Текст, который выполнялся только раз, и памятник сыну Моцарта: во Львове стартовал фестиваль LvivMozArt

Фестиваль продлится три дня и будет не только на оперной сцене, но и на непривычных для классики площадках.

Во Львове сегодня стартует пятый Международный фестиваль классической музыки LvivMozArt. Его называют одним из самых ярких событий года, ведь он объединяет лучших музыкантов Украины и мира. В прошлом году из-за пандемии он происходил онлайн. Зато теперь готов поразить зрителей, об этом 26 августа говорится в сюжете ТСН.16:45.

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Сейчас осталось несколько часов до начала фестиваля. Он продлится три дня и будет не только на оперной сцене, но и на непривычных для классики площадках — как в трамвайном депо и Музее Шептицкого. Всего же локаций будет 8. Билеты уже раскуплены, ведь ценители классики такое событие не пропускают.

"Почему LvivMozArt почитаются многими любителями или поклонниками музыки? Потому что звучит и классика, звучат современные произведения и таких фестивалей в Украине очень мало. Одной из таких изюминок сегодня будет новое произведение, недавно найденное, автор — сын Моцарта, оно впервые по-сути прозвучит как премьера в открытии этого концерта", — говорит генеральный директор Львовского национального театра имени Соломии Крушельницкой Василий Вовкун.

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Ну и это и есть главная неожиданность фестиваля. Франц Ксавер Моцарт — сын гениального Вольфганга Амадея Моцарта, дирижер и композитор, который 30 лет жил во Львове. Его кантата, которая прозвучит сегодня, выполнялась один раз, 200 лет назад в Вене, считалась утраченной. А сегодня ее смогут услышать. Ну и собственно, с минуты на минуту должны открыть памятник Моцарту-младшему. Вокруг него уже идут дискуссии.

Одной из инициаторов его установки является известная диригент и арт-директор международного фестиваля LvivMozArt Оксана Линив. Она настаивала что это должна быть современная интерпретация образа классического композитора, который всю жизнь был в тени славы своего отца. Критики же замечают — у композитора слишком необычный вид и его не поймут львовяне и гости.

Напомним, в Днепропетровской состоялся воздушный фестиваль.

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