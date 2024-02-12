"Текла огненная река": в Харькове из-за обстрела РФ выгорела целая улица, очевидцы рассказали о страшной ночи

В Харькове после гибели 7 человек объявили День траура. Еще трое горожан получили ранения. Коммунальщики ликвидируют последствия атаки, а горожане объединились в помощи погорельцам.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Виктории Стрельцовой.

Погибла семья с тремя детьми и еще одна супруга

В Харькове выгорела дотла почти вся улица. Полтора десятка домов – черные или уничтожены. Среди погибших – две семьи.

"Молодые супруги и трое их несовершеннолетних детей. Один из них младенец. Тело предварительно мужчины находится в коридоре. Он вероятно как-то хотел выбраться из горящего дома. Те остатки тел фактически не пригодны к визуальной идентификации", — говорит руководитель следственного управления ГУ Нацполиции в Харькове. области Сергей Болвинов.

Трагедия произошла в еще одном доме, где жили пожилые муж с женой. После взрыва они оказались в огненной ловушке и не смогли выбраться.

Последствия удара по Харькову

Оккупанты ударили по нефтебазе

Город атаковали вражеские беспилотники. Попали в нефтебазу.

"Предварительно 3 БПЛА типа "Шахед" попали в нефтебазу. Топливо смешалось со снегом, начало течь и гореть. Все близлежащие частные дома также начали гореть как свечи. Улица Котельной на ней больше всего пострадавших и фактически почти большая часть улицы и домов которые здесь, они вспыхнули. Люди из этих домов оказались в ситуации, когда не смогли выбраться на улице", — говорит Сергей Болвинов.

Сергей Болвинов

Очевидцы рассказали об "огненных реках": почему так произошло

Зарево пожара было видно со всех уголков города. Первыми на место атаки прибыли патрульные и спасатели. Из охваченных пламенем домов извлекали людей и животных.

Елена сквозь слезы по телефону рассказывает родственникам об адской ночи. В отличие от соседей, женщина уцелела – чудом.

"Раз дом пошатнуло, потом снова. Я выхожу на улицу и Слава мне кричит, Лена, бери документы на дом и убегаем. Шел просто огонь. Я оцепенела", — говорит жительница Харькова Елена.

Ольге и Александру повезло — супруги смогли выбежать из дома во время возгорания. Огонь был у ворот — пришлось бежать по огородам.

Харьков после обстрела

"Текла огненная река", — говорят очевидцы.

Чудом спаслась и Любовь. Стены ее дома – черные, у потолка – дыра. Впрочем, радуется, что жива.

"Я успела выбежать, захватить документы, собаку. И за мной бежал огонь, который лился по улицам", — говорит Любовь.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Харьковчане поражают количеством помощи, сносимой пострадавшим после ужасного пожара

Напомним, Зеленский отреагировал на трагическую гибель детей в Харькове.

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