", сходить в рестораны.

Представители оппозиции — проверки в дорогих ресторанах поддерживают, но такие случаи, как на концертах, называют свинством.

Посещение ТЦК в бары на концерты должно быть сквозным и постоянным явлением — это уже мнение еще одного представителя "Слуги Народа" Никиты Потураева.

ТЦК устроили рейды по всей Украине/Скриншот из сюжета ТСН

Впрочем, что говорят те, кто по ту сторону мобилизации? Пока молчат. Сухопутные войска, которым подчиняются ТЦК, как и полиция, продолжающиеся и в эти минуты рейды ТСН не комментируют. Хотя накануне у Сети все же появилась позиция Киевского городского ТЦК:

“Задержание граждан, нарушивших нормы закона, происходило сотрудниками национальной полиции Украины. Конфликтных ситуаций с участием военнослужащих ТЦК зафиксировано не было”.

Агентству "Укринформ" в территориальном центре добавили: подобные меры оповещения и проверки военно-учетных документов осуществляются постоянно с момента введения в действие Закона Украины о мобилизации. Поэтому украинцы должны быть готовы.

Рейды ТЦК по всей Украине! Скандалы, мемы и реакции!

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