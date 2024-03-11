Тела смогли достать на 40 день: жуткая история обстрела оккупантами стадиона в Чернигове (фото, видео)

В Чернигове оккупанты в марте 2022 года сбросили на местный стадион 8 авиабомб. Тогда там дежурили местные теробороновцы, ведь оккупанты могли высадить на стадионе десант. Во время обстрела на этом месте погибло 8 защитников Украины.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Валентины Доброты.

Как оккупанты бомбили стадион в Чернигове

Ранее на стадионе в Чернигове занимались разные спортсмены. В ночь на 11 марта 2022 года стадион бомбили дважды - говорят бойцы, которые здесь дежурили. Сначала ближе к полуночи, а затем в четыре утра. Юрий Медвидь предполагает, что технически на поле одновременно могло сесть четыре вертолета с российскими оккупантами и тогда бы российские войска взяли Чернигов.

"Они бы в спину нашим военным и теробороне пробили бы дорогу. Для прохода российских войск со стороны Сеньковки, их много шло колоннами", - говорит военный ВСУ Юрий Медвидь.

Юрий Медведь

Юрий, как и другие горожане, пошел защищать Чернигов в первые дни полномасштабного вторжения. Город по сути уже был в кольце оккупантов, но они никак не могли прорвать нашу оборону. Поэтому бесконечно бомбили с неба.

Под бетонными плитами Юрий Медвидь лежал семь часов. Сначала он откапывался сам. Потом спасатели вокруг него бетон пилили болгаркой. Вытащили. Но отказывали ноги и почки. А уже через месяц в больнице - мужчина узнал, что под завалами он лежал в двух метрах от бомбы, которая тогда не взорвалась.

Авиабомба, найденная в Чернигове на стадионе

На стадионе погибли 8 терробороновцев

Алексей Еременко со своим сыном Павлом в ту ночь был в другом крыле стадиона. Во время авиаудара они как раз собирались на дежурство. Именно тогда его сын получил тяжелые травмы и умер 12 марта. Всего той ночью на стадионе погибло 8 теробороновцев.

Тела их сыновей - Саши Колоска и Павла Железняка из-под завалов достали только на сороковой день. Когда уже освободили область от оккупантов. Чтобы сразу откопать тела, тогда не было ни техники, ни людей.

Те, кто выжил - дальше служат в ВСУ. Алексей Еременко говорит, несмотря на травмы, он должен отомстить за своего сына. Ему было всего 24, студент пединститута.

Алексей Еременко

Павла Еременко, как и других погибших терробороновцев, посмертно наградили орденом за мужество третьей степени.

Кроме Олега Леонтьева — его дочь Ирина через суд борется за то, чтобы ее отца признали защитником Украины.

Что планируют делать со стадионом

На этом стадионе, где теперь висят портреты погибших защитников - когда-то футбольный клуб Десна играл домашние матчи.

"Я считаю, что эта история, она может подождать на самом деле. Сейчас критическое, что есть на Черниговщине, это восстановление жилья. Это жилье и критическая инфраструктура. А стадион мы обязательно восстановим, и обязательно там будут заниматься наши спортсмены", - говорит Вячеслав Чаус, председатель Черниговской ОГА.

Кроме стадиона, во время бомбардировки - уничтожены летний театр и музей древностей Василия Тарнавского, там еще была библиотека для юношества. Они рядом со спортивной ареной. Помещение музея это памятник архитектуры и его сейчас консервируют за средства мирового фонда памятников.

Стадион в Чернигове

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Напомним, штурмовики ВСУ рассказали о наступлении кафиров и контактных боях.

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