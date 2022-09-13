"Тела собирали вдоль дороги. Некоторые были без голов": — журналист об освобожденном Богородичном на Донетчине

Стали известны новые подробности об освобожденном от оккупантов села Богородичное в Донецкой области. Напомним, оно расположено в Краматорском районе, было освобождено 11 сентября десантниками 81 отдельной аэромобильной бригады.

Как сообщил ТСН.ua военный журналист Алексей Кашпоровский, его ошеломило то, что он увидел – оккупанты зверски убивали здесь и военных, и гражданских. Несколько тел были найдены без голов.

"Украинские военные зашли в село утром, а я приехал после обеда. Убитых оккупантами местных было полдесятка, но, насколько понятно, это было только начало. Это были те, чьи тела собрали вдоль дороги. На улицах был ощутим трупный запах", — сообщил нам Алексей Кашпоровский.

По словам Кашпоровского, мертвые украинские военные были найдены без обуви. К этому Алексей добавил, что в селе он узнал о двух жителях, у которых оккупанты убили родственников – мужчину и его жену. Этих людей пришлось хоронить в спешке, за домом. "Оккупанты обворовали церковь, в которой жили и гадили. Часть икон из нее была найдена в поле. Также было разграблено немало домов. Кстати, в этом селе немало домов, чьи владельцы имели неплохой доход. Но убежали отсюда россияне как тараканы. Даже еду и свои макароны не успели доварить", — рассказал. нам Кашпоровский.

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