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Технологическая война: как Украина на фронте использует искусственный интеллект и известно об уникальных системах

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Технологическая война: как Украина на фронте использует искусственный интеллект и известно об уникальных системах

Искусственный интеллект

К технологической войне, а точнее нашей победе в ней, прилагают руку и некоторые иностранные компании.

Украине нужно технологическое преимущество над врагом. Такие мнения не раз звучали из уст и от главнокомандующего Валерия Залужного и от министра обороны Рустема Умерова. 2023 год принес войску много роботизированной техники и разумного вооружения, работающего с помощью искусственного интеллекта.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Виталия Афанасиенко.

Разведывательная система "Griselda"

Некоторые из военной роботизированной техники - результат работы запущенного в апреле оборонного кластера Brave1, в который украинские стартапы подали заявки на более 900 разработок. Половина из которых, Генштаб уже оценил и определяет приоритеты, которые в первую очередь более нужны, есть и такие, которые уже помогают военным на фронте.

Искусственный интеллект / ©
Искусственный интеллект

В частности, наши военные уже успешно используют разведывательную систему "Griselda", которая за полминуты обрабатывает тысячи сообщений, полученных со спутников, беспилотников, из СМИ, взломанных данных врага и из соцсетей. Далее с помощью нейросети, система мгновенно анализирует собранную информацию и передает ее на планшеты для танкистов и артиллеристов. А они уже и уничтожают врага.

Умный беспилотный комплекс "Saker Scout"

Россияне научились маскировать свои цели, но украинских операторы беспилотников приобщают к обучению искусственного интеллекта по демаскировке и выявлению вражеских целей. Минобороны уже утвердило использование сверхумного беспилотного комплекса - "Saker Scout" с системой, которая распознает и атакует 64 типа целей в районах, где из-за систем РЭБ не могут работать другие беспилотники. И все это без участия человека. Он сам найдет и уничтожит цели.

Технологии для фронта / ©
Технологии для фронта

Эвакуационные платформы и системы дистанционного разминирования

Искусственный интеллект значительно поумнел в 2023 году и в наземных системах. Это помогло украинцам создать новые эвакуационные платформы, которые сами доедут до раненого при шквальном огне и помогут ему "выбраться" из-под обстрелов или доставят без человека еду или боеприпасы.

Также это и системы дистанционного разминирования, где тоже лишний раз военный не подвергает себя опасности. Поскольку разминирование, вместо человека проводит робот.

Эвакуационная платформа / ©
Эвакуационная платформа

Умеют работы уже и стрелять по целям без помощи человека. На одном из полигонов Нацгвардейцы оттестировали дистанционно управляемые турели, в которых искусственный интеллект сам обнаруживает и уничтожает врага.

К технологической войне, а точнее к нашей победе в ней, прилагают руку и некоторые иностранные компании, которые делятся с нами программным обеспечением, которое, например, может со спутниковых снимков и дополнительной информации в режиме онлайн транслироваться военным на карты одну понятную картинку об определенной местности. Главная цель привлечения всех этих современных технологий – сохранить жизнь солдат и в обозримом будущем заменить на поле боя людей на роботов.

Розумна зброя на передовій! Сама доїде, доправить, знищить! Ідеї, які спрацювали на фронті

Розумна зброя на передовій! Сама доїде, доправить, знищить! Ідеї, які спрацювали на фронті

Напомним, воины ВСУ рассказали о ситуации и показали главную елку Украины.

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Дата публикации
Просмотры
295
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