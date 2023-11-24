Техника не выдерживает морозов: как воинам удалось уничтожить танк, который россияне спрятали на свалке (видео)

Российские оккупанты продолжают атаковать и обстреливать Донецкую область. Захватчики штурмуют Бахмутское направление, среди тех, кто им противостоит, есть и пилоты дронов-камикадзе.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Юлии Кириенко.

оккупанты не прекращают попыток штурмов на Бахмутском направлении. Здесь работает украинская аэроразведка, которая выслеживает вражескую технику и живую силу.

Под Клищиевкой воюет бывшая айтишница на позывной "Авокадо". Она с собратьями с самого утра охотится на россиян.

Военные показали ТСН поле боя под Клищиевкой. Там до сих пор есть тела россиян, которые никто не забрал. Украинские защитники продемонстрировали, как FPV-дроном уничтожают оккупантов.

Украинские защитники

Однако россияне не учитывают потери и продолжают обстреливать позиции ВСУ. Во время разведки защитники Украины заметили российский танк, однако не смогли уничтожить из-за мороза — техника не выдерживает.

"Война под Клищиевкой, которую постоянно атакует враг и пытаетесь ее вернуть, действительно холодная и грязная — не только страшная. В укрытии ноги вязнут в грязи. И единственное чем можно согреться — это окопными свечами", — говорит Юлия Кириенко.

Окопы на фронте

После перерыва украинские защитники снова дроном атакуют российский танк. Т-72, который россияне спрятали на свалке, стоимостью в несколько миллионов долларов, дрон-камикадзе превращает в настоящий мусор.

"На следующий день мы прочитаем в сводках Генштаба об очередной сожженной технике россиян. Но за этими статистическими данными на самом деле скрывается работа этих парней и девушек, которые еще недавно были айтишниками, режиссерами или баристами. Теперь — успешные пилоты-бомбардировщики, сделавшие очередной шаг к освобождению нашего Бахмута", — говорит Юлия Кириенко.

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Напомним, как ВСУ отвоевывают левый берег Херсонщины, а оккупанты скулят в истерике.

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