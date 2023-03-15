Тела расстрелянных находят до сих пор: в деоккупированном селе на Херсонщине местные рассказывают о боях

В когда-то живописной Александровке Херсонской области россияне взорвали, избили бронетехникой или просто расстреляли фактически каждый дом, а это почти тысяча домов, а еще школа, садик, дом культуры. После освобождения люди только начинают возвращаться в родное село, которую не могут узнать, говорится в ТСН.

Кажется, российские военные задались целью полностью уничтожить живописное село на берегу Днепровского лимана и им это почти удалось.

Среди сожженных автомобилей ходит Анатолий Носенко. До войны у него было 2 магазина и СТО, теперь только разбиты стены. "Здесь куча трупов, недавно, где-то месяц назад наших пацанов нашли, одни косточки, в пакете вынесли", — рассказывает мужчина.

Но самая большая трагедия села Александровка произошла на дамбе. Даже местные не знают количества погибших, они говорят о десятках людей. Здесь гибли волонтеры, пытавшиеся привезти помощь, местные, ехавшие к родственникам, здесь гибли военные, освобождавшие это село. Здесь около десятка гражданских авто, сожжены бронированные машины, на другой стороне российский танк и несколько БМП. "Если был ад, то он был именно здесь", — говорят люди.

Местные и сейчас удивляются, как они тогда смогли выжить. “Они и "лимонки" бросали в погреба, уже не спрашивали, кто там есть. Мы под обстрелами, нас из автоматов расстреливали, когда мы в садик шли, чтобы уехать, мы думали, что мы уже не уедем”, — говорит жительница села Александровка Светлана Хильченко.

Уехали, а теперь возвращаются, хотя жить в родном селе практически невозможно, в селе нет ни света, ни газа, ни воды. "Я хочу кричать на весь мир о помощи о возобновлении электроснабжения и газоснабжения, ведь это позволит людям быстрее вернуться в свои дома и проводить ремонтные работы", — говорит староста села Александровка Наталья Каменецкая.

Хоть и без света, но восстановительные работы в Александровке начали. Неожиданно для местных к ним заехало более 160 строителей. Эти мужчины из Ровенской области привезли с собой несколько фур досок, стропил, бревен и сразу же берутся за работу. Владимиру Кистиню еще до вечера накрывают дом, хоть пленкой, но не будет капать на голову. "Наша основная задача немного помочь людям, где-то и стены подстраиваем, потолки, но первое — крыша, потому что если нет крыши, то нет смысла", — говорит организатор строительной бригады Владимир Бричка.

Устроил всю эту строительную бригаду пастор Владимир Бричка. У этого мужчины 12 детей и более 40 внуков, но дедушка не сидит дома, он собрал людей и уехал за тысячу километров отстраивать село, о котором раньше никогда не слышал.

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