Технологические дроны и форма, что не горит: в Киеве проходит конкурс инноваций Sikorsky Challenge

Технологические дроны и форма, что не горит: в Киеве проходит конкурс инноваций Sikorsky Challenge

Конкурс возник как идея объединить украинскую науку и производство.

Технологические дроны для нашей армии и новейшие системы борьбы с враждебными. Форма, что не горит, и вечные блокноты. В столице стартовал 10 юбилейный конкурс инноваций Sikorsky Challenge. Сотни юных изобретателей три дня будут презентовать свои работы. А победители получат за них реальные деньги. Ведь немало проектов, которые ранее представляли на конкурсе, уже пошли в серийное производство.

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Об этом 13 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

Влад представляет вечный блокнот для военнослужащих. Его страницы сделаны из полимера, не боятся воды и химикатов. А записано там стереть крайне сложно.

"Ребята в полевых условиях вместо резинки использовали песок", — говорит изобретатель.

Новости Украины: в столице стартовал 10 юбилейный конкурс инноваций "Сикорски челлендж"

Это лишь один из участников фестиваля инновационных проектов Sikorsky Challenge. А всего презентовать свои изобретения приехали более сотни юных изобретателей, ученых и стартаперов из разных уголков Украины. Тема этого дня — безопасность и оборона. Команда из Харьковского аэрокосмического университета привезла систему автоматической локации беспилотников.

"Он обнаруживает тепловое излучение, от него избавиться фактически невозможно", — говорит Эдуард Церне.

Говорят, большинство современных систем является радиолокационными. Их же предлагает фиксировать тепло объекта. Объясняют это абсолютно безопасно и очень компактно, поэтому такие системы можно ставить даже на предприятия. Также система позволяет зафиксировать объект даже при температуре минус 270.



"Сам беспилотных может ничего не излучать в качестве радиопередачи. Но так, как он нагрет, то он дает о себе знать в достаточно широком спектре, который мы можем обнаружить", — говорят изобретатели.

Свою оценку участникам на конкурсе Sikorsky Challenge дают не только ученые и педагоги, но и инвесторы. Последние утверждают, что готовы вкладывать деньги в проекты юных изобретателей.

При правильном подходе в сотрудничестве между производителем, предприятием, наукой или университетом можно достичь результата.

Член жюри, представитель оборонного предприятия Ольга Руденко показывает один из таких успешных проектов-победителей. Это беспилотник "Спектатор". С 2015 году он на вооружении ВСУ и с тех пор уже получил новые модификации.

"И пока это — глаза наших военных и наших пограничников, так как именно этот беспилотник контролирует наши границы", — говорит Ольга Руденко.

Таких успешных проектов, признает министр стратегических отраслей промышленности, за 10 лет фестиваля уже немало.

"Это является свидетельством нашего потенциала и интеллекта нации, которая способна производить такие технологические продукты", — говорит Олег Уруский.

Конкурс возник как идея объединить украинскую науку и украинское производство, рассказывает один из его вдохновителей Михаил Згуровский.

"Наш проект Sikorsky Challenge пытается выстроить общее пространство. Между нашими высокотехнологичными предприятиями, в первую очередь оборонного направления, и нашими научными школами, которые разрабатывают их", — говорит Михаил Згуровский.

Самое главное, что многие участники Sikorsky Challenge и их разработки остаются именно в Украине.

В этом году на конкурс подали рекордное количество заявок — более 3 сотен. А соревноваться участники будут в 6 номинациях. Кроме обороны презентовать идеи в космической отрасли, энергетике, аграрной сфере, биомедицине и кибербезопасности. А вот имена победителей объявят уже завтра.

Напомним, в Бердянске благодаря поддержке правительства США открыли современную базу морской охраны.

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