Тела несколько недель лежали под открытым небом: в Буче начали хоронить замученных и убитых россиянами местных жителей, которых так и не опознали

В Буче начали хоронить тела замученных и убитых россиянами местных жителей, которых так и не опознали. Кладбище неизвестных с сегодняшнего дня имеет 15 могил, в общей сложности неидентифицировано около полусотни. Преимущественно это тела из братских могил и человеческие останки из сожженных рашистами гражданских автомобилей. Разрешение на погребение дали следователи прокуратуры, расследующие военные преступления российких солдат. Все тела прошли ДНК-экспертизу и в случае, если найдутся родственники погибшего – погребенное тело позволят эксгумировать.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

Над бучанским кладбищем звучит поминальная молитва.

Отец Андрей отпевает усопших, однако не называет их имен. В закрытых гробах хоронят неизвестных.

"Бог знает их имена, возможно, найдутся родственники и будут уже молиться и знать имена", — говорит настоятель Бучанского храма Андрей Головин.

На крестах вместо имени пишут номера. Такие же цифры – на табличках, которые крепят к гробу. Ни имен, ни фамилий, ни даты рождения. Единственное что известно, все эти люди погибли от пуль российских оккупантов.

"Это очередное преступление Российской Федерации, выстрелы в колени говорят о том, что людей пытали", – отмечает начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

Некоторые тела, которые ныне хоронят в Буче, нашли два месяца назад в лесополосе рядом с селом Мироцкое. Именно здесь размещались боевые позиции оккупантов. Все погибшие — мирные жители, которых связали, подвергали пыткам, прострелили ноги, а затем расстреляли. Ни у одного из погибших нет документов, поэтому идентифицировать тела крайне сложно.

"Здесь все либо расстреляны, либо сожжены в машинах, в том числе женщина, которая погибла на улице Яблонской, есть скелет мужчины, погибшего в машине на Гмыри, когда пытался эвакуироваться", — говорит заместитель бучанского городского головы Михайлина Скорик-Шкаривская.

Расстрелянные в машинах, в собственных дворах, замученные в подвалах или лесополосах. Тела людей несколько недель лежали под открытым небом. Кладбище и дороги к нему постоянно обстреливались, поэтому и хоронили людей, где придется.

"Как застрелили, они так и лежали. Я своих друзей, кого в огороде поприкапывал, потому что собаки бегали. Там бабушка в посадке разлагаться начала", — говорит житель Бучанского района Петр Лазаренко.

На новом кладбище неизвестных не звучат прощальные слова, нет здесь ни цветов, ни венков. Вместо причитаний родственников, стоит гул трактора, который закапывает свежие могилы и тут же вырывает новые. В местных моргах остаются еще около полусотни неопознанных тел.

Напомним, в Бучанской общине во время вторжения войск России и оккупации погибли по меньшей мере 458 украинцев (366 мужчин, 86 женщин, пять неопознанных, один мешок с частями тел, которые невозможно опознать как тело) — именно столько тел погибших нашли.

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