Техника на фронте: почему западное ПВО и танки несовершенны и какое оружие оказалось наилучшим

Как западное оружие показало себя на фронте / © ТСН.ua

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Европейцы стали отказываться от новейших образцов американского оружия. Именно это обрушило акции производителя самолетов F-35.

Об этом говорится в материале корреспондента «ТСН.Тижня» Александра Загороднего.

Американские самолеты: какие проблемы у Европы

Ранее эксперты утверждали, что на самолет F-35 все ведущие страны мира будут стоять в очереди десятилетиями. Потому что кто будет иметь такие самолеты, такое вооружение, будет диктовать свою волю всем остальным. Многофункциональный самолет-невидимка, способный нанести удар раньше чем любые системы ПВО успеют его заметить.

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И вот прошло всего 9 лет и сразу 2 страны готовы отказаться от своего заказа на лучший военный самолет в мире. Военные Португалии уже решилась на этот шаг, канадские — взяли паузу. Очевидно от F-35 будут отказываться и другие страны.

Американский самолет 5 поколения стоит примерно 200 миллионов долларов, так же как французский «Рафаль» предыдущего, 4 поколения. Дело в заявлениях Трампа о том, что США будут продавать союзникам самолеты простые, то есть без полного функционала, потому что, мол союзники могут и меняться, подорвали это доверие. В прессе появляется даже утверждение, что американские разработчики авиатехники ставят в свои самолеты «кил-свитч», выключатели, то есть американские самолеты можно дистанционно выключить. Акции разработчика Lockheed Martin резко полетели вниз.

Авиационный эксперт Валерий Романенко утверждает, дистанционного выключателя у военных самолетов нет, но серьезная проблема с американскими истребителями таки возможна.

«То есть, если не будет поставок американских запчастей, они через какой-то срок останутся на земле.....Европейцы, конечно, если они берут на вооружение американские самолеты, какие-то элементы будут производиться в Европе. Но ведь основная радиоэлектроника, она практически вся американская. Вот американцы берут и отключают Европу от военного интернета. И все. И пятое поколение спускается к четвертому. И даже не до четвертого. Потому что все ракеты воздушного боя американские. Большинство зенитных ракет на вооружении в Европе тоже американская», — говорит авиаэксперт Валерий Романенко.

С Романенко соглашается военный эксперт Олег Катков. И добавляет, без поддержки разработчиков самолеты за 200 миллионов долларов превратятся в мишени для противника.

«F-35 без ракет, которые должны быть американские, без двигателей, которые американские он становится беспомощным. Его можно поставить где-то в ангар, он будет прекрасно стоять, собирать пыль», — говорит Олег Катков, главный редактор DEFENCE EXPRESS.

Сложилась парадоксальная ситуация — защита всей развитой Европы зависит от оружия другой страны. Страны, президент которой теперь не обещает эту Европу защищать.

Проблемы с системами ПВО

Но у Европы серьезные проблемы не только с авиацией. В распоряжении журналистов немецких изданий оказался отчет Бундесвера и его выводы. Украинская война показала, что:

IRIS-T демонстрирует высокую эффективность, но ракет к нему критично не хватает.

Patriot формально остается «прекрасной» системой, но есть проблемы со снабжением комплектующих.

Leopard 1A5 считается надежной боевой машиной, но из-за слабой брони используется для стрельбы с закрытых позиций.

Leopard 2A6 сложен в обслуживании, и серьезный ремонт в полевых условиях почти невозможен.

PzH 2000 технически чувствительна, есть проблемы с очень сложным механизмом, ресурсом стволов и сбоями в программном обеспечении.

Нет замечаний только к БМП Marder и зенитке Gepard.

«Мои эксперты говорят, о слабости Европы хорошо знают в Москве. Так решится ли Путин на большую войну? Ему же некуда отступать, просто отозвать с фронта миллион своих головорезов он не может. Большая континентальная война возможна, если Путин будет убежден, что ни США ни, к примеру Турция не будут защищать старую Европу», - говорит Александр Загородний.

И все же победа Путину не гарантирована. Причина конечно та, что он застрял в Украине. И все увидели, что он на самом деле может, а что нет.

Главный вопрос, что же делать? Европейские лидеры, кажется уже осмыслили ситуацию, и старая Европа начинает вооружаться. Но выделить сразу огромные суммы на оборону там не готовы. Эксперты говорят, Европе нужно 5-7 лет, чтобы разработать новые образцы оружия, запустить заводы, изготовить достаточно патронов.

А что же Украина? Будет ли у нас американское оружие? Никто спрогнозировать этого не берется. Мы знаем только одно наверняка - Украина будет сопротивляться, украинцы будут сражаться и устаревшим технически и морально, оружием. А еще Украина будет производить собственные новейшие образцы оружия. Артиллерийские установки, ракеты, бронированные автомобили, десяток видов беспилотников. Уже сейчас, потому что у нас нет 5 лет на подготовку. И эффективность нашего оружия точно будет иметь боевую проверку качества. Европа без всякого объявления уже считает украинский ВПК - большой частью своего оборонного потенциала и собственно своей независимости от странного американского союзника.

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