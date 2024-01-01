Технологическая война: как Украина на фронте использует искусственный интеллект и известно об уникальных системах

К технологической войне, а точнее нашей победе в ней, прилагают руку и некоторые иностранные компании.

Украине нужно технологическое преимущество над врагом. Такие мнения не раз звучали из уст и от главнокомандующего Валерия Залужного и от министра обороны Рустема Умерова. 2023 год принес войску много роботизированной техники и разумного вооружения, работающего с помощью искусственного интеллекта.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Виталия Афанасиенко.

Разведывательная система "Griselda"

Некоторые из военной роботизированной техники - результат работы запущенного в апреле оборонного кластера Brave1, в который украинские стартапы подали заявки на более 900 разработок. Половина из которых, Генштаб уже оценил и определяет приоритеты, которые в первую очередь более нужны, есть и такие, которые уже помогают военным на фронте.

Искусственный интеллект

В частности, наши военные уже успешно используют разведывательную систему "Griselda", которая за полминуты обрабатывает тысячи сообщений, полученных со спутников, беспилотников, из СМИ, взломанных данных врага и из соцсетей. Далее с помощью нейросети, система мгновенно анализирует собранную информацию и передает ее на планшеты для танкистов и артиллеристов. А они уже и уничтожают врага.

Умный беспилотный комплекс "Saker Scout"

Россияне научились маскировать свои цели, но украинских операторы беспилотников приобщают к обучению искусственного интеллекта по демаскировке и выявлению вражеских целей. Минобороны уже утвердило использование сверхумного беспилотного комплекса - "Saker Scout" с системой, которая распознает и атакует 64 типа целей в районах, где из-за систем РЭБ не могут работать другие беспилотники. И все это без участия человека. Он сам найдет и уничтожит цели.

Технологии для фронта

Эвакуационные платформы и системы дистанционного разминирования

Искусственный интеллект значительно поумнел в 2023 году и в наземных системах. Это помогло украинцам создать новые эвакуационные платформы, которые сами доедут до раненого при шквальном огне и помогут ему "выбраться" из-под обстрелов или доставят без человека еду или боеприпасы.

Также это и системы дистанционного разминирования, где тоже лишний раз военный не подвергает себя опасности. Поскольку разминирование, вместо человека проводит робот.

Эвакуационная платформа

Умеют работы уже и стрелять по целям без помощи человека. На одном из полигонов Нацгвардейцы оттестировали дистанционно управляемые турели, в которых искусственный интеллект сам обнаруживает и уничтожает врага.

К технологической войне, а точнее к нашей победе в ней, прилагают руку и некоторые иностранные компании, которые делятся с нами программным обеспечением, которое, например, может со спутниковых снимков и дополнительной информации в режиме онлайн транслироваться военным на карты одну понятную картинку об определенной местности. Главная цель привлечения всех этих современных технологий – сохранить жизнь солдат и в обозримом будущем заменить на поле боя людей на роботов.

Розумна зброя на передовій! Сама доїде, доправить, знищить! Ідеї, які спрацювали на фронті

Напомним, воины ВСУ рассказали о ситуации и показали главную елку Украины.

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