"Тебе никто не поможет, мама за 600 км": в элитном детском лагере в Украине разразился громкий скандал

Детский лагерь / © ТСН

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В Украине разразился громкий скандал вокруг детского лагеря English Dialogue Camp, который работал на базе туристического комплекса в Винницкой области. Родители 9-летней девочки из Днепра обвиняют директора заведения в психологическом насилии, унижении и буллинге ребенка. Мамам обнародовала аудиозаписи, на которых якобы зафиксированы разговоры между ее дочерью и руководительницей лагеря, а также обратилась к правоохранителям.

В то же время директор лагеря Алла Лымар отвергает обвинения. Она утверждает, что обнародованные записи смонтированы, а конфликт возник из-за чрезмерного контроля ребенка со стороны матери.

ТСН.ua разбирался, что произошло в лагере, в чем родители обвиняют руководство заведения, как на ситуацию реагирует директор и что говорят в полиции.

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С чего начался скандал

Об инциденте публично заявила крестная 9-летняя девочка Александра — Вера. В социальных сетях женщина обнародовала сообщение и аудиозаписи, по ее словам, содержащие разговоры между директором лагеря Аллой Лымарь и ребенком. Сообщение собрало огромное количество комментариев.

В публикации женщина утверждает, что в лагере ребенка якобы изолировали от родителей, забирали телефон и психологически давили на него. Среди обнародованных фраз, якобы принадлежащих директору, — «Если бы твоя мать была на моем месте, она такую бы ты убила», «Мама за 600 км, никто не прибежит спасать тебя», «Ты не человек», «Тебе никто не поможет», «Да кому ты нужна».

«И это лишь малая часть издевательств», — пишет женщина.

Также крестная заявила о психологической травме, которую, по ее словам, получила девочка. Она предоставила ТСН.ua медицинскую справку с заключением клинического психолога.

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«В заключении четко написано: „Сознание и восприятие не нарушены. Жалобы на нарушение аппетита, ночные кошмары по поводу событий, которые произошли в лагере“… Зафиксирован критический уровень тревоги. По международной шкале SCARED-C у ребенка обнаружено 32 балла, что свидетельствует о „высоком уровне тревожности“. Официально подтверждено посттравматическое стрессовое расстройство… Это тяжелая психологическая травма, которая бывает у детей во время войны или после насилия. В графе рекомендаций указано: „консультация психиатра, психотерапевта“ — это значит, что ребенку нужна серьезная медицинская реабилитация», — отметила женщина.

Что рассказывает мама ребенка

Мама девочки Надежда Тищенко в комментарии ТСН.ua заявила, что конфликт с директором начался уже в первые дни лагерной смены. По ее словам, первый серьезный инцидент произошел после того, как дочь подвернула ногу на дискотеке и жаловалась на сильную боль.

Женщина утверждает, что просила работников лагеря показать ребенка медикам, однако, по ее словам, необходимую помощь оказали не сразу.

«Мой ребенок позвонил мне и сказал: „Мама, я подвернула ногу, очень болит, но меня не хотят отводить в комнату“. Я попросила, чтобы ребенка показали медикам. Но мне ответили, что „ничего страшного не произошло“. Я с ребенком 28 минут была на телефоне, пока он просто рыдал от боли», — утверждает мать.

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После этого, по словам Надежды Тищенко, между ней и директором начали возникать споры об условиях пребывания дочери в лагере. В частности, женщина рассказывает о конфликте вокруг экскурсии, на которую ребенок не хотел ехать из-за боли в ноге.

«На что она заявила в родительском чате с таким подтекстом, если вы бомжи, то я вашу Александру и еще четырех детей, которые также отказываются, отвезу за свои средства. Я говорю: „Мне не нужно делать какие-то поблажки, я могу заплатить, я волнуюсь именно за здоровье своего ребенка“. Она говорит: „Нет, едут все, если ваш ребенок не может идти, он все равно поедет, будет просто сидеть в автобусе“, — говорит мама девочки.

Мама также утверждает, что после критики в ее адрес директор удалила ее из родительского чата и перестала выходить на связь.

По словам женщины, впоследствии директор начала унижать ее дочь перед другими детьми.

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«Она обозлилась на меня как на мать, которая переживает своего ребенка. И начала сама обзывать моего ребенка и еще и настраивать против него других детей», — утверждает женщина.

Отдельно мама заявляет о случае в столовой, где, по ее словам, директор назвала девочку «полом» из-за еды, которую та взяла со шведского стола.

«Ребенок взял себе гарнир и три нагетса. Она подошла, назвала моего ребенка „полом“, забрала эти нагетсы и выбросила их. После этого не позволила взять ничего другого», — утверждает мама.

В лагере предусмотрено четырехразовое питание для детей в формате «шведская линия».

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Еще одним эпизодом, который семья называет проявлением буллинга, стала ситуация во время общения о родителях-военных. По словам Надежды Тищенко, директор спросила детей, есть ли среди их родных военнослужащие из УБД для оплаты экскурсии. Дочь также подняла руку, поскольку ее отчим служит в ВСУ и воспитывает ее как родного ребенка.

«На всю группу сказала: „Брехуха, опусти руку, отчим — это не отец“. Для моего ребенка он отец. Он ее воспитывает, заботится о ней. Ей было очень больно это слышать», — говорит женщина.

Наибольшее возмущение у женщины вызвали разговоры между директором и ребенком, которые она зафиксировала из-за функции прослушивания телефона ребенка.

«Сейчас война. Мой ребенок в 600 километрах от дома. Я имею право знать, что она в безопасности, где она находится, все ли с ней хорошо. Я не сидела круглые сутки и не слушала. Но когда возникали проблемы или ребенок звонил и плакал, я могла подключиться и понять, что происходит», — объясняет мама.

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По словам матери, именно после этого она обратилась в полицию. Однажды вечером, когда ребенок перестал выходить на связь, женщина позвонила по телефону правоохранителям. Надежда Тищенко утверждает, что воспитатели забрали у ребенка телефон и не разрешали выносить его с собой из комнаты.

Мама добавляет, что последняя конфликтная ситуация возникла при возвращении ребенка домой. По словам женщины, директор посадила ребенка с собой в одно купе и не давала заряжать телефон. Кроме того, как утверждает мать, ей не сообщили, в которую прибывает поезд и где находится девочка — поэтому она была вынуждена с младшим ребенком на руках искать нужный вагон.

«Я хочу добиться, чтобы у этого человека не было лицензии. Чтобы она больше не сломала ни одну психику», — заявила женщина.

Также женщина хочет вернуть средства за половину времени, которое ребенок не отбыл в лагере. Путевка на отдых обошлась в 23 900 грн за две недели.

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Что говорит отец

Отчим девочки Павел, который проходит военную службу в ВСУ, также считает, что в отношении ребенка было допущено недопустимое отношение. Он говорит, что возмутился после сообщений о проблемах со здоровьем дочери и ограничении связи с ней.

Мужчина добавляет, что работники лагеря якобы прослушивали голосовые сообщения, которые посылали ребенку родители.

«Брали телефон и слушали все голосовые оповещения, которые мать посылала ребенку, которые я посылал», — говорит он.

Также Павел назвал неприемлемой ситуацию, когда его дочь, по его словам, публично назвали лжецом из-за того, что она считает его своим отцом.

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Позиция директора лагеря

Директор лагеря Алла Лымарь в комментарии ТСН.ua заявила, что в настоящее время продолжается проверка правоохранителей, поэтому она не готова давать официальную оценку ситуации.

В то же время, она подтвердила, что общалась с девочкой, однако настаивает, что обнародованные записи не отражают полного содержания разговоров.

«Разговор с девочкой у меня был. И я знала, что мама рядом с нами, потому что я сказала девочке: „Положи телефон, пусть мама тоже слушает“. И все, что там есть, оно вырезано, оно смонтировано…» — заявила руководитель лагеря.

По словам Аллы Лымарь, подлинность аудиозаписей еще не подтверждена экспертами, а сама она ожидает результатов проверки. Директор также отрицает обвинения в буллинге и утверждает, что во время пребывания в лагере ребенок чувствовал себя хорошо.

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«У меня есть куча видеозаписей, фото, где девочка чувствует себя абсолютно нормально, счастлива. И только когда она говорила с мамой, сразу впадала в какой-то ступор», — говорит она.

По мнению главы лагеря, причиной конфликта стал чрезмерный контроль ребенка со стороны матери.

«Мать постоянно ее контролировала. Телефон, я так понимаю, девочки был на прослушке. Девушки, жившие с ней в комнате, на это жаловались… Я бы советовала поговорить с мамой. Когда вы поговорите с ней, поймете, в чем ситуация. Здесь нужно разобраться, а не делать поспешные выводы», — заявила Алла Лымарь.

По словам руководительницы лагеря, она испытывала трудности в общении с мамой ребенка во время смены и называет ее «проблематической».

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«Мама постоянно писала, требовала, чтобы ей отдельно посылали фото и видео. Всё ей было не так. Поэтому я удалила ее из группы и добавила бабушку ребенка, с которым мы нормально общались», — утверждает директор.

Также она убеждает, что ребенок не хотел досрочно покидать лагерь.

«Кстати, ребенок не хотел ехать. В этот день утром она завтракала, я к ней говорю: „Саш, ну так что, ты хочешь уехать?“ Она: „Нет, я не хочу ехать“. Жаль, что я это не записала, понимаете?», — говорит Алла Лымарь.

В то же время директор категорически отвергает обвинения в психологическом или физическом насилии.

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«Если бы полиция увидела хоть какие-то признаки психологического или физического насилия, ребенка бы оставили со мной или с моей командой?» — говорит директор.

На уточняющий вопрос ТСН.ua, подтверждает ли она, что на обнародованных записях звучит именно ее голос, Алла Лымарь ответила, что действительно общалась с девочкой, однако настаивает, что записи были смонтированы и вырваны из контекста.

«Когда мама меня встретила в поезде, она написала расписку, что претензий нет, ребенок там физически никаких повреждений нет, то он мне сказал: „Что вы мне деньги вернете там в десятикратном размере и так далее“. Я ответила, что в законодательном поле мы будем общаться. Если у вас есть конкретные претензии ко мне, пожалуйста есть суд, есть правоохранительные органы, пожалуйста, обращайтесь и будем общаться так», — говорит директор.

В то же время мать отрицает, что писала такую расписку. По словам Надежды Тищенко, она написала, что забрала ребенка и указала время. В то же время, как утверждает женщина, ей не дали сфотографировать этот лист.

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Что говорят в полиции

В полиции Винницкой области подтвердили, что получили обращение по поводу ситуации в лагере.

Как сообщила ТСН.ua пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Зарина Маевская, правоохранители сейчас проводят проверку.

«Полицейские опросили дочь женщины, других детей, посещавших заведение, и администрацию. В настоящее время идет сбор материалов и проводится проверка», — сообщила она.

На вопрос ТСН.ua, открыто ли производство по делам, в полиции ответили: «Пока нет».

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Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства инцидента.

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