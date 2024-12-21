ТЦК "выкуривало" мужчину с авто и разбивало окно, чтобы вручить повестку: самые громкие случаи нарушений закона о мобилизации

В Украине разразился очередной скандал с работниками ТЦК СП и полицейскими.

Никогда не было и вот снова. На Киевщине разразился скандал вокруг, вероятно, представителей ТЦК СП. Мужчины в военной форме вместе с полицейскими "выкуривали" водителя из автомобиля в Вышгороде.

Видео инцидента 19 декабря выложили в Сети. Пользователи пишут, что на записи представители ТЦК, которые проводили оповещения населения с целью обновления контактных данных.

Вероятно, мужчина отказывался выходить из автомобиля, поэтому военные и полицейские распыляли газ из баллончика между щелями окон и даже поджигали его. После появления огня на крыше автомобиля, один из тех, кто был одет в военную форму, громко расхохотался.

В Министерстве обороны отреагировали. Там заявили, что осуждают какие-либо действия, противоречащие закону и принципам службы в Вооруженных силах Украины.

"Об инциденте в Вышгороде, зафиксированном на видео и распространенном в соцсетях, Минобороны во взаимодействии с правоохранительными органами проводит проверку и устанавливает лиц, причастных к этой ситуации", — говорится в сообщении Минобороны.

Причастных к инциденту пообещали привлечь к ответственности. Двое сотрудников полиции были отстранены от работы на время расследования.

Впрочем, это далеко не первый случай неправомерных действий сотрудников ТЦК СП, наделавшего шум в Сети. А о таких же громких наказаниях виновных, к сожалению, ничего не слышно.

Забрали из больницы в ТЦК

Перечислять инциденты с участием ТЦК СП во время полномасштабной войны можно долго. Так, пока на Киевщине мужчины в форме выкуривали водителя из автомобиля, на Волыни женщина пожаловалась омбудсману на действия работников Ковельского ТЦК.

Ее мужу нанесли телесные повреждения, после чего он попал в больницу. А прямо из медучреждения его принудительно доставили в Луцкий МТЦК и СП.

Видео части инцидента опубликовал мужчина, представившийся братом пострадавшего. По его словам, это произошло в городе Ковель. Сначала якобы работники ТЦК "дали под дых" его брату во время проверки документов. На место вызвали скорую и полицию. По словам брата, пострадавшего отправили на обследование хирурга. Оттуда его якобы забрали люди в форме и ничего не объяснив жене, куда-то увезли. На обнародованном видео мужчину из ношей опрокидывают в машину.

Мой представитель в Волынской области сразу выехал в областной ТЦК и СП для выяснения обстоятельств. Однако работники центра комплектования не выполняли требования представителя и не предоставили возможность пообщаться с удерживаемым», — сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Более того, даже после приезда полицейских, которых вызвал представитель уполномоченного, работники Волынского и Луцкого ТЦК не дали пообщаться с удерживаемым мужчиной, а сообщили, что его вывезли в воинскую часть.

Разбили окно, чтобы вручить повестку

В Харькове в начале декабря мужчины в военной форме разбили окно автомобиля, чтобы вручить повестку. Видео инцидента опубликовали в Сети.

Работники ТЦК пытались вручить повестку гражданину, однако он отказался выходить из автомобиля. Все это на видео фиксировала разъярившая военнослужащих женщина-пассажирка.

Она начала громко произносить, что они граждане Украины, а работники ТЦК нарушают их права и призвала не ломать окно автомобиля. Впрочем, мужчина в форме продолжил выламывать окно, чтобы открыть дверь.

"Да выломай уже его", — сказал второй присутствующий мужчина в форме.

Затем военнослужащий пытался выдернуть камеру из рук женщины.

Открыли стрельбу по мужчине

Еще один громкий инцидент в Киевской области произошел 15 ноября. В Сеть попало видео, как мужчина в военной форме стрелял в грузчика склада, когда тот бежал.

В местных пабликах писали, что так проходил рейд ТЦК на складах под Киевом в селе Счастливое Бориспольского района. В Министерстве обороны Украины подтвердили, что на видео действительно работник ТЦК СП.

"Для выяснения обстоятельств Главная инспекция Министерства обороны приступила к проверке правомерности действий представителя ТЦК и основания для использования оружия", — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что в случае установления фактов превышения служебных полномочий или выявления признаков уголовного правонарушения, материалы направят в милицию.

Стреляли из автомата посреди улицы

В Запорожье 19 октября сотрудник ТЦК стрелял из автомата во время конфликта на улице. Видео инцидента опубликовали в Сети.

На кадрах видно, как военнослужащий общается с группой стоящих возле него людей, после чего достает из автомобиля автомат и производит один выстрел вверх. Впрочем, это не заставило граждан разойтись. Один из мужчин делает жест, которым раскрывает грудь, будто приглашая стрелять в него. В конце концов, военного, не выпускающего оружия из рук, отводит в сторону кто-то из его коллег.

В Запорожском областном ТЦК и СП впоследствии объяснили, что инцидент произошел из-за отсутствия военно-учетного документа у местного мужчины, которого остановила на улице группа оповещения. Он якобы отказался ехать для уточнения данных в РТЦК, нецензурно высказывался и позвал "в помощь". После инцидента было назначено служебное расследование.

Более 100 скандалов с ТЦК в год

Более тысячи громких случаев и скандалов, связанных с неправомерными действиями ТЦК во время мобилизации, было зафиксировано только за 2023 год. Об этом сообщил уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.

Только на апрель 2024 года было зафиксировано более 300 подобных случаев.

“Это, скажем так, кейсы, в которых нужно разбираться. Обращений гораздо больше”, – рассказал омбудсман.

Какие полномочия имеют представители ТЦК СП

Адвокат Марина Бекало в комментарии сайта ТСН.ua отметила, что действующим законодательством на должностных лиц ТЦК и СП не возлагаются полномочия осуществлять меры физического воздействия или психологического принуждения, силой задерживать граждан и доставлять в ТЦК и СП, содержать в помещении ТЦК и СП, отбирать документы, лишать средств связи и применять специальные средства воздействия.

Полномочия на применение физического воздействия или специальных средств обладают только полицейскими, в случае необходимости отражения нападения, угрожающего жизни или здоровью полицейского или другого лица. А также устранение опасности в состоянии крайней необходимости или при задержании лица, совершившего правонарушение или сопротивляющегося полицейскому.

“Итак, любые насильственные со стороны ТЦК и СП, принудительное задержание, применение специальных средств выходят за пределы их полномочий и могут быть квалифицированы как превышение служебных полномочий, незаконное лишение свободы или похищение человека, которые, конечно, будут иметь уголовные последствия для должностных лиц ТЦК и СП", - отметила адвокат.

Скандал с ТЦК в Киевской области: кого должны наказать

Адвокат прокомментировал действия полицейских на видео из Вышгорода, где произошел новый скандал с работниками ТЦК СП.

Марина Бекало отметила, что согласно закону "О национальной полиции", полицейские имеют полномочия на применение специальных средств для временного (отвратительного) поражения правонарушителя, с четким регулированием оснований и правил применения таких средств.

К таким средствам относятся в том числе средства, снаряженные веществами слезоточивого и раздражающего действия, которые применяются только по двум основаниям:

отражение нападения на полицейского, другое лицо и/или охраняемый объект

прекращение группового нарушения публичной сохранности и порядка либо массовых беспорядков.

Следовательно, основаниями для применения газового баллончика является отражение нападения на полицейского или других лиц или прекращение массового нарушения общественной безопасности или беспорядков.

"Есть явные признаки того, что полицейские применили спецсредства с нарушением как оснований применения, так и правил и порядка применения спецсредств. Следовательно, такие действия подлежат тщательному служебному расследованию и привлечению всех виновных к ответственности», — отметила Марина Бекало.

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