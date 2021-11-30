Техника, беспилотники, кинологи и сотни силовиков: на границе с Беларусью провели масштабные учения

Техника, беспилотники, кинологи и сотни силовиков: на границе с Беларусью провели масштабные учения

Такие учения будут продолжаться до конца года во всех пяти приграничных регионах.

На Волыни на границе с Беларусью проходит пограничная спецоперация "Полесье". На разных участках пограничники, нацгвардейцы и полиция отшлифовывали сразу несколько сценариев предполагаемого наступления мигрантов.

О том, как будут действовать силовики и чувствуют ли себя в безопасности местные жители – 30 ноября говорится в сюжете ТСН. 19:30.

Так, сотни силовиков отрабатывали защиту от нашествия вероятных мигрантов. Привлекли даже пограничную авиацию. Пока вертолеты патрулировали территорию с неба, спецназовцы учились защищать земные рубежи от предполагаемого нашествия мигрантов.

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Позади силовиков – спецтехника, водометы и кинологи.

В то же время, другой сценарий отрабатывали работники Службы безопасности. Они, по легенде, задерживают укрывшихся в пограничном селе диверсантов.

На границе с Беларусью провели спецоперацию "Полесье"

И хотя до сих пор на украинско-белорусской границе – никаких мигрантов нет, готовиться нужно к разным сценариям. Об этом заявил министр внутренних дел, рассказывая о встрече с польским коллегой.

Пока силовики тренируются, в приграничной деревне Дольск продолжается привычная жизнь. Об учениях, говорят местные, узнали практически сразу, потому что мимо их деревни ехало много техники.

А вот в то, что сюда будут прорываться мигранты – верят не очень и надеются, что военные тренируются не зря.

Однако спецоперация проходит успешно, уверяют силовики.

Такие учения будут продолжаться до конца года во всех пяти приграничных регионах. Чтобы усилить рубежи на разные участки, уже прибывают восемь с половиной тысяч силовиков и военных.

Напомним:

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что в случае прорыва мигрантов все доступные силы МВД будут на границе в течение 30 минут.

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