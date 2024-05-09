ТЦК в Украине: каких изменений ожидать в мобилизации от 18 мая, что делать "ограниченно пригодным" — детали

Новый законопроект по мобилизации в Украине вступил в силу с 4 мая. Однако некоторые нормы действуют уже с 17 апреля, а еще ряд правил заработает с 18 мая 2024 года.

Каких изменений ожидать военнообязанным украинцам в мае, как будут работать ТЦК и что делать "ограниченно пригодным" — читайте в материале ТСН.ua.

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Мобилизация в Украине 2024: что изменилось или еще изменится с 18 мая

В мае уже действуют новые правила по процедуре мобилизации в Украине, а еще ряд — заработает. Основные нововведения, которые уже есть или еще появятся:

вводится базовая общевойсковая подготовка. С 2025 года она станет элементом обучения в учебных заведениях, будет проводиться в вузах всех форм собственности.

люди, ранее признанные ограниченно пригодными, должны повторно прийти на ВЛК,

срочная служба официально будет отменена. Вместо нее с 1 сентября 2025 года вводится базовая общевойсковая подготовка для граждан в возрасте от 18 до 25 лет,

в течение 60 дней нужно будет обновить персональные данные в ТЦК,

для уклоняющихся ведут ограничения на право управлять автомобилем, однако здесь есть исключения.

уполномоченный представитель ТЦК или полицейский при проверке документов обязан ввести фото- и видеофиксацию процесса,

люди с инвалидностью и вернувшиеся из плена имеют право на демобилизацию,

новые правила в процедуре вручения повесток,

граждане должны обязательно иметь при себе военно-учетный документ и показать его по требованию представителя ТЦК, полицейского или ГНСУ.

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Все военнообязанные должны обновить данные в ТЦК в течение 60 дней: как это сделать

Согласно новым изменениям после того, в течение 60 дней все военнообязанные (призывников не касается – ред.) должны актуализировать свои учетные данные, в частности номера телефонов, электронный адрес, местожительство и т.д.). То есть все военнообязанные должны обновить свои данные до 17 июля 2024 года.

Сделать это можно тремя способами. Для этого необязательно идти в ТЦК и стоять в очереди. Обновить данные можно:

ЦНАПи,

территориальный центр комплектования (ТЦК),

или дистанционно, через электронный кабинет призывника, который заработает в тестовом режиме от 18 мая.

Заметим, что находящиеся на военном учете граждане Украины могут в добровольном порядке создать личный электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста.

"Она рассказала, что уже с 18 мая заработает в экспериментальном или тестовом режиме электронный кабинет военнообязанного, через который можно будет обновить все свои персональные данные и ни в коем случае не нужно будет идти. Поэтому на самом деле никаких проблем с этим нет. Это просто следствие". нездорового ажиотажа, который был искусственно создан и подогрет, а сейчас люди, увидев это, тоже идут в очереди – потому что все идут", — рассказал народный депутат Федор Вениславский в комментарии для ТСН.ua.

Добавим, что обновить персональные данные будут все военнообязанные, то есть и те, которые находятся за рубежом.

Обновление данных за границей

Для обновления военно-учетных данных за границей можно выбрать несколько вариантов:

через дипломатическое учреждение Украины, для чего следует обратиться в посольство или консульство Украины в стране вашего пребывания. С собой необходимо иметь паспорт гражданина Украины, военный билет (временное удостоверение военнообязанного) и документы, подтверждающие место жительства за границей;

через электронный кабинет военнообязанного.

Работникам ТЦК расширили полномочия

Представители военкомата смогут осуществлять проверку военно-учетных документов на уровне с работниками полиции (но они не могут вручать повестки – ред.). Такие меры будут считаться законными.

При этом все военнообязанные должны обязательно иметь при себе следующие документы:

приписное удостоверение,

военный билет или временное удостоверение военнообязанного.

Как сотрудники ТЦК на улице будут проверять данные мужчин

В Генштабе рассказали, что работники военкомата с помощью единого государственного реестра смогут проверять, обновил ли военнообязанный свои данные.

"Если мужчину остановят на улице для проверки военно-учетных документов, то сотрудники ТЦК смогут подключаться к реестру или в телефонном режиме выяснить с оператором ЕГРВ вопросы обновления данных конкретного человека. Оператор выяснит и предоставит всю информацию о военнообязанном", – объяснил представитель Генштаба ВСУ Юрий Глущенко в эфире Radio NV.

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Кому не нужно идти в военкомат

Не нужно идти в ТЦК для обновления информации гражданам от 18 до 60 лет, которые исключены из военного учета. Этот факт должен быть отмечен в соответствующих государственных реестрах и военных билетах граждан, пояснил представитель Генштаба ВСУ полковник Юрий Глущенко. Это:

Если в военно-учетном документе мужчины отсутствует отметка об исключении из военного учета, то у работников ТЦК могут возникнуть вопросы к такому лицу для уточнения его статуса.

Если человек был исключен из военного учета, но не имеет соответствующей записи в военно-учетном документе, следует обратиться в ТЦК для получения этой записи.

Следует отметить, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые после публикации закона о мобилизации (17 апреля – ред.) уже обновили свои данные в ТЦК, не обязаны обновлять информацию снова после вступления в силу закона 18 мая.

Новый закон о мобилизации для "ограниченно пригодных": что изменилось

Согласно новым правилам, исчезает понятие "ограниченно пригодный", но осталось две категории: пригодные и непригодные.

Директор департамента здравоохранения Минобороны Оксана Сухорукова для РБК-Украина пояснила, что будут описаны критерии, по которым устанавливается, годен ли человек к военной службе. Таким образом, фактически будет пять статусов : непригодный и четыре категории пригодных.

В свою очередь категории пригодных будут разделены на:

пригодные (полностью)

пригодны к службе в военных вузах, ТЦК, частях обеспечения, учреждениях, организациях (но непригодны к службе в штурмовых войсках, морской пехоте, силах спецопераций, подразделениях спецназа и т.д.)

пригодны по отдельным специальностям (например, кандидаты на поступление в военный вуз)

пригодны для выполнения специфических задач.

Обновленные критерии будут содержать несколько тысяч диагнозов. И по каждой группе заболеваний в зависимости от степени будут делиться военнообязанные на пригодных/непригодных.

Когда являться в ТЦК "ограниченно пригодным"

Адвокат Дарья Тарасенко в интервью Украинскому Радио подчеркнула, что в новом законе нет обязанности "ограниченно пригодным" куда-то явиться. Они подлежат пересмотру на предмет пригодности.

"И это означает, что в ТЦК и СП является обязанностью, что в течение 9 месяцев с момента вступления закона (4 мая — ред.) направить этого человека на ВЛК для того, чтобы по новым правилам определили: годен или непригоден человек Соответственно, долга — прийти и попроситься на ВЛК, нет", — отметила юрист.

Напомним, с 4 мая действуют новые правила прохождения ВЛК для "ограниченно пригодных". Что стоит знать – читайте по ссылке.

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