Техосмотр для тела: какие обследования нужно проходить ежегодно, даже если ничего не беспокоит

Техосмотр для тела: какие обследования нужно проходить ежегодно, даже если ничего не беспокоит

С возрастом в организме человека происходят гормональные изменения, увеличивается риск приобрести определенные болезни.

Каждый человек от 25 лет должен проходить чекап или полное обследование организма. ТСН.Тиждень разобралась, что в нее входит, зачем это делать и когда. И самое главное, можно ли что-нибудь из обязательных анализов сделать по направлению семейного врача.

Обязательный ежегодный медосмотр в нашей стране проходит далеко не каждый. Существует только 28 категорий производств и организаций, чьи работники не просто должны, а обязаны ежегодно пройти по медицинским кабинетам. Однако часто медосмотры проводятся "с закрытыми глазами", а предписание "здоровый" в медицинской справке появляется за деньги.

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Что уж говорить об остальных украинцах, которые готовы переступить порог больницы только если действительно припекло, говорит заведующая терапевтическим отделением Екатерина Пашкова. «Если мы с младенческого возраста привыкли думать, что в чекап входит все-все-все, то сейчас этот подход пересмотрели. Для взрослых чекап начинается с 20 лет. И его объем разный для мужчин и женщин”, — говорит Пашкова.

С возрастом в организме человека происходят гормональные изменения, увеличивается риск приобрести определенные болезни. Некоторые из них могут проявляться на ранних стадиях. Так часто случается с онкологическими и хроническими заболеваниями. Выявить их можно только благодаря диагностике. При чем в разном возрасте – перечень анализов – разный.

Молодой генетик Дарья знает "слабые места" своего организма и для того чтобы все держать под контролем — ежегодно наведывается в частную лабораторию. Говорит, техосмотр организма – напоминает проверку своего авто на СТО. И для машины мы это делаем почему-то без лишних вопросов. “Я знаю свой фокус внимания – это сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому я делаю регулярные липидограммы. Это один из маркеров возникновения сердечно-сосудистых патологий», – продолжает Дарья.

Какие виды скринингов существуют, с кем их нужно расшифровывать, как часто производить и сколько это стоит? Мы посовещались с врачами государственных клиник и медиками из частных лабораторий. И выяснили, что из обязательного списка анализов можно сделать бесплатно. Более подробно расскажем уже в это воскресенье в 19.30 только в ТСН.Тиждень с Аллой Мазур.