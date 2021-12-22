Театр в Запорожье устроил аншлаг на своих спектаклях благодаря "ковидной" тысяче

Полученную помощь для вакцинированных здесь потратили на билеты на собственные представления и отдали их на благотворительность.

В запорожском театре Магара актеры и работники театра решили потратить средства за вакцинацию на покупку билетов на свои спектакли. Этого хватило, чтобы обеспечить аншлаг на время новогодних праздников. Все билеты в театре будут переданы для детей бойцов ООС, медиков и сирот.

Об этом говорится 22 декабря в сюжете ТСН.19:30.

Все 250 человек, работающих в запорожском театре Магара, уже вакцинированы. Отдать "ковидную" тысячу на благотворительность решили единодушно. Все билеты должны быть переданы больницам и детским учреждениям. На "ковидную" тысячу можно взять десять билетов на одно представление.

“Мы готовились и очень соскучились по зрителям в нашем театре. Мы видим, как детишки радуются”, — отметила по этому поводу главная режиссер областного театра Татьяна Лещева, которая одним из первых потратила все деньги из программы “єПідтримка” на билеты.

Актер Михаил Ромашкан говорит, что, возможно, и не все стопроцентно приобретут по 10 билетов, но многие именно так уже и сделали.

Рождественский сезон в областном академическом театре в Запорожье традиционно отдают под репертуар для школьников. Как объясняет директор театра Ирина Рудько, именно для них и передадут те билеты, которые приобретут на помощь для вакцинированных.

Такая благотворительность дает возможность увидеть театральные представления деткам не только из Запорожья, но и из меньших городков, для некоторых из них это будет первое посещение театра.

Благотворительная акция в запорожском театре продлится все новогодние праздники.

Сначала будут раздавать билеты на спектакли для детей, а затем, когда начнется взрослый репертуар, будут приглашать медиков.

Запорожские актеры призывают приобщаться к такой акции коллег из других областей. Таким образом, можно сделать доброе дело, а деньги – хоть и собственные – все равно останутся в театральной кассе. На них планируется приобрести новые костюмы для будущих постановок.

Запорожские театралы на "ковидные" тысячи купили билеты на свои же спектакли

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