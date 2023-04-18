Тела на улице и переполненные больницы без крови и медикаментов: в Судане умоляют о перемирии хотя бы на пару часов

За несколько дней мятежа в Судане количество погибших достигает 185 человек, еще 1800 ранены, приводит данные ООН. В то же время не исключают, что жертв гораздо больше, ведь на улицах много тел, которые из-за боевых действий не могут забрать. МИД Украины призывает наших граждан, которым что-то угрожает – обращаться в посольство в Египте или почетного консула в столице Судана – Хартуми, говорится в ТСН.

“Утром это походило на гром. Мы проснулись, вышли – и увидели истребители в небе. Раздавались выстрелы. В городе был хаос, повсюду вздымался дым”, — говорит американская ІТшница Лакшми, оказавшаяся в водовороте событий в Судане.

Уже несколько дней столица Судана затянута черным дымом. Американская гражданка Лакшми Пасарати вместе с коллегами пока в безопасности. Правда сейчас здесь это относительное слово, потому что ежесекундно в любой дом может прилететь снаряд. “Сейчас две очень хорошо вооруженные силы хотят захватить власть. Обе сделали вид после революции в 19-м году, что отдадут власть гражданским, но оба этого избегали. Поэтому подозреваю, что они будут драться до тех пор, пока не поймут, что ни одна сторона не победит с помощью оружия”, — говорит бывший посол Великобритании Уильям Патей.

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С одной стороны – официальная армия, подчиняющаяся нынешнему главе государства, генералу аль Бурхану. С другой — парамилитарная организация "Силы оперативной поддержки" во главе с вице-президентом, самым богатым человеком в стране — ДаГало. Которого давно заметили в сотрудничестве с российским ППК "Вагнер": вместе они захватили самые богатые золотодобывающие компании страны. Золото вывозили из Судана тоннами, особенно после начала полномасштабного вторжения в Украину, которое ДаГало в заявлении поддержал. Он вообще отвечал в стране за отношения с Россией, пробил Кремлю аренду на 25 лет военной базы на суданском побережье Красного моря. Кремль платил оружием и военной техникой.

На спутниковых снимках международный аэропорт Хартума весь в дыму. Именно там стоят два украинских "Боинга" компании "Скай ап", один из них — в огне — раньше попал на видео, насколько сильно он поврежден и в каком состоянии второй — до сих пор неизвестно. Оба были в лизинге в Судане, летали отсюда в Саудовскую Аравию и Египет. МИД Украины и авиакомпания говорят, что 36 человек – сотрудники и экипаж – в безопасном месте.

Лига арабских государств и запад призывают военных в Судане к немедленным переговорам. «Мы все очень озабочены боевыми действиями в Судане. Угроза, которую это несет для гражданских людей, для суданцев и даже для региона”, — говорит и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Число погибших с каждым днем растет. Хорошо известный на западе бывший премьер Судана напоминает обеим сторонам, что революция в 2019 году, свергнутая диктатором аль Баширом, привела к власти военных лишь временно. “Мы уже простились с диктатурой в Судане. Могут быть проблемы, могут быть невзгоды, но мы никогда не вернемся назад”, — уверяет Абдулла Гамдок.

Однако силовики с обеих сторон не спешат складывать оружие: парамилитарная группировка снимает кадры с лужайки президентского дворца, который они, как заявляют, захватили. Армия в ответ делится на видео с пленным противника. “Мы сдались военным, они хорошо с нами обращаются. Мы призываем наших братьев, которые все еще сражаются с военными, сдаваться. Здесь безопасно, ничего плохого не произойдет”, – говорят заключенные на видео.

В настоящее время обе стороны уверяют, что контролируют ключевые объекты в столице. Бои продолжаются в жилых районах, где в заложниках оказались мирные жители. Уже 20 больниц вокруг зоны боев переполнены, заявляют о нехватке крови для переливания и соответствующих компонентов. Именно поэтому все, кто может, просит силовиков хотя бы о нескольких часах гарантированной тишины, чтобы гуманитарные службы с водой, едой и медицинскими запасами могли добраться до заблокированных людей, которым они сейчас нужны больше всего.

«Вокруг аэропорта и в местах, где идут бои, много военных. Там стреляют, там снайперы... Отсюда, где я нахожусь, тел погибших не видно, но мои друзья в той зоне говорят, выйти вообще не могут, тока нет, Интернет едва работает, они боятся подходить к окнам”, — добавляет Лакшми.

Никаких планов эвакуации у дипломатов сейчас нет: бои вокруг аэропорта, перекрыты дороги. Гражданам своих стран посольства рекомендуют не выходить на улицу и ждать, пока прекратится стрельба.

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