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Театр в Запорожье устроил аншлаг на своих спектаклях благодаря "ковидной" тысяче

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Театр в Запорожье устроил аншлаг на своих спектаклях благодаря "ковидной" тысяче

ТСН

Полученную помощь для вакцинированных здесь потратили на билеты на собственные представления и отдали их на благотворительность.

В запорожском театре Магара актеры и работники театра решили потратить средства за вакцинацию на покупку билетов на свои спектакли. Этого хватило, чтобы обеспечить аншлаг на время новогодних праздников. Все билеты в театре будут переданы для детей бойцов ООС, медиков и сирот.

Об этом говорится 22 декабря в сюжете ТСН.19:30.

Все 250 человек, работающих в запорожском театре Магара, уже вакцинированы. Отдать "ковидную" тысячу на благотворительность решили единодушно. Все билеты должны быть переданы больницам и детским учреждениям. На "ковидную" тысячу можно взять десять билетов на одно представление.

“Мы готовились и очень соскучились по зрителям в нашем театре. Мы видим, как детишки радуются”, — отметила по этому поводу главная режиссер областного театра Татьяна Лещева, которая одним из первых потратила все деньги из программы “єПідтримка” на билеты.

Актер Михаил Ромашкан говорит, что, возможно, и не все стопроцентно приобретут по 10 билетов, но многие именно так уже и сделали.

Рождественский сезон в областном академическом театре в Запорожье традиционно отдают под репертуар для школьников. Как объясняет директор театра Ирина Рудько, именно для них и передадут те билеты, которые приобретут на помощь для вакцинированных.

Такая благотворительность дает возможность увидеть театральные представления деткам не только из Запорожья, но и из меньших городков, для некоторых из них это будет первое посещение театра.

Благотворительная акция в запорожском театре продлится все новогодние праздники.

Сначала будут раздавать билеты на спектакли для детей, а затем, когда начнется взрослый репертуар, будут приглашать медиков.

Запорожские актеры призывают приобщаться к такой акции коллег из других областей. Таким образом, можно сделать доброе дело, а деньги – хоть и собственные – все равно останутся в театральной кассе. На них планируется приобрести новые костюмы для будущих постановок.

Запорожские театралы на "ковидные" тысячи купили билеты на свои же спектакли

Запорожские театралы на "ковидные" тысячи купили билеты на свои же спектакли

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