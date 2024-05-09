ТЦК в Украине: каких изменений ожидать в мобилизации от 18 мая, что делать "ограниченно пригодным" — детали

Представители военкомата смогут проводить проверку документов вместе с полицейскими.
Новый законопроект по мобилизации в Украине вступил в силу с 4 мая. Однако некоторые нормы действуют уже с 17 апреля, а еще ряд правил заработает с 18 мая 2024 года.
Каких изменений ожидать военнообязанным украинцам в мае, как будут работать ТЦК и что делать "ограниченно пригодным" — читайте в материале ТСН.ua.
Мобилизация в Украине 2024: что изменилось или еще изменится с 18 мая
В мае уже действуют новые правила по процедуре мобилизации в Украине, а еще ряд — заработает. Основные нововведения, которые уже есть или еще появятся:
- вводится базовая общевойсковая подготовка. С 2025 года она станет элементом обучения в учебных заведениях, будет проводиться в вузах всех форм собственности.
- люди, ранее признанные ограниченно пригодными, должны повторно прийти на ВЛК,
- срочная служба официально будет отменена. Вместо нее с 1 сентября 2025 года вводится базовая общевойсковая подготовка для граждан в возрасте от 18 до 25 лет,
- в течение 60 дней нужно будет обновить персональные данные в ТЦК,
- для уклоняющихся ведут ограничения на право управлять автомобилем, однако здесь есть исключения.
- уполномоченный представитель ТЦК или полицейский при проверке документов обязан ввести фото- и видеофиксацию процесса,
- люди с инвалидностью и вернувшиеся из плена имеют право на демобилизацию,
- новые правила в процедуре вручения повесток,
- граждане должны обязательно иметь при себе военно-учетный документ и показать его по требованию представителя ТЦК, полицейского или ГНСУ.
Все военнообязанные должны обновить данные в ТЦК в течение 60 дней: как это сделать
Согласно новым изменениям после того, в течение 60 дней все военнообязанные (призывников не касается – ред.) должны актуализировать свои учетные данные, в частности номера телефонов, электронный адрес, местожительство и т.д.). То есть все военнообязанные должны обновить свои данные до 17 июля 2024 года.
Сделать это можно тремя способами. Для этого необязательно идти в ТЦК и стоять в очереди. Обновить данные можно:
- ЦНАПи,
- территориальный центр комплектования (ТЦК),
- или дистанционно, через электронный кабинет призывника, который заработает в тестовом режиме от 18 мая.
Заметим, что находящиеся на военном учете граждане Украины могут в добровольном порядке создать личный электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста.
"Она рассказала, что уже с 18 мая заработает в экспериментальном или тестовом режиме электронный кабинет военнообязанного, через который можно будет обновить все свои персональные данные и ни в коем случае не нужно будет идти. Поэтому на самом деле никаких проблем с этим нет. Это просто следствие". нездорового ажиотажа, который был искусственно создан и подогрет, а сейчас люди, увидев это, тоже идут в очереди – потому что все идут", — рассказал народный депутат Федор Вениславский в комментарии для ТСН.ua.
Добавим, что обновить персональные данные будут все военнообязанные, то есть и те, которые находятся за рубежом.
Обновление данных за границей
Для обновления военно-учетных данных за границей можно выбрать несколько вариантов:
- через дипломатическое учреждение Украины, для чего следует обратиться в посольство или консульство Украины в стране вашего пребывания. С собой необходимо иметь паспорт гражданина Украины, военный билет (временное удостоверение военнообязанного) и документы, подтверждающие место жительства за границей;
- через электронный кабинет военнообязанного.
Работникам ТЦК расширили полномочия
Представители военкомата смогут осуществлять проверку военно-учетных документов на уровне с работниками полиции (но они не могут вручать повестки – ред.). Такие меры будут считаться законными.
При этом все военнообязанные должны обязательно иметь при себе следующие документы:
- приписное удостоверение,
- военный билет или временное удостоверение военнообязанного.
Как сотрудники ТЦК на улице будут проверять данные мужчин
В Генштабе рассказали, что работники военкомата с помощью единого государственного реестра смогут проверять, обновил ли военнообязанный свои данные.
"Если мужчину остановят на улице для проверки военно-учетных документов, то сотрудники ТЦК смогут подключаться к реестру или в телефонном режиме выяснить с оператором ЕГРВ вопросы обновления данных конкретного человека. Оператор выяснит и предоставит всю информацию о военнообязанном", – объяснил представитель Генштаба ВСУ Юрий Глущенко в эфире Radio NV.
Кому не нужно идти в военкомат
Не нужно идти в ТЦК для обновления информации гражданам от 18 до 60 лет, которые исключены из военного учета. Этот факт должен быть отмечен в соответствующих государственных реестрах и военных билетах граждан, пояснил представитель Генштаба ВСУ полковник Юрий Глущенко. Это:
- Если в военно-учетном документе мужчины отсутствует отметка об исключении из военного учета, то у работников ТЦК могут возникнуть вопросы к такому лицу для уточнения его статуса.
- Если человек был исключен из военного учета, но не имеет соответствующей записи в военно-учетном документе, следует обратиться в ТЦК для получения этой записи.
Следует отметить, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые после публикации закона о мобилизации (17 апреля – ред.) уже обновили свои данные в ТЦК, не обязаны обновлять информацию снова после вступления в силу закона 18 мая.
Новый закон о мобилизации для "ограниченно пригодных": что изменилось
Согласно новым правилам, исчезает понятие "ограниченно пригодный", но осталось две категории: пригодные и непригодные.
Директор департамента здравоохранения Минобороны Оксана Сухорукова для РБК-Украина пояснила, что будут описаны критерии, по которым устанавливается, годен ли человек к военной службе. Таким образом, фактически будет пять статусов : непригодный и четыре категории пригодных.
В свою очередь категории пригодных будут разделены на:
- пригодные (полностью)
- пригодны к службе в военных вузах, ТЦК, частях обеспечения, учреждениях, организациях (но непригодны к службе в штурмовых войсках, морской пехоте, силах спецопераций, подразделениях спецназа и т.д.)
- пригодны по отдельным специальностям (например, кандидаты на поступление в военный вуз)
- пригодны для выполнения специфических задач.
Обновленные критерии будут содержать несколько тысяч диагнозов. И по каждой группе заболеваний в зависимости от степени будут делиться военнообязанные на пригодных/непригодных.
Когда являться в ТЦК "ограниченно пригодным"
Адвокат Дарья Тарасенко в интервью Украинскому Радио подчеркнула, что в новом законе нет обязанности "ограниченно пригодным" куда-то явиться. Они подлежат пересмотру на предмет пригодности.
"И это означает, что в ТЦК и СП является обязанностью, что в течение 9 месяцев с момента вступления закона (4 мая — ред.) направить этого человека на ВЛК для того, чтобы по новым правилам определили: годен или непригоден человек Соответственно, долга — прийти и попроситься на ВЛК, нет", — отметила юрист.
Напомним, с 4 мая действуют новые правила прохождения ВЛК для "ограниченно пригодных". Что стоит знать – читайте по ссылке.
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