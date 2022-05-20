Тела на улице стали обыденностью: женщина рассказала, как она на 8 месяце беременности пешком уходила из Мариуполя

Тела на улице стали обыденностью: женщина рассказала, как она на 8 месяце беременности пешком уходила из Мариуполя

Екатерина, ее муж Роман, мать и младший брат были вынуждены идти 15 километров пешком под обстрелами, чтобы спастись от российских оккупантов.

Семья Екатерины сейчас живет в Виннице. Они планируют здесь остаться.

Об этом говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

Екатерина и Роман познакомились три года тому назад. Они жили в своем любимом Мариуполе. Там они ждали первенца. Однако начавшаяся 24 февраля война разрушила их планы.

"Жена была на 8 месяце беременности, когда все это началось. Она никуда не хотела ехать, потому что надеялась, что это все скоро пройдет", — говорит муж Екатерины Роман Склянко.

Фото: скриншот с видео

Однако россияне ежедневно уничтожали город. Центр Мариуполя беспощадно бомбили российские самолеты.

"Наши военные, которые там остались, — это невероятные силачи", — говорит Роман.

Екатерина Склянко рассказывает, что она редко спускалась в подвал, поскольку его в их доме не было. А когда она шла в другие бомбоубежища, то слышала там только отчаяние и слова о смерти. Когда у семьи закончилась еда и вода, Роман был вынужден ходить в поисках хоть чего-нибудь.

"Когда говорят о труппах на улицах, то для нас это было обыденностью. Я ходил и это было для меня обыденностью. В последние дни я уже не обращал на это внимания", — говорит мужчина.

Роман говорит, что жена уже шесть раз его хоронила. Сейчас мужчина переживает за своих родителей, которые остались в Мариуполе.

Когда в дом семьи прилетела ракета, Екатерина чудом уцелела. Тогда семья решила пешком уходить из города. Они прошли 15 километров. Их сначала никто не согласился подвезти, однако впоследствии нашлись хорошие люди, которые посадили их в автомобиль. Сейчас семья живет в Виннице и планирует здесь остаться.

Напомним, в Киевской области задержан местный предатель, который во время оккупации помогал российским захватчикам.

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