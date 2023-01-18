"Техническая неисправность машины исключена": в Нацполиции сообщили версии авиакатастрофы в Броварах

Вертолет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, разбившийся утром 18 января в Броварах на Киевщине, был новым, поэтому техническая неисправность машины исключена.

Об этом рассказали источники ТСН.ua в Национальной полиции Украины.

Пилот был опытным человеком, работал в ГСЧС, его опыт – это тысячи часов налета.

"Вертолет был новым, поэтому техническая неисправность машины исключена. Пилот был опытным человеком, работал в ГСЧС, его опыт — это тысячи часов налета. Вы же понимаете, что на борту было высшее руководство, поэтому требования к безопасности полета были тоже на высоком уровне. Относительно версии теракта или диверсии – не готов опровергнуть или подтвердить ее", – рассказали в Нацполиции.

Источники ТСН.ua в Министерстве внутренних дел сообщили, что версия теракта рассматривается среди прочих.

В свою очередь советник главы МВД Антон Геращенко сообщил нам, что пилоты действительно были опытными специалистами.

Напомним, что среди жертв авиакатастрофы в Броварах руководство Министерства внутренних дел Украины: министр Денис Монастырский, государственный секретарь Юрий Лубкович и первый заместитель министра Евгений Енин. Также погибли три члена экипажа ГСЧС и еще 12 человек.

Число жертв возросло до 18 человек, среди них – трое детей: падение вертолета в Броварах

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