Техника уезжает из Беларуси, а не наоборот: белорусский аналитик оценил угрозу вторжения с севера

Можейко отмечает: то, что техника и боеприпасы уезжают из Беларуси – яркое свидетельство того, что нападения не будет.

Российско-белорусские угрозы нападения на Украину с севера могут быть фейком. Как доказательство этого – то, что Россия вывозит, а не завозит военную технику из Беларуси.

Об этом заявил аналитик белорусского Института стратегических исследований Вадим Можейко эксклюзивно для ТСН.ua.

Он обратил внимание, что объективно проверить численность российских войск в Беларуси нет никакой возможности, поскольку независимые источники информации просто отсутствуют.

"С одной стороны у нас есть заявление белорусского Минобороны о прибытии 9 тыс. российских военных и техники. И есть донесение украинской разведки о том, что прибыло всего около 3 тысяч военных. А военная техника и боеприпасы едут не из России в Беларусь, а наоборот", — отмечает эксперт.

Можейко отмечает: то, что техника и боеприпасы уезжают из Беларуси – яркое свидетельство того, что нападения не будет.

"Пока все свидетельствует о нагнетании режимом Лукашенко ситуации на белорусско-украинской границе. Цели понятно — отвлечение украинских войск на белорусское направление. Кажется, Украина уже не очень "ведется" на такие провокации", — говорит эксперт белорусского Института.

Он отметил, что украинской разведке очень помогают мониторинговые группы, как, скажем, "Белорусские Гаюн". Можейко подчеркнул, что простые белорусы получат реальные сроки заключения за то, что делятся с этими группами фото и видео фиксацией передвижения российской техники, но все равно продолжают это делать.